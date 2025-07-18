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РФ випустила 35 БпЛА по Україні. 17 цілей знешкоджено, 18 влучань. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 18 липня Скільки цілей збито

Російські окупанти в ніч на 18 липня випустили по Україні 35 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

29 із них - "шахеди".

Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Вночі росіяни атакували Слов’янськ "шахедами": є влучання по "Новій пошті". ВIДЕО

Атака шахедів 18 липня Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29906) ППО (3400) Повітряні сили (2864)


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накопичують, падлюки.
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18.07.2025 08:53 Відповісти
Там вже нові летять...
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18.07.2025 08:56 Відповісти
позавчера 400 штук выпустили,так что нихера не копят если б копили то минимум дней 3-4 вообще ничего не запускали ну или как сегодня понты 40-50 штук миксованых дронов
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18.07.2025 09:24 Відповісти
"5х БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку Кіровоградщини повз Жовті Води

2х БпЛА на Чернігівщині з Сумщини"

это все куйня ,даже не подрочить пво,пво подрочить это минимум 50 штук в одну точку.короче на такое даже внимания не стоит обращать,мне вообще *****,беруши одел,снотворного бахнул,ну если прилетит в хату то лучше конечно баллистика чтобы точно за200ться))))только смерть поскорее никакого инвалидства,только она родимая)
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18.07.2025 09:28 Відповісти
18 із 35 влучили, тобто більше 50%. Це серйозно.
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18.07.2025 09:32 Відповісти
Как они ждут когда Келлог уедет из Киева, там уже наверно не куда складывать шахеды для очередной атаки
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18.07.2025 09:03 Відповісти
Та він ще в середу поїхав.
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18.07.2025 09:09 Відповісти
бяда,бяда))))на самом деле *******,прилетит так прилетит.
и по поводу стенания про накапливание,позавчера клоун 400 штук с имитаторами выпустили,вот это вот копят)вам диксакерам местным абы поныть
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18.07.2025 09:22 Відповісти
А зелене бидло чсерез свою хуцпу заборонило банку, яким керує щирий укгаїнець пишний фінансувати виготовленняі РЕБ "Ай-Петрі". Нормально 73%, вце все заради перемоги?
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18.07.2025 09:56 Відповісти
 
 