Зранку ворог атакує Україну "шахедами": зафіксовані пуски з різних напрямків (оновлено)

Зранку 18 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. За інформацією моніторингових каналів, пуски зафіксовані в Орлі та Приморськ-Ахтарську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних безпілотників

Група ворожих БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північ.

Нові групи ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

На півночі Херсонщини, Харківщини та на сході Дніпропетровщини - ворожі БпЛА, ймовірно, розвідувальні. Залучено засоби для їх збиття.

Оновлення руху ворожих БпЛА

9:59 - Нові групи ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

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