Передача Abrams Україні
7 997 87

Австралія розпочала відправку Abrams Україні попри сумніви американських чиновників, - АВС

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams M1A1

Австралія вже почала відправку до України партії списаних танків Abrams, попри розчарування з боку деяких американських чиновників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АВС.

За даними видання, у Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанезе після того, як він підтвердив, що танки M1A1 вже в дорозі до України.

При цьому уряд Австралії не розголошує, коли очікується прибуття Abrams до Європи з "міркувань безпеки". Видання ж підтвердило, що процес завантаження 49 танків на вантажне судно розпочався нещодавно.

Перш ніж розпочати процес відправки, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Дозвіл, за даними ЗМІ, був наданий, попри те, що американські чиновники залишалися в таємниці розчарованими цією допомогою.

"Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків Abrams буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх утримувати", - сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

Всього Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році, але жодного разу не використаних у бойових діях. Наразі їх заміняють на новіші моделі M1A2 Abrams із 120-міліметровою гарматою.

Нагадаємо, про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн) уряд Австралії оголосив у жовтні 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 49 танків M1A1 Abrams, які Австралія мала передати Україні, досі залишаються в країні, - ABC

 

Автор: 

Австралія (442) танк (2113) Абрамс Abrams (31)
Топ коментарі
+30
Гарна новина-австралійцям респект...
показати весь коментар
19.05.2025 08:46 Відповісти
+13
Навіть не так, а якось от так - купив я собі бургер, бачу людина від голоду помирає, а бургер віддати голодуючому сам не можу, доки продавець не дозволить.
показати весь коментар
19.05.2025 08:52 Відповісти
+11
Купив я собі бургер а з'істи його можу тільки за погодженням з продавцом.
показати весь коментар
19.05.2025 08:47 Відповісти
При покупці продавець ставе умови,на що має право.Порівнювати танк з бургером як мінімум нерозумно,хотя чому дивуватись
показати весь коментар
19.05.2025 08:51 Відповісти
Нижчи розумнійше?
показати весь коментар
19.05.2025 08:53 Відповісти
Та і в бругері може бути волосина
показати весь коментар
19.05.2025 08:55 Відповісти
При покупці бургера тобі не ніхто умов не ставе
показати весь коментар
19.05.2025 09:00 Відповісти
для особливо обдарованих у тексті є кодове слово лопата.
показати весь коментар
19.05.2025 10:24 Відповісти
Та не вже?
показати весь коментар
19.05.2025 10:56 Відповісти
В Угоді на продаж/постачання обладнання військового призначення, завжди обумовлюється пункт про сертифікат кінцевого користувача, який прямо забороняє перепродаж цього обладнання, без згоди постачальника.
показати весь коментар
19.05.2025 09:09 Відповісти
А це не перепродаж. Це, так сказати гуманітарна допомога.
показати весь коментар
19.05.2025 10:57 Відповісти
Спочатку Швейцарія зі своїми обмеженнями на продажу-перепродажу їхніх Ерліконів, зараз США з їх F-16 і Абрамсами для України вже відчули наслідки. РейнМетал наладив власне власне виробництво 30-ти мм зброї, а европейці замислились над власною альтернативою для F-35. І вже мають новий шведський Grippen.
І тільки ми, українці, купуємо у горбоносих шабаїв присипану асфальтом грунтову дорогу за найвищими у світі цінами і яйця "з вже майже мясом" а тому за 17 гривень.
*****! На третьому році війни, після таких втрат, коли півУкраїні зустрічає синів на щиті, суддя відпускає проросійських "шуцполіцаїв" і мародерів під заставів, а другий суддя більше року відмовляє у тому самому українському розвіднику, який ні в чому не винен трапляється таке!
Я теж старий солдат і тепер думаю, як можна зробити в 21-му столітті зробити так щоб служити і вмирати за БАТЬКІВЩИНУ, а не за продажну і гнилу державу! Коли мене посилали в Афганістан я, і більшість тих, хто зі мною туди летів, розуміли що ми не летимо захищати Родіну і свою сімʼю. Якась чергова оборудка ЦК КПСС яку ми повинні виконати з "честью и достоинством". І не дай Бог відмовитись захищати афганського "януковича" - покарает ненависть "свідомого саветського народа", який в той час бухав по всіх кабаках і наливайках пива сраками нашой необъятной Родіни! Бо ще тоді була в присязі записана всеобщая ненавість і презреніє трудящіхся к ухилянтам. Правда тодішні презіденти і генсеки все таки у війську мінімум 2 роки в армії, окрім ОСТАННЬОГО президента СССР, який в армії не служив, але успішно її розброював і виводив із Європи.
Отакі от спомини і аналогії...
показати весь коментар
20.05.2025 07:01 Відповісти
Уважно читайте дрібний шрифт угоди. Можливо, його можна лише надкусити!
показати весь коментар
19.05.2025 08:54 Відповісти
Ну - тут у тебе "порівняння" досить сумнівне... На ринку зброї діють деякі обмеження - покупець не має права реалізації купленого, "третім країнам", без погодження з виробником. Це обмеження зроблене для того, щоб продана зброя не розвернулася проти самого виробника, у разі виникнення конфлікту...
показати весь коментар
19.05.2025 08:55 Відповісти
Там 10см маргарину на лобі,якщо танк це бургер,значить бургер .Не пробуй йому пояснити,марно
показати весь коментар
19.05.2025 08:58 Відповісти
Ну, чого ти так? Може, дійсно, людина не розуміє деяких речей... Все знать неможливо... Я подібне, недавно, одній колезі пояснював. Вона цього не знала - хоча ми з нею закінчували один учбовий заклад... Просто у неї була трішки інша спеціалізація...
показати весь коментар
19.05.2025 09:09 Відповісти
Касаби завжди таки. Чи ти не знав?
показати весь коментар
19.05.2025 10:58 Відповісти
А до чого тут "касаби"? Вона - українка. Уродженка Чернігівщини... Чи ти це про себе написав? Ти ж теж про це не не знав - поки я не пояснив...
показати весь коментар
19.05.2025 11:05 Відповісти
Ти її особисто знаєш чи це вона тобі нашипотіла про чернигівщину? З чого ти взяв шо я про сертіфікак кінцевого ... не знав? Чи вважаєшь себе тут головним пояснювачем?
показати весь коментар
19.05.2025 11:27 Відповісти
Тобі досить того, що я з її братом на рибалках бував? І ночував у домі її батьків? А щодо "сертіфкака" - то читай:
Старый зольдат

Купив я собі бургер а з'істи його можу тільки за погодженням з продавцом.

19.05.2025 08:47
показати весь коментар
19.05.2025 11:32 Відповісти
Ну, як шо так тоді оно конечно як не ивстати на захист сестри рибалки з котрим рибалив.
Тре не тільки дупу рвати на британський хрест тому шо ти ще і у хаті у когось там ночевав, но і треба мати поняття шо таке "Езопова мова". Пояснить шо воно таке є?
Та і взагалі, треба жити в наши часи з почуттям гумору. Або з психіартом. Я віддію перевагу почуття гумору.
показати весь коментар
19.05.2025 12:12 Відповісти
Сьогодні, начебто, зранку понеділок був... Робочий день... А ти що "святкуєш"?, бо, судячи з написаного - ти, ніби тільки-що "добре посидів за столом"...
показати весь коментар
19.05.2025 15:18 Відповісти
Для кого робочий, а для кого звичайний, пенсійний. Дуже дивне судження через монітор шо типу хтось десь добряче посидів і шось святкує. Екстрасенс? Учень Алана Чумака?
показати весь коментар
19.05.2025 15:41 Відповісти
По тексту видно...
показати весь коментар
19.05.2025 18:12 Відповісти
Я так і знав шо ти учень А.Чумака, ясновидець ти наш.
показати весь коментар
19.05.2025 18:53 Відповісти
Знаєш - був у мене один підписник... Наче, непоганою людиною був. А потім став усе частіше заглядать у чарку". Почав молоть дурниці, і помаленьку переходить з "любителів" у "професіонали"... Зробив я йому зауваження... Спокійно, без "шкандалю". А йому "віжки під хвіст попали".... Ще й з іншими форумчанами став "заводиться"... В результаті був "посланий"... Тепер на людей "губи дме"...
Воно тобі, таке, треба?
показати весь коментар
19.05.2025 19:08 Відповісти
А у мене був один підписник, який з часом став важати себе дуже, ну дуже розумнійшим за інших. Наче теж був непоганою людиною. Почав молоти дурниці і потихеньку став вважати себе безгрішним, всезнаючим та во всьому правим. Ну прямо як отой Зеленський. Може і в чарку заглядав, я на відміну від тебе, за допомогою монитору визначити цього не можу, бо у Чумака шо отой Алан не навчався, но виходячи з його текстів припущення зробити про чару можу. Зробив я йому зауваження, а йому як чимсь дупу змастили, може скіпідаром, а може крапивою, я за допомогою монитору визначити цього теж не можу, бо як вже писав у Чумака того не навчався. В результаті був "посланий"
Воно тобі, таке, треба?
показати весь коментар
19.05.2025 19:22 Відповісти
Ясно... "Горілка в голову - віжки - під хвіст...". На тому й покінчимо...
показати весь коментар
19.05.2025 19:26 Відповісти
Згоден, "ясновидець", на тому і покінчемо.....
P.S. Завтра банку води біля монітору примощю.
показати весь коментар
19.05.2025 19:49 Відповісти
Краще банку розсолу... Ефективніше буде...
показати весь коментар
19.05.2025 19:59 Відповісти
Ні ні ні, маючи по той бік монітору кращего учня самого А.Чумака то треба ставити тільки воду.
показати весь коментар
19.05.2025 20:07 Відповісти
Твій вибір... Просто розсіл швидше похмілля ліквідує...
показати весь коментар
19.05.2025 20:11 Відповісти
Тебе, як профі цього діла, віднійше.
показати весь коментар
19.05.2025 20:30 Відповісти
Касаб подивився у дзеркало?
А від слова "Абрамс" срешся, касаб?
показати весь коментар
19.05.2025 10:59 Відповісти
дивуюсь Вашій терплячості)
показати весь коментар
19.05.2025 11:39 Відповісти
Робота привчила...
показати весь коментар
19.05.2025 11:48 Відповісти
Трохи не так ,зїсти сам можеш, а от поділитися з другом то тільки після погодження з продавцем.
показати весь коментар
19.05.2025 09:13 Відповісти
Не треба порівнювати бургер зі зброєю. Це різні речі. Навіть рушницю без переєрестрації на нового власника та наявності в нього дозволу на володіння зброєю ге продаси законно.
показати весь коментар
19.05.2025 09:13 Відповісти
Грицю, шось чув за "езопову мову"? Ну гаразд, касаби на кшталт perdalichesuper за це не в курсі, но ти то, Грицю!
показати весь коментар
19.05.2025 11:02 Відповісти
Та куди ж нам до вишуканих способів маскування мЄркантільних думок....
показати весь коментар
19.05.2025 13:13 Відповісти
Треба намагатись, Грицю, треба старатись.
показати весь коментар
19.05.2025 13:46 Відповісти
Ти щось сьогодні надто чемний. Чого б це?
показати весь коментар
19.05.2025 14:01 Відповісти
А дідько його зна з чого. Мабуть тому шо дощю нема та сонечко виглянуло.
показати весь коментар
19.05.2025 14:12 Відповісти
Дощ йде, не великий правда, і ще й гремить ))
показати весь коментар
19.05.2025 14:26 Відповісти
Ну то таке.
показати весь коментар
19.05.2025 14:41 Відповісти
Що тим всратим американським чиновникам вже знову не так? Виродки чортові.
показати весь коментар
19.05.2025 08:51 Відповісти
Для них це просто гра, що відбувається десь на іншому континенті.
показати весь коментар
19.05.2025 08:56 Відповісти
То мабуть МТГ виє, що й недивно , бо ця тварюка сумлінно відробляє кацапські гроші.
показати весь коментар
19.05.2025 09:07 Відповісти
Курочка по зернятку..........
показати весь коментар
19.05.2025 08:51 Відповісти
Взагалі, особливої проблеми з утриманням Абрамсів немає. Є проблема з тим, як вони застосовуються. Досі в деяких командирів не те що 2022 рік в голові - 2014. РЕБи, дрони..... для декого це досі незвідана територія. А от чому просувають тих, чиї таланти лише в фарбуванні осінньої трави в зелений колір, це вже питання "нагору". Питання які ніхто не задасть, і на які ніколи не дадуть відповіді.
показати весь коментар
19.05.2025 08:53 Відповісти
Відповіді дадуть. Після виборів
показати весь коментар
19.05.2025 09:50 Відповісти
А от вам шановний, варто змінити нік на Невиправний Оптиміст.
Коли, хоч раз в українській історії, тут хтось давав відповіді після виброрів.....
показати весь коментар
19.05.2025 10:04 Відповісти
Зараз це вже не так актуально. Дрони вирішують.
показати весь коментар
19.05.2025 08:53 Відповісти
При всій моїй повазі, нахера Австралії танки??? По пустині їздити?
показати весь коментар
19.05.2025 08:53 Відповісти
На випадок якщо туземці племені тумба-юмба нападуть
показати весь коментар
19.05.2025 08:56 Відповісти
Ви не уявляєте, яким небезпечним може бути дикий австралійський кролик, котрий зголоднів!
Армія (в тому числі й танки) може використовуватися не лише для нападу чи захисту від зовнішнього ворога. От захоче Квінсленд або Тасманія отримати незалежність і відділитися, що тоді робити?
показати весь коментар
19.05.2025 09:01 Відповісти
А чим ти будеш відбиваться від десанту на узбережжя? У Австралії його - "Шо у дурного - махорки"... І саме північне узбережжя, яке є найбільш небезпечним, у випадку атаки - найменш заселене та малопридатне для життя... Танки - це "рухомі ДОТи"...
показати весь коментар
19.05.2025 09:04 Відповісти
Австралія взагалі дуже перспективна та хороша в плані сусідів країна. Ніяких тобі кацапів, китайців, аятолл та інших придурків, які хочуть зробити тебе "черговим штатом".
показати весь коментар
19.05.2025 09:05 Відповісти
Ну не скажіть. Де сша а де Гренландія, але рижий обмудок Тампон свої облізлі копита на неї поклав. В цьому шизанутому світі вже все можливо і Австралія ще один шматок торта
показати весь коментар
19.05.2025 09:37 Відповісти
На х*ра Українні ядерна зброя?
На х*ра Українні літаки?
На х*ра Українні ракети?
..........
Привіт 2014 рік.
Привіт 2022 рік.

Адекватні країни думають наперед. І озброюються. А не філософствують на*ера воно нам.
показати весь коментар
19.05.2025 09:29 Відповісти
Ви думаєте колись ***** чи Китай не захоче висадитись на березі Австралії щоб захистити рузгоязичних австралійців?
показати весь коментар
19.05.2025 09:31 Відповісти
Японці уже висаджувалися... Здається, у Дарвіні...
показати весь коментар
19.05.2025 10:03 Відповісти
Може в Дурбіні? До речі, Дарвін народився в місті Шрусбері; там стоїть його пам'ясний. І ніхто не вимагав його демонтажу; навіть незгодні з тим, що їх предки -мавпи.
показати весь коментар
19.05.2025 10:25 Відповісти
А що таке "Дурбін"? Є "Дурбан"... Але він - на півдні Африки... А Дарвін японці бомбардували у ІІ Світову, і робили спробу десанту...
показати весь коментар
19.05.2025 10:36 Відповісти
Дивився карту; я переплутав. Портове місто Дурбін Згадуються у когось з письменників. Це можуть бути Шклярський або Джозеф Конрад.
показати весь коментар
19.05.2025 12:23 Відповісти
Вікіпедія "Дурбіна" не знає... Я перевіряв... Ти-б ще про "Лісс" написав... Він згадується у Гріна, в "Алих парусах"...
показати весь коментар
19.05.2025 15:15 Відповісти
Та що там пам'ятник... Багато людей щодня вбивають мільйони мікробів, навіть ті, які впевнені, що серед наших предків точно були бактерії.
показати весь коментар
19.05.2025 15:19 Відповісти
Один уже казав: "нахєра нам армія, краще доріг набудуємо"
показати весь коментар
19.05.2025 10:46 Відповісти
49 танків М1А1 Абрамс сукупною вартістю близько $164 млн.

Залишкова вартість на старий танк повинна бути $200000-300000.
показати весь коментар
19.05.2025 08:54 Відповісти
Абрамсы 2.5-3 миллиона стоили ещё в конце 80 х годов. Новые стоят 9-10
показати весь коментар
19.05.2025 09:54 Відповісти
Нові М1А1?
Взято з "вікі", тому за достовірність не ручаюся:
"Вновь построенные M1A1 SA, поставляемые в ВС Ирака, были оплачены производителю из расчёта 1,4 млн долларов за машину; для Австралии M1A1 AIM с более совершенной комплектацией, однако полученные из запасов армии США, обошлись в 1,18 млн долларов за каждый танк".
показати весь коментар
19.05.2025 10:08 Відповісти
Американські чиновники в ****
показати весь коментар
19.05.2025 08:56 Відповісти
Ніхто там не списує з десяток МБР, з ядерними боєголовками...!? Україні не помішали б.
показати весь коментар
19.05.2025 08:59 Відповісти
Для Трампа Україна зробить скидку ("сделку"), безкоштовно утілизує з десяток МБР, з ядерними боєголовками.
показати весь коментар
19.05.2025 09:04 Відповісти
згодні прийняти запчастинами
показати весь коментар
20.05.2025 00:52 Відповісти
Звісно, пізно це краще, ніж ніколи...
От би їх у 2022-му році...
показати весь коментар
19.05.2025 09:07 Відповісти
Шестиразовий банкрот-договірник, тільки ГАДИТЬ посилено Україні і облизує московське лайна у прутіна!
Хусити з чучхе, можуть підтвердити!!
показати весь коментар
19.05.2025 09:08 Відповісти
не дійдуть, драп кістьми ляже, але не дозволить.
показати весь коментар
19.05.2025 09:21 Відповісти
Маю надію що ті бургери стануть декому поперек горла. Нахабнючого ,москворотого горла.
показати весь коментар
19.05.2025 09:30 Відповісти
Australia forever living!!!
показати весь коментар
19.05.2025 09:32 Відповісти
Вражаючі коментарі
показати весь коментар
19.05.2025 09:45 Відповісти
Трамп - Зеленському:
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!
показати весь коментар
19.05.2025 10:18 Відповісти
Даже списану зброяю.яка вже не потрiбна.не хочуть давати ...а украiнцi гинуть.....Гаранти сранi..як забирали ядерну зброю.то не казали.що бросять в бiдi...
показати весь коментар
19.05.2025 10:54 Відповісти
Так на А1також 120 мм..
показати весь коментар
19.05.2025 13:37 Відповісти
Можливо... А ще я знаю інше: завтра ти будеш оце перечитувать, і сам собі питання задавать: "І нахєра я цей срач розвів?"...
показати весь коментар
19.05.2025 20:36 Відповісти
Про танки і не тільки...
Спочатку Швейцарія зі своїми обмеженнями на продажу-перепродажу їхніх Ерліконів, зараз США з їх F-16 і Абрамсами для України вже відчули наслідки. РейнМетал наладив власне власне виробництво 30-ти мм зброї, а европейці замислились над власною альтернативою для F-35. І вже мають новий шведський Grippen.
І тільки ми, українці, купуємо у горбоносих шабаїв присипану асфальтом грунтову дорогу за найвищими у світі цінами і яйця "з вже майже мясом" а тому за 17 гривень.
*****! На третьому році війни, після таких втрат, коли півУкраїні зустрічає синів на щиті, суддя відпускає проросійських "шуцполіцаїв" і мародерів під заставів, а другий суддя більше року відмовляє у тому самому українському розвіднику, який ні в чому не винен трапляється таке!
Я теж старий солдат і тепер думаю, як можна зробити в 21-му столітті зробити так щоб служити і вмирати за БАТЬКІВЩИНУ, а не за продажну і гнилу державу! Коли мене посилали в Афганістан я, і більшість тих, хто зі мною туди летів, розуміли що ми не летимо захищати Родіну і свою сімʼю. Якась чергова оборудка ЦК КПСС яку ми повинні виконати з "честью и достоинством". І не дай Бог відмовитись захищати афганського "януковича" - покарает ненависть "свідомого саветського народа", який в той час бухав по всіх кабаках і наливайках пива сраками нашой необъятной Родіни! Бо ще тоді була в присязі записана всеобщая ненавість і презреніє трудящіхся к ухилянтам. Правда тодішні презіденти і генсеки все таки у війську мінімум 2 роки в армії, окрім ОСТАННЬОГО президента СССР, який в армії не служив, але успішно її розброював і виводив із Європи.
Отакі от спомини і аналогії...
А танк Абрамс аж для нас ніяка не вундерфавля! Нових курських бітв під Прохорівкою не передбачається у найближчосяжному майбутньому. Хіба що стволи переплавить для Богдани і двигуни газотурбинні запустити на єлектрхвікацію пунктів незламності зельоной власті...
І американці знають, що не пішов Абрамс у недетской війні і сгодиться тільки щоб за пивом зʼїздити у місцеву крамничку десь біля Сомалі з вірогідністю 50 на 50 шо там у когось з аборигенів РПГ з собою немає.
показати весь коментар
20.05.2025 07:11 Відповісти
 
 