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РФ випустила 35 БпЛА по Україні. 17 цілей знешкоджено, 18 влучань. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти в ніч на 18 липня випустили по Україні 35 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
29 із них - "шахеди".
Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.
"Станом на 08.30 протиповітряною обороною збито 11 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 6 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 5 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.
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2х БпЛА на Чернігівщині з Сумщини"
это все куйня ,даже не подрочить пво,пво подрочить это минимум 50 штук в одну точку.короче на такое даже внимания не стоит обращать,мне вообще *****,беруши одел,снотворного бахнул,ну если прилетит в хату то лучше конечно баллистика чтобы точно за200ться))))только смерть поскорее никакого инвалидства,только она родимая)
и по поводу стенания про накапливание,позавчера клоун 400 штук с имитаторами выпустили,вот это вот копят)вам диксакерам местным абы поныть