Австралия поставила Украине большинство из 49 танков Abrams - остальные будут переданы в ближайшие месяцы
Правительство Австралии сообщило, что большая часть из 49 танков M1A1 Abrams, в рамках пакета военной помощи на сумму около 160 млн долларов США, уже поступила в Украину, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Танки M1A1 Abrams сделают значительный вклад в борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России", - сказал министр обороны Австралии Ричард Марлз.
Он добавил, что танки входят в пакет помощи Украине на сумму 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн) на военную помощь с момента полномасштабного вторжения России.
Австралия также запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию и ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц.
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а потім крутись собі далі на бую зельоного телемарахвона
Xander G
Begemot Pepa
А ще блохасті кацапи просрали у себе інтернет, і ютьюб, а скоро і ватсап і телеграмм просруть.
лишився швидкий інтернет лише в лахтоцентрі.
Правда ж кацапопітеки?
а меншу половину, потім відправлять?
по одній одиниці на кон тікі возять?