Утром враг атакует Украину "шахедами": зафиксированы пуски из разных направлений (обновлено)

Утром 18 июля российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники. По информации мониторинговых каналов, пуски зафиксированы в Орле и Приморск-Ахтарске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных беспилотников

Группа вражеских БПЛА на западе Днепропетровщины курсом на север.

Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный.

На севере Херсонщины, Харьковщины и на востоке Днепропетровщины - вражеские БПЛА, вероятно, разведывательные. Привлечены средства для их сбивания.

Обновление движения вражеских БПЛА

9:59 - новые группы ударных БПЛА через Сумщину в направлении Черниговщины.

10:04 - БПЛА мимо Мены, Куликовки в направлении Чернигова.

10:26 - Черниговщина: БПЛА через Олишевку в юго-западном направлении.

10:47 - БПЛА из Черниговщины продолжают движение в направлении Киевщины.

10:55 - Харьковщина - угроза применения врагом ударных БПЛА.

11:07 - Полтавщина - угроза применения врагом ударных БПЛА.

11:40 - в Черном море в направлении Одесщины и на Днепропетровщине (район н.п.Павлоград) - вражеские БПЛА. Привлечены средства для их уничтожения.

11:43 - на границе Херсонщины и Николаевщины - разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие. Привлечены средства для сбивания БПЛА.

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