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РФ выпустила 35 БПЛА по Украине. 17 целей уничтожено, 18 попаданий. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 18 июля Сколько целей сбито

Российские оккупанты в ночь на 18 июля выпустили по Украине 35 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск.

29 из них - "Шахеды".

Основное направление удара - прифронтовые территории на востоке страны.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 6 дронов-имитаторов - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Ночью россияне атаковали Славянск "шахедами": есть попадания по "Новой почте". ВИДЕО

Атака шахедов 18 июля Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28582) ПВО (2956) Воздушные силы (2523)


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накопичують, падлюки.
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18.07.2025 08:53 Ответить
Там вже нові летять...
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18.07.2025 08:56 Ответить
позавчера 400 штук выпустили,так что нихера не копят если б копили то минимум дней 3-4 вообще ничего не запускали ну или как сегодня понты 40-50 штук миксованых дронов
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18.07.2025 09:24 Ответить
"5х БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кіровоградщини повз Жовті Води

2х БпЛА на Чернігівщині з Сумщини"

это все куйня ,даже не подрочить пво,пво подрочить это минимум 50 штук в одну точку.короче на такое даже внимания не стоит обращать,мне вообще *****,беруши одел,снотворного бахнул,ну если прилетит в хату то лучше конечно баллистика чтобы точно за200ться))))только смерть поскорее никакого инвалидства,только она родимая)
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18.07.2025 09:28 Ответить
Как они ждут когда Келлог уедет из Киева, там уже наверно не куда складывать шахеды для очередной атаки
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18.07.2025 09:03 Ответить
Та він ще в середу поїхав.
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18.07.2025 09:09 Ответить
бяда,бяда))))на самом деле *******,прилетит так прилетит.
и по поводу стенания про накапливание,позавчера клоун 400 штук с имитаторами выпустили,вот это вот копят)вам диксакерам местным абы поныть
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18.07.2025 09:22 Ответить
 
 