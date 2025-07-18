Окупанти запустили безпілотники по території України, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Сумська, Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:39.
Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний, - повідомлялося о 19:41.
Оновлення
О 20:17 ПС повідомили:
- Ворожі БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
- Ворожі БпЛА на Чернігівщині, курс - Київщина.
Увага! м.Чернігів! До вас ворожі БпЛА з північного сходу,- повідомлялося о 20:22.
Оновлення
О 20:47 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.
Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 21:03.
О 21:29 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний;
- Декілька десятків БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Київщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА повз м.Запоріжжя на заході, курс - північно-західний;
- БпЛА на м.Суми із західного напрямку.
Увага! м.Київ! Ворожі БпЛА до вас з північного сходу!, - повідомлялося о 21:39.
Житомирська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу, - повідомлялося о 21:39.
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на півночі Сумщини та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний, - повідомлялося о 21:42.
Увага! м.Кривий Ріг! Ворожі БпЛА у вашому напрямку зі сходу!, - повідомлялося о 21:45.
БпЛА в напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 21:52.
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