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Новости Ракеты к Patriot
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В Германии опровергли заявление Трампа о том, что первые ракеты для систем ПВО Patriot уже в пути из Германии в Украину

patriot

Правительство Германии не подтвердило заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые поставки Patriot, о которых он говорил, уже в пути из Германии в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет SRF.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot уже отгружают в Германии для отправки в Украину. В немецком министерстве обороны говорят, что не знают о чем говорил Трамп.

"Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом не известно", - сказал представитель Министерства обороны Германии.

Спикер также сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. По его словам, целью встречи будет поиск решений, "чтобы потом как можно скорее осуществить поставки Украине систем Patriot".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пообещал Patriot Украине, но вопрос в том, кто и когда предоставит их, - Reuters

Автор: 

Германия (7156) Трамп Дональд (6003) Patriot (330)


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Топ комментарии
+11
Майже ВСІ
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17.07.2025 08:54 Ответить
+4
З Трампа слова випадають самі по собі, неконтрольовано. Трамп окремо - його слова окремо.
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17.07.2025 08:53 Ответить
+4
Найбільше нас дурить наш(?) президент, наш(?) уряд і наше(?) командування. В Україні брехня уведена в ранг державної політики.
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17.07.2025 09:21 Ответить
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Хтось нас дурить
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17.07.2025 08:51 Ответить
Майже ВСІ
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17.07.2025 08:54 Ответить
І дуже давно
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17.07.2025 08:55 Ответить
Якщо давно то це наш президент !
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17.07.2025 09:28 Ответить
Рудий американський балабол. А за те, щоб поцілувати його брехливу дупу, деякі стоять в черзі. Отаке життя зараз.
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17.07.2025 10:03 Ответить
Війна ж надворі а вони ше тільки збираються - а побалакати!
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17.07.2025 08:56 Ответить
Найбільше нас дурить наш(?) президент, наш(?) уряд і наше(?) командування. В Україні брехня уведена в ранг державної політики.
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17.07.2025 09:21 Ответить
Так - але Захід не повинен уподоблятись Україні
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17.07.2025 09:23 Ответить
Не ідеалізуй...Захід ще брехливіший та цинічний
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17.07.2025 09:26 Ответить
Я знаю - але це ж вони вчать нас як в світі жити - мабуть чогось досягли - шось знають і по добробуту /Швеція/ нам ше до них срати й срати
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17.07.2025 09:34 Ответить
Та отож.. Як кажуть ..чого бідний?--бо дурний а чого дурний?-бо бідний
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17.07.2025 09:39 Ответить
Хоч німці правду говорять, на відміну від брехунів - рижого та зеленого.
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17.07.2025 08:51 Ответить
Президент-****#н.
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17.07.2025 08:52 Ответить
З Трампа слова випадають самі по собі, неконтрольовано. Трамп окремо - його слова окремо.
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17.07.2025 08:53 Ответить
Пам'ятаєте Еллочку-людожерку? (12 стільців)
Словник цієї персони складався з 30 слів, але їй вистачало
У Трампа, здається, слів поки що трохи більше, десь 100-150...
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17.07.2025 09:10 Ответить
Це був "сарказм" від рудого.
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17.07.2025 08:53 Ответить
Тьфу на вас всіх.
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17.07.2025 08:58 Ответить
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17.07.2025 09:11 Ответить
форумным червям и просто биомассе цивильной не фиг знать что и куда когда идет.
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17.07.2025 09:13 Ответить
якщо хто досі не знав, що трампон таке ж саме розводілове, як ЕрЗе - то нехай затямить цю істину назавжди.
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17.07.2025 09:13 Ответить
Заодно можна затямити що не він керує Україною, і нічого їй не винен.
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17.07.2025 09:20 Ответить
В цій буффонаді вже приймають участь 2 клоуни.
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17.07.2025 09:25 Ответить
А воз и ныне там...
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17.07.2025 09:23 Ответить
Не підтвердити та спростувати - це дві великі різниці.
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17.07.2025 09:44 Ответить
Хайпують на новинах всі коми не ліньки. Спочатку хороші новини і потім спростування. Крутять динамо, покидьки.
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17.07.2025 10:02 Ответить
 
 