581 7
Посли G7 нагадали новому Кабміну про ключові реформи
Посли держав "Групи семи" закликали новий український уряд на чолі з Юлією Свириденко до подальшої роботи над реформами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Юлію Свириденко та новий Кабмін! Очікуємо на подальшу співпрацю для підтримки України. Поновлений рух в напрямку реформ, верховенства права, боротьби з корупцією, свободи медіа, підтримки громадянського суспільства є ключовим для бізнес-клімату та євроатлантичного шляху України", – ідеться у дописі дипломатів G7 в Х.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полный АБСУРДА
А потом идут к той ,которая вместе с президентом
Замутили этот суд ,полный АБСУРДА !!!!
Ну разве это не абсурд , твою мать?