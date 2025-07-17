РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10851 посетитель онлайн
Новости Patriot для Украины
1 770 28

Трамп пообещал Patriot Украине, но вопрос в том, кто и когда предоставит их, - Reuters

Patriot для Украины Кто предоставит системы Украине

Решение Дональда Трампа предоставить Украине оружие, в частности - системы Patriot, стало неожиданностью для союзников США.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп наконец-то нашел способ, как понравиться Украине: попросить европейских союзников пожертвовать свое оружие и продать им американское на замену. Теперь наступает самая сложная часть - договориться о том, кто на самом деле отдаст свои ценные системы, включая ракетные батареи Patriot, которые Киев так отчаянно ищет", - отмечает издание.

Трамп заявил, что некоторые системы Patriot должны прибыть в Украину "в течение нескольких дней", однако пока понятно, что лидер США представил лишь общую концепцию, а не детальный план.

Центральный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит батареи Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Рютте: Украина ценит готовность предоставить дополнительные Patriot

"Как всегда в таких вещах, дьявол кроется в деталях", - сказал посол одной из стран северной Европы в Вашингтоне.

По данным издания, Украина и ее союзники положительно восприняли план Трампа и в целом изменение риторики президента США. В то же время некоторые европейцы разочарованы тем, что именно они фактически оплачивают счет за то, что пообещал Трамп.

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО - Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, - которые были готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Однако для союзников США все это было неожиданностью, пишет Reuters.

Читайте: Решение о Patriot для Украины будет в течение нескольких дней или недель, - Писториус

Источники из посольств этих стран сообщили журналистам, что лично узнали об этом плане только во время его провозглашения.

"У меня четкое ощущение, что никто не был заранее проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", - сказал один из европейских послов.

Reuters пишет, что в ответ на запрос о комментарии Пентагон указал на выступление Трампа 14 июля, в котором тот объявил о своем соглашении с Рютте. Белый дом и украинское посольство в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

По словам трех американских чиновников, которые занимаются оружием, сейчас начинается настоящая работа.

Представители США сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину. Европейские чиновники в целом относятся к этому положительно.

Читайте также: Трамп о Patriot для Украины: Их уже поставляют. Первые ракеты отгружаются союзникам

Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию теми странами, которые могут отправить Patriot в Украину, поскольку у них есть несколько батарей, или же угрозы, с которыми те сталкиваются, являются относительно отдаленными.

Ранее некоторые страны, в частности, Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам предоставить часть своих систем Patriot Украине. Они объясняли это необходимостью защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Другой чиновник заявил, что администрация Трампа пересматривает имеющиеся запасы НАТО. Их следующие усилия - попытаться убедить союзников подарить это оборудование Украине в обмен на определенную "торговлю", пишут журналисты.

Другой чиновник заявил, что Трамп непосредственно участвовал в переговорах, хотя переговоры пока были "нечеткими".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Но что это значит, мы не знаем", - сказал собеседник в комментарии Reuters.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО собирает страны-владелицы Patriot для помощи Украине: встреча может состояться 23 июля

Автор: 

США (27521) Трамп Дональд (6003) Patriot (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
мене турбує не трамп а Зеленський , де щоденні виступи в оон про геноцидну війну московіі проти України, вимоги надати наступальну зброю томагавки, ракетні кораблі, про злочини чекістів проти України, про злочини армії крайової проти українців ....
де це все ? москва повинна горіти , якщо цього немає тоді що це все таке і заради чого ?
кривава клоунада ?
показать весь комментарий
17.07.2025 08:40 Ответить
+3
Я не зрозумів одного - а яка роль Трампа в цьому процесі? Невже без нього деякі країни не можуть передати свої системи Україні, закупивши потім нові? Єдине пояснення, яке в мене виникає - це закупити поза чергою, але це не точно.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:33 Ответить
+3
Тв Трампу пообещать ,как два пальца об асфальт. Ну а если серьёзно, то такого кретина у власти мир видимо ещё не видел.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звіздів і збувся рижий. Віддайте Петріоти зараз, а ми вам продамо колись потом.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:26 Ответить
Головне пообіцяти...
А обіцяти це не означає виконати.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:28 Ответить
Як це нам роблять всі кому не лінь останні 30 років...
Але ми вперто віримо в їхні обіцянки
показать весь комментарий
17.07.2025 08:46 Ответить
Союзники чешуть репу а Трамп - на фото - вбиває двух зайців
показать весь комментарий
17.07.2025 08:28 Ответить
Нескінченний треш і пи₴дець.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:30 Ответить
Німеччина вже погодилась надати нам дві установки. Прямо зараз. В обмін вони закуплять в США дві новіші.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:30 Ответить
Уряд Німеччини не підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші поставки Patriot, про які він говорив, вже в дорозі з Німеччини до України.
Джерело: https://censor.net/ua/n3563745
показать весь комментарий
17.07.2025 10:14 Ответить
Це, як у тому анекдоті:
- З'їсти він з'їсть, та хто ж йому дасть !?
показать весь комментарий
17.07.2025 08:31 Ответить
Я не зрозумів одного - а яка роль Трампа в цьому процесі? Невже без нього деякі країни не можуть передати свої системи Україні, закупивши потім нові? Єдине пояснення, яке в мене виникає - це закупити поза чергою, але це не точно.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:33 Ответить
З таким успіхом і я можу пообіцяти).
показать весь комментарий
17.07.2025 08:35 Ответить
Обіцяти, вдаваючи з себе світового лідера
показать весь комментарий
17.07.2025 08:46 Ответить
Тв Трампу пообещать ,как два пальца об асфальт. Ну а если серьёзно, то такого кретина у власти мир видимо ещё не видел.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:34 Ответить
А що там посольство України могло відповісти? Надати меню ресторану послихи?
показать весь комментарий
17.07.2025 08:37 Ответить
мене турбує не трамп а Зеленський , де щоденні виступи в оон про геноцидну війну московіі проти України, вимоги надати наступальну зброю томагавки, ракетні кораблі, про злочини чекістів проти України, про злочини армії крайової проти українців ....
де це все ? москва повинна горіти , якщо цього немає тоді що це все таке і заради чого ?
кривава клоунада ?
показать весь комментарий
17.07.2025 08:40 Ответить
він втратив надію. В перемогу. Нам такий президент не потрібен. Який волочиться віслюком за іншими.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
У цьому дурдомі усіма лікарями керує один пр....й
показать весь комментарий
17.07.2025 08:41 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2025 08:50 Ответить
Трамп чітко взяв на понт всіх тих хто створює коаліції та форуми стурбованих та охочих.

А зараз прийшов час не потужним словом, а реальним ділом показати хто дійсно охочий і готовий башляти та купувати.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:52 Ответить
Марсіани нададуть.
показать весь комментарий
17.07.2025 08:54 Ответить
Декілька днів - це через 50 днів чи ще пізніше? Він вже дістав своїми "завтраками".
показать весь комментарий
17.07.2025 08:57 Ответить
Нице брехло.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:10 Ответить
якщо хто досі не знав, що трампон таке ж саме розводілове, як ЕрЗе - то нехай затямить цю істину назавжди.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:14 Ответить
"17 Patriot " це тіж "10 негритят" по новому тільки не від агати крісті, а від трампакса
"17 Patriot відправились в Україну...." (С)
показать весь комментарий
17.07.2025 09:31 Ответить
Да Германия предоставит. Хватит ныть уже
показать весь комментарий
17.07.2025 09:31 Ответить
кіздун
показать весь комментарий
17.07.2025 09:40 Ответить
Трамп не наш президент. ОК ! То й займайся своєю країною. Не треба давати обіцянок як супергерой супердержави ! Премія Миру буде з якогось Університету штату, а не Нобелівська. Чи це не задовольняє амбіції ?
показать весь комментарий
17.07.2025 09:46 Ответить
Було сало - хотів дать, буде сало - іще дам
показать весь комментарий
17.07.2025 10:02 Ответить
 
 