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Новини Patriot для України
2 004 29

Трамп пообіцяв Patriot Україні, але питання в тому, хто і коли надасть їх, - Reuters

Patriot для України Хто надасть системи Україні

Рішення Дональда Трампа надати Україні зброю, зокрема системи Patriot, стало несподіванкою для союзників США.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп нарешті знайшов спосіб, як сподобатися Україні: попросити європейських союзників пожертвувати свою зброю і продати їм американську на заміну. Тепер настає найскладніша частина – домовитися про те, хто насправді віддасть свої цінні системи, включаючи ракетні батареї Patriot, які Київ так відчайдушно шукає", - зазначає видання.

Трамп заявив, що деякі системи Patriot повинні прибути до України "протягом декількох днів", проте наразі зрозуміло, що лідер США представив лише загальну концепцію, а не детальний план.

Центральне питання полягає в тому, хто і коли надасть батареї Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Рютте: Україна цінує готовність надати додаткові Patriot

"Як завжди в таких речах, диявол криється в деталях", - сказав посол однієї з країн північної Європи у Вашингтоні.

За даними видання, Україна та її союзники позитивно сприйняли план Трампа та загалом зміну риторики президента США. Водночас деякі європейці розчаровані тим, що саме вони фактично оплачують рахунок за те, що пообіцяв Трамп.

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Рютте згадав шість країн НАТО – Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, – які були готові взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Проте для союзників США усе це було несподіванкою, пише Reuters.

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Джерела із посольств цих країн повідомили журналістам, що особисто дізналися про цей план лише під час його проголошення.

"У мене чітке відчуття, що ніхто не був заздалегідь проінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що всередині адміністрації тільки зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", - сказав один з європейських послів.

Reuters пише, що у відповідь на запит про коментар Пентагон вказав на виступ Трампа 14 липня, в якому той оголосив про свою угоду з Рютте. Білий дім та українське посольство у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі.

За словами трьох американських чиновників, які займаються зброєю, зараз починається справжня робота.

Представники США наразі ведуть переговори з союзниками по НАТО та оцінюють, хто і що готовий надіслати до України. Європейські чиновники загалом ставляться до цього позитивно.

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Один із чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію тими країнами, які можуть відправити Patriot до України, оскільки у них є кілька батарей, або ж загрози, з якими ті стикаються, є відносно віддаленими.

Раніше деякі країни, зокрема Греція та Іспанія, раніше чинили опір закликам надати частину своїх систем Patriot Україні. Вони пояснювали це необхідністю захисту їхніх власних країн та НАТО в цілому.

Інший чиновник заявив, що адміністрація Трампа переглядає наявні запаси НАТО. Їхні наступні зусилля - спробувати переконати союзників подарувати це обладнання Україні в обмін на певну "торгівлю", пишуть журналісти.

Інший чиновник заявив, що Трамп безпосередньо брав участь у переговорах, хоча переговори поки що були "нечіткими".

"Поки що люди кажуть: "Ми можемо допомогти". Але що це означає, ми не знаємо", - сказав співрозмовник у коментарі Reuters.

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Автор: 

США (23826) Трамп Дональд (6484) Patriot (368)


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Топ коментарі
+4
Тв Трампу пообещать ,как два пальца об асфальт. Ну а если серьёзно, то такого кретина у власти мир видимо ещё не видел.
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17.07.2025 08:34 Відповісти
+4
мене турбує не трамп а Зеленський , де щоденні виступи в оон про геноцидну війну московіі проти України, вимоги надати наступальну зброю томагавки, ракетні кораблі, про злочини чекістів проти України, про злочини армії крайової проти українців ....
де це все ? москва повинна горіти , якщо цього немає тоді що це все таке і заради чого ?
кривава клоунада ?
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17.07.2025 08:40 Відповісти
+3
Нескінченний треш і пи₴дець.
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17.07.2025 08:30 Відповісти
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Звіздів і збувся рижий. Віддайте Петріоти зараз, а ми вам продамо колись потом.
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17.07.2025 08:26 Відповісти
Головне пообіцяти...
А обіцяти це не означає виконати.
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17.07.2025 08:28 Відповісти
Як це нам роблять всі кому не лінь останні 30 років...
Але ми вперто віримо в їхні обіцянки
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17.07.2025 08:46 Відповісти
"Але ми вперто віримо в їхні обіцянки"

давай не верить, это же нам очень поможет. "останні 30 років..." свое делать не?
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17.07.2025 11:30 Відповісти
Союзники чешуть репу а Трамп - на фото - вбиває двух зайців
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17.07.2025 08:28 Відповісти
Нескінченний треш і пи₴дець.
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17.07.2025 08:30 Відповісти
Німеччина вже погодилась надати нам дві установки. Прямо зараз. В обмін вони закуплять в США дві новіші.
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17.07.2025 08:30 Відповісти
Уряд Німеччини не підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що перші поставки Patriot, про які він говорив, вже в дорозі з Німеччини до України.
Джерело: https://censor.net/ua/n3563745
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17.07.2025 10:14 Відповісти
Це, як у тому анекдоті:
- З'їсти він з'їсть, та хто ж йому дасть !?
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17.07.2025 08:31 Відповісти
Я не зрозумів одного - а яка роль Трампа в цьому процесі? Невже без нього деякі країни не можуть передати свої системи Україні, закупивши потім нові? Єдине пояснення, яке в мене виникає - це закупити поза чергою, але це не точно.
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17.07.2025 08:33 Відповісти
З таким успіхом і я можу пообіцяти).
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17.07.2025 08:35 Відповісти
Обіцяти, вдаваючи з себе світового лідера
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17.07.2025 08:46 Відповісти
Тв Трампу пообещать ,как два пальца об асфальт. Ну а если серьёзно, то такого кретина у власти мир видимо ещё не видел.
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17.07.2025 08:34 Відповісти
А що там посольство України могло відповісти? Надати меню ресторану послихи?
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17.07.2025 08:37 Відповісти
мене турбує не трамп а Зеленський , де щоденні виступи в оон про геноцидну війну московіі проти України, вимоги надати наступальну зброю томагавки, ракетні кораблі, про злочини чекістів проти України, про злочини армії крайової проти українців ....
де це все ? москва повинна горіти , якщо цього немає тоді що це все таке і заради чого ?
кривава клоунада ?
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17.07.2025 08:40 Відповісти
він втратив надію. В перемогу. Нам такий президент не потрібен. Який волочиться віслюком за іншими.
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17.07.2025 09:42 Відповісти
У цьому дурдомі усіма лікарями керує один пр....й
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17.07.2025 08:41 Відповісти
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17.07.2025 08:50 Відповісти
Трамп чітко взяв на понт всіх тих хто створює коаліції та форуми стурбованих та охочих.

А зараз прийшов час не потужним словом, а реальним ділом показати хто дійсно охочий і готовий башляти та купувати.
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17.07.2025 08:52 Відповісти
Марсіани нададуть.
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17.07.2025 08:54 Відповісти
Декілька днів - це через 50 днів чи ще пізніше? Він вже дістав своїми "завтраками".
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17.07.2025 08:57 Відповісти
Нице брехло.
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17.07.2025 09:10 Відповісти
якщо хто досі не знав, що трампон таке ж саме розводілове, як ЕрЗе - то нехай затямить цю істину назавжди.
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17.07.2025 09:14 Відповісти
"17 Patriot " це тіж "10 негритят" по новому тільки не від агати крісті, а від трампакса
"17 Patriot відправились в Україну...." (С)
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17.07.2025 09:31 Відповісти
Да Германия предоставит. Хватит ныть уже
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17.07.2025 09:31 Відповісти
кіздун
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17.07.2025 09:40 Відповісти
Трамп не наш президент. ОК ! То й займайся своєю країною. Не треба давати обіцянок як супергерой супердержави ! Премія Миру буде з якогось Університету штату, а не Нобелівська. Чи це не задовольняє амбіції ?
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17.07.2025 09:46 Відповісти
Було сало - хотів дать, буде сало - іще дам
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17.07.2025 10:02 Відповісти
 
 