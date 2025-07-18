РФ выпустила 35 БПЛА по Украине. 17 целей уничтожено, 18 попаданий. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 18 июля выпустили по Украине 35 БпЛА различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск.
29 из них - "Шахеды".
Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны.
"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 6 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.
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2х БпЛА на Чернігівщині з Сумщини"
это все куйня ,даже не подрочить пво,пво подрочить это минимум 50 штук в одну точку.короче на такое даже внимания не стоит обращать,мне вообще *****,беруши одел,снотворного бахнул,ну если прилетит в хату то лучше конечно баллистика чтобы точно за200ться))))только смерть поскорее никакого инвалидства,только она родимая)
и по поводу стенания про накапливание,позавчера клоун 400 штук с имитаторами выпустили,вот это вот копят)вам диксакерам местным абы поныть