Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют "шахеды"

В ночь на субботу, 19 июля, в городе Одесса раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы", - сообщалось в 00:21.

Перед этим в городе была объявлена тревога из-за угрозы российских дронов.

Ранее сообщалось, что вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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