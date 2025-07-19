Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют "шахеды"
В ночь на субботу, 19 июля, в городе Одесса раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы", - сообщалось в 00:21.
Перед этим в городе была объявлена тревога из-за угрозы российских дронов.
Ранее сообщалось, что вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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Мобільні групи не справляються через висоту польоту.
Хоча що вони там в темноті побачать?