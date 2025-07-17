Трамп пообещал Patriot Украине, но вопрос в том, кто и когда предоставит их, - Reuters

Решение Дональда Трампа предоставить Украине оружие, в частности - системы Patriot, стало неожиданностью для союзников США.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп наконец-то нашел способ, как понравиться Украине: попросить европейских союзников пожертвовать свое оружие и продать им американское на замену. Теперь наступает самая сложная часть - договориться о том, кто на самом деле отдаст свои ценные системы, включая ракетные батареи Patriot, которые Киев так отчаянно ищет", - отмечает издание.

Трамп заявил, что некоторые системы Patriot должны прибыть в Украину "в течение нескольких дней", однако пока понятно, что лидер США представил лишь общую концепцию, а не детальный план.

Центральный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит батареи Patriot.

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"Как всегда в таких вещах, дьявол кроется в деталях", - сказал посол одной из стран северной Европы в Вашингтоне.

По данным издания, Украина и ее союзники положительно восприняли план Трампа и в целом изменение риторики президента США. В то же время некоторые европейцы разочарованы тем, что именно они фактически оплачивают счет за то, что пообещал Трамп.

Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО - Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, - которые были готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Однако для союзников США все это было неожиданностью, пишет Reuters.

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Источники из посольств этих стран сообщили журналистам, что лично узнали об этом плане только во время его провозглашения.

"У меня четкое ощущение, что никто не был заранее проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", - сказал один из европейских послов.

Reuters пишет, что в ответ на запрос о комментарии Пентагон указал на выступление Трампа 14 июля, в котором тот объявил о своем соглашении с Рютте. Белый дом и украинское посольство в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.

По словам трех американских чиновников, которые занимаются оружием, сейчас начинается настоящая работа.

Представители США сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину. Европейские чиновники в целом относятся к этому положительно.

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Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию теми странами, которые могут отправить Patriot в Украину, поскольку у них есть несколько батарей, или же угрозы, с которыми те сталкиваются, являются относительно отдаленными.

Ранее некоторые страны, в частности, Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам предоставить часть своих систем Patriot Украине. Они объясняли это необходимостью защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Другой чиновник заявил, что администрация Трампа пересматривает имеющиеся запасы НАТО. Их следующие усилия - попытаться убедить союзников подарить это оборудование Украине в обмен на определенную "торговлю", пишут журналисты.

Другой чиновник заявил, что Трамп непосредственно участвовал в переговорах, хотя переговоры пока были "нечеткими".

"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Но что это значит, мы не знаем", - сказал собеседник в комментарии Reuters.

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