Подготовка к быстрой передаче Patriot Украине уже идет, - командующий Объединенными силами НАТО в Европе

Подготовка к скорой передаче систем Patriot Украине уже продолжается.

Об этом заявил командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно скорее", - сказал он.

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Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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