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Послы G7 напомнили новому Кабмину о ключевых реформах
Послы государств "Группы семи" призвали новое украинское правительство во главе с Юлией Свириденко к дальнейшей работе над реформами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Юлию Свириденко и новый Кабмин! Ожидаем дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины. Возобновленное движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути Украины", - говорится в заметке дипломатов G7 в Х.
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Calvados
показать весь комментарий18.07.2025 23:20 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Василь Довганенко #609187
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Calvados
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Xander G
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