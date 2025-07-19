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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Вибухи пролунали в Одесі: місто атакують "шахеди"

вибухи, дим

У ніч на суботу, 19 липня, в місті Одеса лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибухи", - повідомлялося о 00:21.

Перед цим у місті було оголошено тривогу через загрозу російських дронів.

Раніше повідомлялося, що ввечері 18 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Читайте також: Окупанти запустили безпілотники по території України, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4539) Одеса (5566) Одеська область (3386) Одеський район (247)


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Їх реально дофіга.
Мобільні групи не справляються через висоту польоту.
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19.07.2025 00:39 Відповісти
Ангели-охоронці допомагають в небі
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19.07.2025 00:56 Відповісти
Не чув, але дай Бог!
Хоча що вони там в темноті побачать?
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19.07.2025 01:00 Відповісти
Вони знають справу, працюють вправно
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19.07.2025 01:03 Відповісти
 
 