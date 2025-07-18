Утром враг атакует Украину "шахедами": зафиксированы пуски из разных направлений (обновлено)
Утром 18 июля российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. По информации мониторинговых каналов, пуски зафиксированы в Орле и Приморск-Ахтарске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных беспилотников
Группа вражеских БПЛА на западе Днепропетровщины курсом на север.
Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный.
На севере Херсонщины, Харьковщины и на востоке Днепропетровщины - вражеские БПЛА, вероятно, разведывательные. Привлечены средства для их сбивания.
Обновление движения вражеских БПЛА
9:59 - новые группы ударных БПЛА через Сумщину в направлении Черниговщины.
10:04 - БПЛА мимо Мены, Куликовки в направлении Чернигова.
10:26 - Черниговщина: БПЛА через Олишевку в юго-западном направлении.
10:47 - БПЛА из Черниговщины продолжают движение в направлении Киевщины.
10:55 - Харьковщина - угроза применения врагом ударных БПЛА.
11:07 - Полтавщина - угроза применения врагом ударных БПЛА.
11:40 - в Черном море в направлении Одесщины и на Днепропетровщине (район н.п.Павлоград) - вражеские БПЛА. Привлечены средства для их уничтожения.
11:43 - на границе Херсонщины и Николаевщины - разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие. Привлечены средства для сбивания БПЛА.
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так як мова йде про те , що кацапи знищують украінців
цілодобово
це означає, що мобільні групи безсилі і верховним ЗЄлєю просрано ППО проти елементарних мопедів !
Давайте разом гучно посидим наше ППО:
БайденТрамп, де наші Петріоти ?
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