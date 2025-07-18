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Новини Атака безпілотників
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Окупанти запустили безпілотники по території України, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Сумська, Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:39.

Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний, - повідомлялося о 19:41.

Оновлення

О 20:17 ПС повідомили:

  • Ворожі БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
  • Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс - Київщина.

Увага! м.Чернігів! До вас ворожі БпЛА з північного сходу,- повідомлялося о 20:22.

Оновлення

О 20:47 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.

Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:03.

О 21:29 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
  • Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА повз м.Запоріжжя на заході, курс - північно-західний;
  • БпЛА на м.Суми із західного напрямку.

Увага! м.Київ! Ворожі БпЛА до вас з північного сходу!, - повідомлялося о 21:39.

Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу, - повідомлялося о 21:39.

Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на півночі Сумщини та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний, - повідомлялося о 21:42.

Увага! м.Кривий Ріг! Ворожі БпЛА у вашому напрямку зі сходу!, - повідомлялося о 21:45.

БпЛА в напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 21:52. 

Читайте також: Зранку ворог атакує Україну "шахедами": зафіксовані пуски з різних напрямків (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4539) Повітряні сили (2864)


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Зелька вже вилітає всіх бомбіть на телецентр.
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18.07.2025 20:08 Відповісти
Похмелись.
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18.07.2025 21:02 Відповісти
Судя по всему, сегодня много их будет, 500+... Киеву приготовится лучше.
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18.07.2025 20:51 Відповісти
Це тобі диваний "аналітік " дєніска поповіч нашептав ,так нехай краще йде на фронт ,а не розповідає казочки на гівномарафоні.
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18.07.2025 21:06 Відповісти
Угу. Вже дістав ПЗРК з під дивану, вийшов на балкон, палю цигарку, чекаю "Шахеда"
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18.07.2025 22:17 Відповісти
Говнокомандувач в курсах, що Україна кожен день під обстрілами, чи унього потужний передоз і він на кумарах?
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18.07.2025 21:38 Відповісти
он више етава...
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18.07.2025 22:09 Відповісти
 
 