Послы G7 напомнили новому Кабмину о ключевых реформах

Послы государств "Группы семи" призвали новое украинское правительство во главе с Юлией Свириденко к дальнейшей работе над реформами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Юлию Свириденко и новый Кабмин! Ожидаем дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины. Возобновленное движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути Украины", - говорится в заметке дипломатов G7 в Х.

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