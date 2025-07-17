В Германии опровергли заявление Трампа о том, что первые ракеты для систем ПВО Patriot уже в пути из Германии в Украину
Правительство Германии не подтвердило заявление президента США Дональда Трампа о том, что первые поставки Patriot, о которых он говорил, уже в пути из Германии в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет SRF.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot уже отгружают в Германии для отправки в Украину. В немецком министерстве обороны говорят, что не знают о чем говорил Трамп.
"Я не могу подтвердить, что что-то сейчас в пути. Мне об этом не известно", - сказал представитель Министерства обороны Германии.
Спикер также сообщил, что в понедельник, 21 июля, состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. По его словам, целью встречи будет поиск решений, "чтобы потом как можно скорее осуществить поставки Украине систем Patriot".
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