РФ випустила 35 БпЛА по Україні. 17 цілей знешкоджено, 18 влучань. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти в ніч на 18 липня випустили по Україні 35 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

29 із них - "шахеди".

Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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