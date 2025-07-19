Австралия поставила Украине большинство из 49 танков Abrams - остальные будут переданы в ближайшие месяцы

Правительство Австралии сообщило, что большая часть из 49 танков M1A1 Abrams, в рамках пакета военной помощи на сумму около 160 млн долларов США, уже поступила в Украину, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", - сказал министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Он добавил, что танки входят в пакет помощи Украине на сумму 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн) на военную помощь с момента полномасштабного вторжения России.

Австралия также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц.

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