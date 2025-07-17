Трамп пообіцяв Patriot Україні, але питання в тому, хто і коли надасть їх, - Reuters

Рішення Дональда Трампа надати Україні зброю, зокрема системи Patriot, стало несподіванкою для союзників США.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп нарешті знайшов спосіб, як сподобатися Україні: попросити європейських союзників пожертвувати свою зброю і продати їм американську на заміну. Тепер настає найскладніша частина – домовитися про те, хто насправді віддасть свої цінні системи, включаючи ракетні батареї Patriot, які Київ так відчайдушно шукає", - зазначає видання.

Трамп заявив, що деякі системи Patriot повинні прибути до України "протягом декількох днів", проте наразі зрозуміло, що лідер США представив лише загальну концепцію, а не детальний план.

Центральне питання полягає в тому, хто і коли надасть батареї Patriot.

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"Як завжди в таких речах, диявол криється в деталях", - сказав посол однієї з країн північної Європи у Вашингтоні.

За даними видання, Україна та її союзники позитивно сприйняли план Трампа та загалом зміну риторики президента США. Водночас деякі європейці розчаровані тим, що саме вони фактично оплачують рахунок за те, що пообіцяв Трамп.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, – які були готові взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Проте для союзників США усе це було несподіванкою, пише Reuters.

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Джерела із посольств цих країн повідомили журналістам, що особисто дізналися про цей план лише під час його проголошення.

"У мене чітке відчуття, що ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", - сказав один з європейських послів.

Reuters пише, що у відповідь на запит про коментар Пентагон вказав на виступ Трампа 14 липня, в якому той оголосив про свою угоду з Рютте. Білий дім та українське посольство у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі.

За словами трьох американських чиновників, які займаються зброєю, зараз починається справжня робота.

Представники США наразі ведуть переговори з союзниками по НАТО та оцінюють, хто і що готовий надіслати до України. Європейські чиновники загалом ставляться до цього позитивно.

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Один із чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію тими країнами, які можуть відправити Patriot до України, оскільки у них є кілька батарей, або ж загрози, з якими ті стикаються, є відносно віддаленими.

Раніше деякі країни, зокрема Греція та Іспанія, раніше чинили опір закликам надати частину своїх систем Patriot Україні. Вони пояснювали це необхідністю захисту їхніх власних країн та НАТО в цілому.

Інший чиновник заявив, що адміністрація Трампа переглядає наявні запаси НАТО. Їхні наступні зусилля - спробувати переконати союзників подарувати це обладнання Україні в обмін на певну "торгівлю", пишуть журналісти.

Інший чиновник заявив, що Трамп безпосередньо брав участь у переговорах, хоча переговори поки що були "нечіткими".

"Поки що люди кажуть: "Ми можемо допомогти". Але що це означає, ми не знаємо", - сказав співрозмовник у коментарі Reuters.

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