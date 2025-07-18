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Оккупанты запустили беспилотники по территории Украины, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Сумская, Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 19:39.
Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный/южный, - сообщалось в 19:41.
Обновление
В 20:17 ВС сообщили:
- Вражеские БпЛА на севере и западе Сумщины, курс – юго-западный/южный.
- Вражеские БпЛА в Черниговской области, курс - Киевщина.
- Внимание! г.Чернигов! К вам вражеские БПЛА с северо-востока, - сообщалось в 20:22.
Обновление
В 20:47 ВС сообщили:
- БПЛА на севере и западе Сумской области, курс – юго-западный/южный;
- БПЛА в Черниговской области, курс – юго-западный;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.
Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БПЛА, – сообщалось в 21:03.
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Андрій Лавриненко
показать весь комментарий18.07.2025 20:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ШОТОТУТНЕТАК
показать весь комментарий18.07.2025 21:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
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Олексій Петренко #551702
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