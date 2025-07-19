Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують "шахеди"
У ніч на суботу, 19 липня, в місті Одеса лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибухи", - повідомлялося о 00:21.
Перед цим у місті було оголошено тривогу через загрозу російських дронів.
Раніше повідомлялося, що ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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Мобільні групи не справляються через висоту польоту.
Хоча що вони там в темноті побачать?