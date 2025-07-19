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Новости Помощь Украине
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Австралия поставила Украине большинство из 49 танков Abrams - остальные будут переданы в ближайшие месяцы

танк Abrams

Правительство Австралии сообщило, что большая часть из 49 танков M1A1 Abrams, в рамках пакета военной помощи на сумму около 160 млн долларов США, уже поступила в Украину, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", - сказал министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Он добавил, что танки входят в пакет помощи Украине на сумму 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн) на военную помощь с момента полномасштабного вторжения России.

Австралия также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия начала отправку Abrams Украине несмотря на сомнения американских чиновников, - АВС

Автор: 

Австралия (440) помощь (8002) Абрамс (23)


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Топ комментарии
+12
Дяка Австралії.
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19.07.2025 07:27 Ответить
+10
Саме після успішної курської операції почалися збільшуватись втрати територій.Кацап Сирський розширив лінію фронту та знищив боєздатні частини та техніку.
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19.07.2025 08:12 Ответить
+6
почитай зельоний холуй скільки техніки та людей втратила Україна в Курському лохотроні

а потім крутись собі далі на бую зельоного телемарахвона
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19.07.2025 07:51 Ответить
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Дяка Австралії.
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19.07.2025 07:27 Ответить
здається мені зельоні гниди їх швидко про е-балять в якійсь "талановито" сирковій операції
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19.07.2025 07:29 Ответить
Коли здається щось, починай хреститися зі швидкістю ротора
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19.07.2025 07:38 Ответить
почитай зельоний холуй скільки техніки та людей втратила Україна в Курському лохотроні

а потім крутись собі далі на бую зельоного телемарахвона
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19.07.2025 07:51 Ответить
Саме після успішної курської операції почалися збільшуватись втрати територій.Кацап Сирський розширив лінію фронту та знищив боєздатні частини та техніку.
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19.07.2025 08:12 Ответить
А где можно почитать? Если Вам нетрудно, сбросьте, пожалуйста, ссылку.
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19.07.2025 08:14 Ответить
Пятачок #610029

Xander G
Begemot Pepa

А ще блохасті кацапи просрали у себе інтернет, і ютьюб, а скоро і ватсап і телеграмм просруть.
лишився швидкий інтернет лише в лахтоцентрі.
Правда ж кацапопітеки?
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19.07.2025 08:53 Ответить
Дякуємо вам за допомогу!!!
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19.07.2025 08:08 Ответить
вже відправили, більшу половину?
а меншу половину, потім відправлять?
по одній одиниці на кон тікі возять?
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19.07.2025 08:15 Ответить
 
 