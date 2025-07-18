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Новини Атака безпілотників
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Зранку ворог атакує Україну "шахедами": зафіксовані пуски з різних напрямків (оновлено)

шахеди

Зранку 18 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. За інформацією моніторингових каналів, пуски зафіксовані в Орлі та Приморськ-Ахтарську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних безпілотників

Група ворожих БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північ.

Нові групи ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

На півночі Херсонщини, Харківщини та на сході Дніпропетровщини - ворожі БпЛА, ймовірно, розвідувальні. Залучено засоби для їх збиття.

Оновлення руху ворожих БпЛА

9:59 - Нові групи ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ випустила 35 БпЛА по Україні. 17 цілей знешкоджено, 18 влучань. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4539) Повітряні сили (2864) Шахед (1314)


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Келлог уіхав.
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18.07.2025 09:46 Відповісти
ну і чого ви йому підозру не висунули і на лукьяновку не запхали?
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18.07.2025 09:56 Відповісти
це ж ппо!
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18.07.2025 09:57 Відповісти
і з ранку і вночі...
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18.07.2025 09:54 Відповісти
 
 