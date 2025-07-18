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Новости Новый Кабмин
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Послы G7 напомнили новому Кабмину о ключевых реформах

Свириденко провела первое заседание нового правительства

Послы государств "Группы семи" призвали новое украинское правительство во главе с Юлией Свириденко к дальнейшей работе над реформами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Юлию Свириденко и новый Кабмин! Ожидаем дальнейшего сотрудничества для поддержки Украины. Возобновленное движение в направлении реформ, верховенства права, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, поддержки гражданского общества является ключевым для бизнес-климата и евроатлантического пути Украины", - говорится в заметке дипломатов G7 в Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада назначила новый состав Кабмина под руководством Свириденко. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

G7 (875) Кабмин (14070) реформы (3959) Свириденко Юлия (161)


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Про очільника БЕБ нагадали? Ще б згадали, що наші можновладці безкоштовно реформ не проводять, тому підготуйте там черговий євро/доларовий транш, а тоді ми подумаємо про рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьбу з корупцією, свободу медіа, підтримку громадянського суспільства.
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18.07.2025 23:20 Ответить
Відправити в Гуаантнаму весь Кабмін. Будб ласка.
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18.07.2025 23:36 Ответить
+- по одному в рік відправляють. Але ж, курво, нових знаходять...
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18.07.2025 23:37 Ответить
я аж пукнув від сміху
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18.07.2025 23:22 Ответить
І у відповідь традиційне "Мая твая нє панімаєт!".
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18.07.2025 23:23 Ответить
 
 