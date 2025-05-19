Австралия начала отправку Abrams Украине несмотря на сомнения американских чиновников, - АВС

Австралия уже начала отправку в Украину партии списанных танков Abrams, несмотря на разочарование со стороны некоторых американских чиновников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет АВС.

По данным издания, в Риме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Албанезе после того, как он подтвердил, что танки M1A1 уже в пути в Украину.

При этом правительство Австралии не разглашает, когда ожидается прибытие Abrams в Европу из "соображений безопасности". Издание же подтвердило, что процесс загрузки 49 танков на грузовое судно начался недавно.

Прежде чем начать процесс отправки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Разрешение, по данным СМИ, было предоставлено, несмотря на то, что американские чиновники оставались в тайне разочарованными этой помощью.

"В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и как только они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать", - сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Всего Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams, приобретенных в 2007 году, но ни разу не использованных в боевых действиях. Сейчас их заменяют на более новые модели M1A2 Abrams со 120-миллиметровой пушкой.

Напомним, о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн) правительство Австралии объявило в октябре 2024 года.

