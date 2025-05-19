РУС
7 997 87

Австралия начала отправку Abrams Украине несмотря на сомнения американских чиновников, - АВС

Австралия передаст Украине 49 танков Abrams M1A1

Австралия уже начала отправку в Украину партии списанных танков Abrams, несмотря на разочарование со стороны некоторых американских чиновников

Як інформує Цензор.НЕТ, об цьому пише АВС.

По данным издания, в Риме президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Австралии Энтони Албанезе после того, как он подтвердил, что танки M1A1 уже в пути в Украину.

При этом правительство Австралии не разглашает, когда ожидается прибытие Abrams в Европу из "соображений безопасности". Издание же подтвердило, что процесс загрузки 49 танков на грузовое судно начался недавно.

Прежде чем начать процесс отправки, Австралии пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт танков американского производства в третью страну. Разрешение, по данным СМИ, было предоставлено, несмотря на то, что американские чиновники оставались в тайне разочарованными этой помощью.

"В прошлом году, еще до возвращения Дональда Трампа на пост президента, мы предупреждали австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной, и как только они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать", - сказал один американский чиновник на условиях анонимности.

Всего Австралия списала 59 танков M1A1 Abrams, приобретенных в 2007 году, но ни разу не использованных в боевых действиях. Сейчас их заменяют на более новые модели M1A2 Abrams со 120-миллиметровой пушкой.

Напомним, о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн) правительство Австралии объявило в октябре 2024 года.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 49 танків M1A1 Abrams, які Австралія повинна була передати Україні, до сих пір залишаються в країні, - ABC

 

+30
Гарна новина-австралійцям респект...
показать весь комментарий
19.05.2025 08:46 Ответить
+13
Навіть не так, а якось от так - купив я собі бургер, бачу людина від голоду помирає, а бургер віддати голодуючому сам не можу, доки продавець не дозволить.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:52 Ответить
+11
Купив я собі бургер а з'істи його можу тільки за погодженням з продавцом.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:47 Ответить
При покупці продавець ставе умови,на що має право.Порівнювати танк з бургером як мінімум нерозумно,хотя чому дивуватись
показать весь комментарий
19.05.2025 08:51 Ответить
Нижчи розумнійше?
показать весь комментарий
19.05.2025 08:53 Ответить
Та і в бругері може бути волосина
показать весь комментарий
19.05.2025 08:55 Ответить
При покупці бургера тобі не ніхто умов не ставе
показать весь комментарий
19.05.2025 09:00 Ответить
для особливо обдарованих у тексті є кодове слово лопата.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:24 Ответить
Та не вже?
показать весь комментарий
19.05.2025 10:56 Ответить
В Угоді на продаж/постачання обладнання військового призначення, завжди обумовлюється пункт про сертифікат кінцевого користувача, який прямо забороняє перепродаж цього обладнання, без згоди постачальника.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:09 Ответить
А це не перепродаж. Це, так сказати гуманітарна допомога.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:57 Ответить
Спочатку Швейцарія зі своїми обмеженнями на продажу-перепродажу їхніх Ерліконів, зараз США з їх F-16 і Абрамсами для України вже відчули наслідки. РейнМетал наладив власне власне виробництво 30-ти мм зброї, а европейці замислились над власною альтернативою для F-35. І вже мають новий шведський Grippen.
І тільки ми, українці, купуємо у горбоносих шабаїв присипану асфальтом грунтову дорогу за найвищими у світі цінами і яйця "з вже майже мясом" а тому за 17 гривень.
*****! На третьому році війни, після таких втрат, коли півУкраїні зустрічає синів на щиті, суддя відпускає проросійських "шуцполіцаїв" і мародерів під заставів, а другий суддя більше року відмовляє у тому самому українському розвіднику, який ні в чому не винен трапляється таке!
Я теж старий солдат і тепер думаю, як можна зробити в 21-му столітті зробити так щоб служити і вмирати за БАТЬКІВЩИНУ, а не за продажну і гнилу державу! Коли мене посилали в Афганістан я, і більшість тих, хто зі мною туди летів, розуміли що ми не летимо захищати Родіну і свою сімʼю. Якась чергова оборудка ЦК КПСС яку ми повинні виконати з "честью и достоинством". І не дай Бог відмовитись захищати афганського "януковича" - покарает ненависть "свідомого саветського народа", який в той час бухав по всіх кабаках і наливайках пива сраками нашой необъятной Родіни! Бо ще тоді була в присязі записана всеобщая ненавість і презреніє трудящіхся к ухилянтам. Правда тодішні презіденти і генсеки все таки у війську мінімум 2 роки в армії, окрім ОСТАННЬОГО президента СССР, який в армії не служив, але успішно її розброював і виводив із Європи.
Отакі от спомини і аналогії...
показать весь комментарий
20.05.2025 07:01 Ответить
Уважно читайте дрібний шрифт угоди. Можливо, його можна лише надкусити!
показать весь комментарий
19.05.2025 08:54 Ответить
Ну - тут у тебе "порівняння" досить сумнівне... На ринку зброї діють деякі обмеження - покупець не має права реалізації купленого, "третім країнам", без погодження з виробником. Це обмеження зроблене для того, щоб продана зброя не розвернулася проти самого виробника, у разі виникнення конфлікту...
показать весь комментарий
19.05.2025 08:55 Ответить
Там 10см маргарину на лобі,якщо танк це бургер,значить бургер .Не пробуй йому пояснити,марно
показать весь комментарий
19.05.2025 08:58 Ответить
Ну, чого ти так? Може, дійсно, людина не розуміє деяких речей... Все знать неможливо... Я подібне, недавно, одній колезі пояснював. Вона цього не знала - хоча ми з нею закінчували один учбовий заклад... Просто у неї була трішки інша спеціалізація...
показать весь комментарий
19.05.2025 09:09 Ответить
Касаби завжди таки. Чи ти не знав?
показать весь комментарий
19.05.2025 10:58 Ответить
А до чого тут "касаби"? Вона - українка. Уродженка Чернігівщини... Чи ти це про себе написав? Ти ж теж про це не не знав - поки я не пояснив...
показать весь комментарий
19.05.2025 11:05 Ответить
Ти її особисто знаєш чи це вона тобі нашипотіла про чернигівщину? З чого ти взяв шо я про сертіфікак кінцевого ... не знав? Чи вважаєшь себе тут головним пояснювачем?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:27 Ответить
Тобі досить того, що я з її братом на рибалках бував? І ночував у домі її батьків? А щодо "сертіфкака" - то читай:
Ну, як шо так тоді оно конечно як не ивстати на захист сестри рибалки з котрим рибалив.
Тре не тільки дупу рвати на британський хрест тому шо ти ще і у хаті у когось там ночевав, но і треба мати поняття шо таке "Езопова мова". Пояснить шо воно таке є?
Та і взагалі, треба жити в наши часи з почуттям гумору. Або з психіартом. Я віддію перевагу почуття гумору.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:12 Ответить
Сьогодні, начебто, зранку понеділок був... Робочий день... А ти що "святкуєш"?, бо, судячи з написаного - ти, ніби тільки-що "добре посидів за столом"...
показать весь комментарий
19.05.2025 15:18 Ответить
Для кого робочий, а для кого звичайний, пенсійний. Дуже дивне судження через монітор шо типу хтось десь добряче посидів і шось святкує. Екстрасенс? Учень Алана Чумака?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:41 Ответить
По тексту видно...
показать весь комментарий
19.05.2025 18:12 Ответить
Я так і знав шо ти учень А.Чумака, ясновидець ти наш.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:53 Ответить
Знаєш - був у мене один підписник... Наче, непоганою людиною був. А потім став усе частіше заглядать у чарку". Почав молоть дурниці, і помаленьку переходить з "любителів" у "професіонали"... Зробив я йому зауваження... Спокійно, без "шкандалю". А йому "віжки під хвіст попали".... Ще й з іншими форумчанами став "заводиться"... В результаті був "посланий"... Тепер на людей "губи дме"...
Воно тобі, таке, треба?
показать весь комментарий
19.05.2025 19:08 Ответить
А у мене був один підписник, який з часом став важати себе дуже, ну дуже розумнійшим за інших. Наче теж був непоганою людиною. Почав молоти дурниці і потихеньку став вважати себе безгрішним, всезнаючим та во всьому правим. Ну прямо як отой Зеленський. Може і в чарку заглядав, я на відміну від тебе, за допомогою монитору визначити цього не можу, бо у Чумака шо отой Алан не навчався, но виходячи з його текстів припущення зробити про чару можу. Зробив я йому зауваження, а йому як чимсь дупу змастили, може скіпідаром, а може крапивою, я за допомогою монитору визначити цього теж не можу, бо як вже писав у Чумака того не навчався. В результаті був "посланий"
Воно тобі, таке, треба?
показать весь комментарий
19.05.2025 19:22 Ответить
Ясно... "Горілка в голову - віжки - під хвіст...". На тому й покінчимо...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:26 Ответить
Згоден, "ясновидець", на тому і покінчемо.....
P.S. Завтра банку води біля монітору примощю.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:49 Ответить
Краще банку розсолу... Ефективніше буде...
показать весь комментарий
19.05.2025 19:59 Ответить
Ні ні ні, маючи по той бік монітору кращего учня самого А.Чумака то треба ставити тільки воду.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:07 Ответить
Твій вибір... Просто розсіл швидше похмілля ліквідує...
показать весь комментарий
19.05.2025 20:11 Ответить
Тебе, як профі цього діла, віднійше.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:30 Ответить
Касаб подивився у дзеркало?
А від слова "Абрамс" срешся, касаб?
показать весь комментарий
19.05.2025 10:59 Ответить
дивуюсь Вашій терплячості)
показать весь комментарий
19.05.2025 11:39 Ответить
Робота привчила...
показать весь комментарий
19.05.2025 11:48 Ответить
Трохи не так ,зїсти сам можеш, а от поділитися з другом то тільки після погодження з продавцем.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:13 Ответить
Не треба порівнювати бургер зі зброєю. Це різні речі. Навіть рушницю без переєрестрації на нового власника та наявності в нього дозволу на володіння зброєю ге продаси законно.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:13 Ответить
Грицю, шось чув за "езопову мову"? Ну гаразд, касаби на кшталт perdalichesuper за це не в курсі, но ти то, Грицю!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:02 Ответить
Та куди ж нам до вишуканих способів маскування мЄркантільних думок....
показать весь комментарий
19.05.2025 13:13 Ответить
Треба намагатись, Грицю, треба старатись.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:46 Ответить
Ти щось сьогодні надто чемний. Чого б це?
показать весь комментарий
19.05.2025 14:01 Ответить
А дідько його зна з чого. Мабуть тому шо дощю нема та сонечко виглянуло.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:12 Ответить
Дощ йде, не великий правда, і ще й гремить ))
показать весь комментарий
19.05.2025 14:26 Ответить
Ну то таке.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:41 Ответить
Що тим всратим американським чиновникам вже знову не так? Виродки чортові.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:51 Ответить
Для них це просто гра, що відбувається десь на іншому континенті.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:56 Ответить
То мабуть МТГ виє, що й недивно , бо ця тварюка сумлінно відробляє кацапські гроші.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:07 Ответить
Курочка по зернятку..........
показать весь комментарий
19.05.2025 08:51 Ответить
Взагалі, особливої проблеми з утриманням Абрамсів немає. Є проблема з тим, як вони застосовуються. Досі в деяких командирів не те що 2022 рік в голові - 2014. РЕБи, дрони..... для декого це досі незвідана територія. А от чому просувають тих, чиї таланти лише в фарбуванні осінньої трави в зелений колір, це вже питання "нагору". Питання які ніхто не задасть, і на які ніколи не дадуть відповіді.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:53 Ответить
Відповіді дадуть. Після виборів
показать весь комментарий
19.05.2025 09:50 Ответить
А от вам шановний, варто змінити нік на Невиправний Оптиміст.
Коли, хоч раз в українській історії, тут хтось давав відповіді після виброрів.....
показать весь комментарий
19.05.2025 10:04 Ответить
Зараз це вже не так актуально. Дрони вирішують.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:53 Ответить
При всій моїй повазі, нахера Австралії танки??? По пустині їздити?
показать весь комментарий
19.05.2025 08:53 Ответить
На випадок якщо туземці племені тумба-юмба нападуть
показать весь комментарий
19.05.2025 08:56 Ответить
Ви не уявляєте, яким небезпечним може бути дикий австралійський кролик, котрий зголоднів!
Армія (в тому числі й танки) може використовуватися не лише для нападу чи захисту від зовнішнього ворога. От захоче Квінсленд або Тасманія отримати незалежність і відділитися, що тоді робити?
показать весь комментарий
19.05.2025 09:01 Ответить
А чим ти будеш відбиваться від десанту на узбережжя? У Австралії його - "Шо у дурного - махорки"... І саме північне узбережжя, яке є найбільш небезпечним, у випадку атаки - найменш заселене та малопридатне для життя... Танки - це "рухомі ДОТи"...
показать весь комментарий
19.05.2025 09:04 Ответить
Австралія взагалі дуже перспективна та хороша в плані сусідів країна. Ніяких тобі кацапів, китайців, аятолл та інших придурків, які хочуть зробити тебе "черговим штатом".
показать весь комментарий
19.05.2025 09:05 Ответить
Ну не скажіть. Де сша а де Гренландія, але рижий обмудок Тампон свої облізлі копита на неї поклав. В цьому шизанутому світі вже все можливо і Австралія ще один шматок торта
показать весь комментарий
19.05.2025 09:37 Ответить
На х*ра Українні ядерна зброя?
На х*ра Українні літаки?
На х*ра Українні ракети?
..........
Привіт 2014 рік.
Привіт 2022 рік.

Адекватні країни думають наперед. І озброюються. А не філософствують на*ера воно нам.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:29 Ответить
Ви думаєте колись ***** чи Китай не захоче висадитись на березі Австралії щоб захистити рузгоязичних австралійців?
показать весь комментарий
19.05.2025 09:31 Ответить
Японці уже висаджувалися... Здається, у Дарвіні...
показать весь комментарий
19.05.2025 10:03 Ответить
Може в Дурбіні? До речі, Дарвін народився в місті Шрусбері; там стоїть його пам'ясний. І ніхто не вимагав його демонтажу; навіть незгодні з тим, що їх предки -мавпи.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:25 Ответить
А що таке "Дурбін"? Є "Дурбан"... Але він - на півдні Африки... А Дарвін японці бомбардували у ІІ Світову, і робили спробу десанту...
показать весь комментарий
19.05.2025 10:36 Ответить
Дивився карту; я переплутав. Портове місто Дурбін Згадуються у когось з письменників. Це можуть бути Шклярський або Джозеф Конрад.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:23 Ответить
Вікіпедія "Дурбіна" не знає... Я перевіряв... Ти-б ще про "Лісс" написав... Він згадується у Гріна, в "Алих парусах"...
показать весь комментарий
19.05.2025 15:15 Ответить
Та що там пам'ятник... Багато людей щодня вбивають мільйони мікробів, навіть ті, які впевнені, що серед наших предків точно були бактерії.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:19 Ответить
Один уже казав: "нахєра нам армія, краще доріг набудуємо"
показать весь комментарий
19.05.2025 10:46 Ответить
49 танків М1А1 Абрамс сукупною вартістю близько $164 млн.

Залишкова вартість на старий танк повинна бути $200000-300000.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:54 Ответить
Абрамсы 2.5-3 миллиона стоили ещё в конце 80 х годов. Новые стоят 9-10
показать весь комментарий
19.05.2025 09:54 Ответить
Нові М1А1?
Взято з "вікі", тому за достовірність не ручаюся:
"Вновь построенные M1A1 SA, поставляемые в ВС Ирака, были оплачены производителю из расчёта 1,4 млн долларов за машину; для Австралии M1A1 AIM с более совершенной комплектацией, однако полученные из запасов армии США, обошлись в 1,18 млн долларов за каждый танк".
показать весь комментарий
19.05.2025 10:08 Ответить
Американські чиновники в ****
показать весь комментарий
19.05.2025 08:56 Ответить
Ніхто там не списує з десяток МБР, з ядерними боєголовками...!? Україні не помішали б.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:59 Ответить
Для Трампа Україна зробить скидку ("сделку"), безкоштовно утілизує з десяток МБР, з ядерними боєголовками.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:04 Ответить
згодні прийняти запчастинами
показать весь комментарий
20.05.2025 00:52 Ответить
Звісно, пізно це краще, ніж ніколи...
От би їх у 2022-му році...
показать весь комментарий
19.05.2025 09:07 Ответить
Шестиразовий банкрот-договірник, тільки ГАДИТЬ посилено Україні і облизує московське лайна у прутіна!
Хусити з чучхе, можуть підтвердити!!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:08 Ответить
не дійдуть, драп кістьми ляже, але не дозволить.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:21 Ответить
Маю надію що ті бургери стануть декому поперек горла. Нахабнючого ,москворотого горла.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:30 Ответить
Australia forever living!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:32 Ответить
Вражаючі коментарі
показать весь комментарий
19.05.2025 09:45 Ответить
Трамп - Зеленському:
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 10:18 Ответить
Даже списану зброяю.яка вже не потрiбна.не хочуть давати ...а украiнцi гинуть.....Гаранти сранi..як забирали ядерну зброю.то не казали.що бросять в бiдi...
показать весь комментарий
19.05.2025 10:54 Ответить
Так на А1також 120 мм..
показать весь комментарий
19.05.2025 13:37 Ответить
Можливо... А ще я знаю інше: завтра ти будеш оце перечитувать, і сам собі питання задавать: "І нахєра я цей срач розвів?"...
показать весь комментарий
19.05.2025 20:36 Ответить
Про танки і не тільки...
Спочатку Швейцарія зі своїми обмеженнями на продажу-перепродажу їхніх Ерліконів, зараз США з їх F-16 і Абрамсами для України вже відчули наслідки. РейнМетал наладив власне власне виробництво 30-ти мм зброї, а европейці замислились над власною альтернативою для F-35. І вже мають новий шведський Grippen.
І тільки ми, українці, купуємо у горбоносих шабаїв присипану асфальтом грунтову дорогу за найвищими у світі цінами і яйця "з вже майже мясом" а тому за 17 гривень.
*****! На третьому році війни, після таких втрат, коли півУкраїні зустрічає синів на щиті, суддя відпускає проросійських "шуцполіцаїв" і мародерів під заставів, а другий суддя більше року відмовляє у тому самому українському розвіднику, який ні в чому не винен трапляється таке!
Я теж старий солдат і тепер думаю, як можна зробити в 21-му столітті зробити так щоб служити і вмирати за БАТЬКІВЩИНУ, а не за продажну і гнилу державу! Коли мене посилали в Афганістан я, і більшість тих, хто зі мною туди летів, розуміли що ми не летимо захищати Родіну і свою сімʼю. Якась чергова оборудка ЦК КПСС яку ми повинні виконати з "честью и достоинством". І не дай Бог відмовитись захищати афганського "януковича" - покарает ненависть "свідомого саветського народа", який в той час бухав по всіх кабаках і наливайках пива сраками нашой необъятной Родіни! Бо ще тоді була в присязі записана всеобщая ненавість і презреніє трудящіхся к ухилянтам. Правда тодішні презіденти і генсеки все таки у війську мінімум 2 роки в армії, окрім ОСТАННЬОГО президента СССР, який в армії не служив, але успішно її розброював і виводив із Європи.
Отакі от спомини і аналогії...
А танк Абрамс аж для нас ніяка не вундерфавля! Нових курських бітв під Прохорівкою не передбачається у найближчосяжному майбутньому. Хіба що стволи переплавить для Богдани і двигуни газотурбинні запустити на єлектрхвікацію пунктів незламності зельоной власті...
І американці знають, що не пішов Абрамс у недетской війні і сгодиться тільки щоб за пивом зʼїздити у місцеву крамничку десь біля Сомалі з вірогідністю 50 на 50 шо там у когось з аборигенів РПГ з собою немає.
показать весь комментарий
20.05.2025 07:11 Ответить
 
 