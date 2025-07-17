РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Patriot для Украины
632 19

Подготовка к быстрой передаче Patriot Украине уже идет, - командующий Объединенными силами НАТО в Европе

Patriot для Украины Передача уже готовится

Подготовка к скорой передаче систем Patriot Украине уже продолжается.

Об этом заявил командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно скорее", - сказал он.

Читайте: Мерц о закупке Patriot для Украины: Германия будет играть решающую роль

Напомним, что 14 июля президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Также США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте также: В Германии опровергли заявление Трампа о том, что первые ракеты к системам ПВО Patriot уже в пути из Германии в Украину

Автор: 

Patriot (330) Гринкевич Алексус (4)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
щось ніде не можу знайти звітів північкорейських генералів, яким дали вказівку швиденько надавати озброєння *********.
хто знає, де шукати їхні звіти та доповіді?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:11 Ответить
+2
Ага... Ви підготуєте причали, місця тимчасового розташування, розробите логістичні маршрути перекидання "Петріотів", в Україну, а Трамп встане вранці, з лівої ноги, і придумає нову "відмазку", та скаже, що нічого не дасть... Чи в перший раз?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:13 Ответить
+1
ніде не шукати. відкрито допомагати агресору - то туже паскудне діло. інша справа допомагати жертві агресії. і тут навіть модно таким похвалитися. тому і ляпають на кожному кроці по постачання зброї в Україну..
показать весь комментарий
17.07.2025 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От тільки німці про це нічого не знають.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:10 Ответить
рудий їх на лічильник поставить
показать весь комментарий
17.07.2025 11:11 Ответить
верблюдами ?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:10 Ответить
це як тізер трейлеру
показать весь комментарий
17.07.2025 11:11 Ответить
щось ніде не можу знайти звітів північкорейських генералів, яким дали вказівку швиденько надавати озброєння *********.
хто знає, де шукати їхні звіти та доповіді?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:11 Ответить
ніде не шукати. відкрито допомагати агресору - то туже паскудне діло. інша справа допомагати жертві агресії. і тут навіть модно таким похвалитися. тому і ляпають на кожному кроці по постачання зброї в Україну..
показать весь комментарий
17.07.2025 11:21 Ответить
якби патякали, шоби збити ворога з пантелику та завести у блуд - гуд та ок
тіко інакше усе це виглядає
показать весь комментарий
17.07.2025 11:23 Ответить
так отож..
показать весь комментарий
17.07.2025 11:27 Ответить
Ага... Ви підготуєте причали, місця тимчасового розташування, розробите логістичні маршрути перекидання "Петріотів", в Україну, а Трамп встане вранці, з лівої ноги, і придумає нову "відмазку", та скаже, що нічого не дасть... Чи в перший раз?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:13 Ответить
а він і не дає. він продає. пакет зброї на 10 млрд доларів. профінансують цю закупку країни Європи плюс Канада.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:18 Ответить
ну так це ж логічно. певна річ, що французи, італійці не мають бажання платити за американську зброю для України, коли вони самі виробляють зброю, особливо французи. платити будуть ті країни, які не мають власного ВПК, а також ті, які мають багацько бабла. Франція і так свою зброю надає Україні, тому вона не буде платити за американську. за американську зброю для України заплатять в першу чергу північні країни Європи.

ось, почитайте для кращої поінформованості:

ДО ІСТОРІЇ ДВОХ "ЗРАД".

За два дні я вже встиг почути "масштабні помирайки" на рівні категоричних тверджень. Зроблені вони на основі "кулеметно-зрадойобних" одночасних публікацій у "поважних ЗМІ", зокрема у повністю зашквареному на просуванні російської "джинси" "Політіко".

1. "Європа відмовляється купувати американську зброю для України".

2. "Ніхто не вирішив питання фінансування купівлі американської зброї для потреб України та й взагалі, досі не визначений перелік зброї, яку готова надати американська сторона".

По першому пункту. Чехія, Франція, Італія не збираються купувати для України американську зброю. До цього списку додадуться ще деякі країни, які
а). Мають власний розвинений ОПК який працює у тому числі на забезпечення потреб України.
б). Фінансують та постачають комплектуючі, виробляючи чи закуповуючи ті для забезпечення виробництва українського ОПК.

ОПК Чехії взагалі більше ніж на три чверті завантажений "українськими замовленнями". ОПК Франції та Італії мають перелік продукції, яку конче потребують українці, зокрема і **********, і ППО, і комплектуючі до нашої "Ракетної програми". У грошовому еквіваленті вони будуть і далі витрачати та збільшувати об'єм витрат у межах власних, збільшений згідно рішенням саміту НАТО, оборонних бюджетів. І велике питання - якого біса вони потрібні спонсирувати американський ОПК на збиток розвитку власного?

У той же час є країни які вже задіяні у співпраці з американським ОПК, такі як Великобританія, Норвегія, Німеччина, Швеція..., є група країн, які не мають самодостатнього, іноді розвиненого, власного ОПК, проте мають надлишок грошей - Данія, Нідерланди, Бельгія, Фінляндія..., і країни з цих двох груп готові оплачувати купівлю американської зброї для потреб України у межах власних, збільшених згідно рішенням саміту НАТО, оборонних бюджетів.

ЖОДНОЇ "зради" у рішеннях європейських країн не купувати американську зброю немає у принципі. Вкиди на цю тему з контекстом "Хера Україна зброю отримає" - російська інформаційна кампанія щедро проплачена задля тиражування наративів кремля через "Поважні ЗМІ".

По второму пункту ситуація схожа. Ще на саміті НАТО був вчерне визначений перелік зброї, яку готова продати європейцям адміністрація Трампа. Він був остаточно, окрім двох позицій (без подробиць), узгоджений на зустрічах Трампа з Зеленським та Рютте. Рютте під час останнього візиту до США привіз в цілому узгоджений перелік європейських спонсорів, які будуть фінансувати купівлю американської зброї для потреб ЗСУ, та долі їх внесків на загальну суму у 10 мільярдів доларів. Ще станом на позавчора була підготовлена перша партія зброї для відправки до України.

Заявляю з повною відповідальністю - Україна вже почала отримувати американську зброю у межах "Нової схеми фінансування", перший пакет на суму трохи більше одного мільярда вже або надходить в Україну, або на шляху до України. І, на жаль, про це знає бидло, тому не дивуйтеся збільшенню ударів по західних областях зокрема.

Як казав "отець усіх народів" - "Панікерам затикайте рота капелюхами". Масована, проплачена кремлем, інформаційна кампанія з рефреном - "Все брехня та показуха, Україну всі кинули, гроші не дадуть, зброю не поставлять - здавайтеся"!, - має на меті всі ті ж цілі - посіяти зневіру, відчай, помиральні настрої та зрадойобство серед пересічних українців. Дуже прошу - не піддавайтеся цій брудній бидлячій хвилі, намагайтеся або критично ставитися до подібних вкидів, або питайте мене про реальний стан справ. Я буду намагатися розповідати про нього з позиції фактів та холодного розуму.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:49 Ответить
не треба нам Патріотів ,краще 10 Келогив пришліть
показать весь комментарий
17.07.2025 11:14 Ответить
Komandujuci sil NATO Evrope Grinkevich,on kak bi s etix mest,deduska s Minska,babushka s Litvi Vilniusa imigranti.Konecno vremia meniajetsia,no ego korni s etix mest.On pro Ukrainu ocen xorosego menije
показать весь комментарий
17.07.2025 11:23 Ответить
Так а яка нам користь з цього факту ? Він що нам зброю за свої власні гроші придбає? Звичайно що добре відношення важливе, але Україні потрібні зброя та **********, а не схвальні пости у фейсбукі!!!
показать весь комментарий
17.07.2025 11:35 Ответить
Net,u nego obiazanosti zacity po NATO Evrope i nebolse.Mog sovsem tut nekomentirovat,no vidimo skazal sto znajet.Da on verit pobede Ukraini,ne tak kak tramp
показать весь комментарий
17.07.2025 11:42 Ответить
Це вже 4-й день після заяви рудого Трампа, щодо дуже швидкої передачі «Патріотів» Україні. Спочатку (відразу після його заяви), ми думали що то США нам швиденько постачають ті 17 Патріотів. А потім зʼясувалося що це геть не так! Чомусь це повинна робити Європа і як сказав генсек НАТО це буде не відразу, а займе часу у декілька місяців!!! Я не гада не розумію, але українці через таку «допомогу» гинуть кожен день і кожну ніч. Хочеться лаятися матом, рудий бес на Україні лише піариться і більш нічого! Зєля, Трамп тебе водить за ніс, як його самого водить *****! Так що ти тільки своєрідний «громоотвод» для рудого!
показать весь комментарий
17.07.2025 11:29 Ответить
За 50 днів
показать весь комментарий
17.07.2025 11:32 Ответить
 
 