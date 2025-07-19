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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют "шахеды"

взрывы, дым

В ночь на субботу, 19 июля, в городе Одесса раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы", - сообщалось в 00:21.

Перед этим в городе была объявлена тревога из-за угрозы российских дронов.

Ранее сообщалось, что вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Читайте также: Оккупанты запустили беспилотники по территории Украины, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3958) Одесса (7982) Одесская область (3735) Одесский район (239)


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Їх реально дофіга.
Мобільні групи не справляються через висоту польоту.
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19.07.2025 00:39 Ответить
Ангели-охоронці допомагають в небі
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19.07.2025 00:56 Ответить
Не чув, але дай Бог!
Хоча що вони там в темноті побачать?
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19.07.2025 01:00 Ответить
Вони знають справу, працюють вправно
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19.07.2025 01:03 Ответить
 
 