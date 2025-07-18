Посли G7 нагадали новому Кабміну про ключові реформи

Посли держав "Групи семи" закликали новий український уряд на чолі з Юлією Свириденко до подальшої роботи над реформами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Юлію Свириденко та новий Кабмін! Очікуємо на подальшу співпрацю для підтримки України. Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України", – ідеться у дописі дипломатів G7 в Х.

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