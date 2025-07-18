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Зранку ворог атакує Україну "шахедами": зафіксовані пуски з різних напрямків (оновлено)
Зранку 18 липня російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники. За інформацією моніторингових каналів, пуски зафіксовані в Орлі та Приморськ-Ахтарську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних безпілотників
Група ворожих БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на північ.
Нові групи ворожих ударних БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
На півночі Херсонщини, Харківщини та на сході Дніпропетровщини - ворожі БпЛА, ймовірно, розвідувальні. Залучено засоби для їх збиття.
Оновлення руху ворожих БпЛА
9:59 - Нові групи ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
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Старый зольдат
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