Австралия начала отправку Abrams Украине несмотря на сомнения американских чиновников, - АВС
Австралия уже начала отправку в Украину партии списанных танков Abrams, несмотря на разочарование со стороны некоторых американских чиновников
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет АВС.
По данным издания, в Риме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Албанезе после того, как он подтвердил, что танки M1A1 уже в пути в Украину.
При этом правительство Австралии не разглашает, когда ожидается прибытие Abrams в Европу из "соображений безопасности". Издание же подтвердило, что процесс загрузки 49 танков на грузовое судно начался недавно.
Прежде чем начать процесс отправки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Разрешение, по данным СМИ, было предоставлено, несмотря на то, что американские чиновники оставались в тайне разочарованными этой помощью.
"В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и как только они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать", - сказал один американский чиновник на условиях анонимности.
Всего Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams, приобретенных в 2007 году, но ни разу не использованных в боевых действиях. Сейчас их заменяют на более новые модели M1A2 Abrams со 120-миллиметровой пушкой.
Напомним, о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн) правительство Австралии объявило в октябре 2024 года.
І тільки ми, українці, купуємо у горбоносих шабаїв присипану асфальтом грунтову дорогу за найвищими у світі цінами і яйця "з вже майже мясом" а тому за 17 гривень.
*****! На третьому році війни, після таких втрат, коли півУкраїні зустрічає синів на щиті, суддя відпускає проросійських "шуцполіцаїв" і мародерів під заставів, а другий суддя більше року відмовляє у тому самому українському розвіднику, який ні в чому не винен трапляється таке!
Я теж старий солдат і тепер думаю, як можна зробити в 21-му столітті зробити так щоб служити і вмирати за БАТЬКІВЩИНУ, а не за продажну і гнилу державу! Коли мене посилали в Афганістан я, і більшість тих, хто зі мною туди летів, розуміли що ми не летимо захищати Родіну і свою сімʼю. Якась чергова оборудка ЦК КПСС яку ми повинні виконати з "честью и достоинством". І не дай Бог відмовитись захищати афганського "януковича" - покарает ненависть "свідомого саветського народа", який в той час бухав по всіх кабаках і наливайках пива сраками нашой необъятной Родіни! Бо ще тоді була в присязі записана всеобщая ненавість і презреніє трудящіхся к ухилянтам. Правда тодішні презіденти і генсеки все таки у війську мінімум 2 роки в армії, окрім ОСТАННЬОГО президента СССР, який в армії не служив, але успішно її розброював і виводив із Європи.
Отакі от спомини і аналогії...
Старый зольдат
Купив я собі бургер а з'істи його можу тільки за погодженням з продавцом.
19.05.2025 08:47
Тре не тільки дупу рвати на британський хрест тому шо ти ще і у хаті у когось там ночевав, но і треба мати поняття шо таке "Езопова мова". Пояснить шо воно таке є?
Та і взагалі, треба жити в наши часи з почуттям гумору. Або з психіартом. Я віддію перевагу почуття гумору.
Воно тобі, таке, треба?
Воно тобі, таке, треба?
P.S. Завтра банку води біля монітору примощю.
А від слова "Абрамс" срешся, касаб?
Коли, хоч раз в українській історії, тут хтось давав відповіді після виброрів.....
Армія (в тому числі й танки) може використовуватися не лише для нападу чи захисту від зовнішнього ворога. От захоче Квінсленд або Тасманія отримати незалежність і відділитися, що тоді робити?
На х*ра Українні літаки?
На х*ра Українні ракети?
..........
Привіт 2014 рік.
Привіт 2022 рік.
Адекватні країни думають наперед. І озброюються. А не філософствують на*ера воно нам.
Залишкова вартість на старий танк повинна бути $200000-300000.
Взято з "вікі", тому за достовірність не ручаюся:
"Вновь построенные M1A1 SA, поставляемые в ВС Ирака, были оплачены производителю из расчёта 1,4 млн долларов за машину; для Австралии M1A1 AIM с более совершенной комплектацией, однако полученные из запасов армии США, обошлись в 1,18 млн долларов за каждый танк".
От би їх у 2022-му році...
Хусити з чучхе, можуть підтвердити!!
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!
Спочатку Швейцарія зі своїми обмеженнями на продажу-перепродажу їхніх Ерліконів, зараз США з їх F-16 і Абрамсами для України вже відчули наслідки. РейнМетал наладив власне власне виробництво 30-ти мм зброї, а европейці замислились над власною альтернативою для F-35. І вже мають новий шведський Grippen.
А танк Абрамс аж для нас ніяка не вундерфавля! Нових курських бітв під Прохорівкою не передбачається у найближчосяжному майбутньому. Хіба що стволи переплавить для Богдани і двигуни газотурбинні запустити на єлектрхвікацію пунктів незламності зельоной власті...
І американці знають, що не пішов Абрамс у недетской війні і сгодиться тільки щоб за пивом зʼїздити у місцеву крамничку десь біля Сомалі з вірогідністю 50 на 50 шо там у когось з аборигенів РПГ з собою немає.