Трамп пообещал Patriot Украине, но вопрос в том, кто и когда предоставит их, - Reuters
Решение Дональда Трампа предоставить Украине оружие, в частности - системы Patriot, стало неожиданностью для союзников США.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Дональд Трамп наконец-то нашел способ, как понравиться Украине: попросить европейских союзников пожертвовать свое оружие и продать им американское на замену. Теперь наступает самая сложная часть - договориться о том, кто на самом деле отдаст свои ценные системы, включая ракетные батареи Patriot, которые Киев так отчаянно ищет", - отмечает издание.
Трамп заявил, что некоторые системы Patriot должны прибыть в Украину "в течение нескольких дней", однако пока понятно, что лидер США представил лишь общую концепцию, а не детальный план.
Центральный вопрос заключается в том, кто и когда предоставит батареи Patriot.
"Как всегда в таких вещах, дьявол кроется в деталях", - сказал посол одной из стран северной Европы в Вашингтоне.
По данным издания, Украина и ее союзники положительно восприняли план Трампа и в целом изменение риторики президента США. В то же время некоторые европейцы разочарованы тем, что именно они фактически оплачивают счет за то, что пообещал Трамп.
Во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО - Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, - которые были готовы принять участие в схеме закупки оружия.
Однако для союзников США все это было неожиданностью, пишет Reuters.
Источники из посольств этих стран сообщили журналистам, что лично узнали об этом плане только во время его провозглашения.
"У меня четкое ощущение, что никто не был заранее проинформирован о точных деталях. Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", - сказал один из европейских послов.
Reuters пишет, что в ответ на запрос о комментарии Пентагон указал на выступление Трампа 14 июля, в котором тот объявил о своем соглашении с Рютте. Белый дом и украинское посольство в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях.
По словам трех американских чиновников, которые занимаются оружием, сейчас начинается настоящая работа.
Представители США сейчас ведут переговоры с союзниками по НАТО и оценивают, кто и что готов отправить в Украину. Европейские чиновники в целом относятся к этому положительно.
Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию теми странами, которые могут отправить Patriot в Украину, поскольку у них есть несколько батарей, или же угрозы, с которыми те сталкиваются, являются относительно отдаленными.
Ранее некоторые страны, в частности, Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам предоставить часть своих систем Patriot Украине. Они объясняли это необходимостью защиты их собственных стран и НАТО в целом.
Другой чиновник заявил, что администрация Трампа пересматривает имеющиеся запасы НАТО. Их следующие усилия - попытаться убедить союзников подарить это оборудование Украине в обмен на определенную "торговлю", пишут журналисты.
Другой чиновник заявил, что Трамп непосредственно участвовал в переговорах, хотя переговоры пока были "нечеткими".
"Пока что люди говорят: "Мы можем помочь". Но что это значит, мы не знаем", - сказал собеседник в комментарии Reuters.
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А обіцяти це не означає виконати.
Але ми вперто віримо в їхні обіцянки
Джерело: https://censor.net/ua/n3563745
- З'їсти він з'їсть, та хто ж йому дасть !?
де це все ? москва повинна горіти , якщо цього немає тоді що це все таке і заради чого ?
кривава клоунада ?
А зараз прийшов час не потужним словом, а реальним ділом показати хто дійсно охочий і готовий башляти та купувати.
"17 Patriot відправились в Україну...." (С)