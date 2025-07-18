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Новини Новий Кабмін
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Посли G7 нагадали новому Кабміну про ключові реформи

Свириденко провела перше засідання нового уряду

Посли держав "Групи семи" закликали новий український уряд на чолі з Юлією Свириденко до подальшої роботи над реформами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Юлію Свириденко та новий Кабмін! Очікуємо на подальшу співпрацю для підтримки України. Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України", – ідеться у дописі дипломатів G7 в Х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призначила новий склад Кабміну під керівництвом Свириденко. ПЕРЕЛІК

Автор: 

G-7 G7 (1082) Кабмін (14246) реформи (3219) Свириденко Юлія (372)


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Про очільника БЕБ нагадали? Ще б згадали, що наші можновладці безкоштовно реформ не проводять, тому підготуйте там черговий євро/доларовий транш, а тоді ми подумаємо про рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьбу з корупцією, свободу медіа, підтримку громадянського суспільства.
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18.07.2025 23:20 Відповісти
Відправити в Гуаантнаму весь Кабмін. Будб ласка.
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18.07.2025 23:36 Відповісти
+- по одному в рік відправляють. Але ж, курво, нових знаходять...
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18.07.2025 23:37 Відповісти
я аж пукнув від сміху
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18.07.2025 23:22 Відповісти
І у відповідь традиційне "Мая твая нє панімаєт!".
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18.07.2025 23:23 Відповісти
Послы сначала ходят на суд по санкциям против Порошенко
Полный АБСУРДА
А потом идут к той ,которая вместе с президентом
Замутили этот суд ,полный АБСУРДА !!!!
Ну разве это не абсурд , твою мать?
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18.07.2025 23:57 Відповісти
Дайте йому ще сто днів і не забудьте пристебнутися.
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19.07.2025 00:07 Відповісти
 
 