Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують "шахеди"

У ніч на суботу, 19 липня, в місті Одеса лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи", - повідомлялося о 00:21.

Перед цим у місті було оголошено тривогу через загрозу російських дронів.

Раніше повідомлялося, що ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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