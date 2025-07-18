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Новости Атака беспилотников
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Оккупанты запустили беспилотники по территории Украины, - Воздушные силы (обновлено)

шахед

Вечером 18 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сумская, Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА, - сообщалось в 19:39.

Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный/южный, - сообщалось в 19:41.

Обновление

В 20:17 ВС сообщили:

  • Вражеские БпЛА на севере и западе Сумщины, курс – юго-западный/южный.
  • Вражеские БпЛА в Черниговской области, курс - Киевщина.
  • Внимание! г.Чернигов! К вам вражеские БПЛА с северо-востока, - сообщалось в 20:22.

Обновление

В 20:47 ВС сообщили:

  • БПЛА на севере и западе Сумской области, курс – юго-западный/южный;
  • БПЛА в Черниговской области, курс – юго-западный;
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс – юго-западный.

Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БПЛА, – сообщалось в 21:03.

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Автор: 

беспилотник (3950) Воздушные силы (2523)


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Зелька вже вилітає всіх бомбіть на телецентр.
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18.07.2025 20:08 Ответить
Похмелись.
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18.07.2025 21:02 Ответить
Судя по всему, сегодня много их будет, 500+... Киеву приготовится лучше.
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18.07.2025 20:51 Ответить
Це тобі диваний "аналітік " дєніска поповіч нашептав ,так нехай краще йде на фронт ,а не розповідає казочки на гівномарафоні.
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18.07.2025 21:06 Ответить
 
 