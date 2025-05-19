Австралія розпочала відправку Abrams Україні попри сумніви американських чиновників, - АВС
Австралія вже почала відправку до України партії списаних танків Abrams, попри розчарування з боку деяких американських чиновників
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АВС.
За даними видання, у Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанезе після того, як він підтвердив, що танки M1A1 вже в дорозі до України.
При цьому уряд Австралії не розголошує, коли очікується прибуття Abrams до Європи з "міркувань безпеки". Видання ж підтвердило, що процес завантаження 49 танків на вантажне судно розпочався нещодавно.
Перш ніж розпочати процес відправки, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Дозвіл, за даними ЗМІ, був наданий, попри те, що американські чиновники залишалися в таємниці розчарованими цією допомогою.
"Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків Abrams буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх утримувати", - сказав один американський чиновник на умовах анонімності.
Всього Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році, але жодного разу не використаних у бойових діях. Наразі їх заміняють на новіші моделі M1A2 Abrams із 120-міліметровою гарматою.
Нагадаємо, про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн) уряд Австралії оголосив у жовтні 2024 року.
І тільки ми, українці, купуємо у горбоносих шабаїв присипану асфальтом грунтову дорогу за найвищими у світі цінами і яйця "з вже майже мясом" а тому за 17 гривень.
*****! На третьому році війни, після таких втрат, коли півУкраїні зустрічає синів на щиті, суддя відпускає проросійських "шуцполіцаїв" і мародерів під заставів, а другий суддя більше року відмовляє у тому самому українському розвіднику, який ні в чому не винен трапляється таке!
Я теж старий солдат і тепер думаю, як можна зробити в 21-му столітті зробити так щоб служити і вмирати за БАТЬКІВЩИНУ, а не за продажну і гнилу державу! Коли мене посилали в Афганістан я, і більшість тих, хто зі мною туди летів, розуміли що ми не летимо захищати Родіну і свою сімʼю. Якась чергова оборудка ЦК КПСС яку ми повинні виконати з "честью и достоинством". І не дай Бог відмовитись захищати афганського "януковича" - покарает ненависть "свідомого саветського народа", який в той час бухав по всіх кабаках і наливайках пива сраками нашой необъятной Родіни! Бо ще тоді була в присязі записана всеобщая ненавість і презреніє трудящіхся к ухилянтам. Правда тодішні презіденти і генсеки все таки у війську мінімум 2 роки в армії, окрім ОСТАННЬОГО президента СССР, який в армії не служив, але успішно її розброював і виводив із Європи.
Отакі от спомини і аналогії...
Старый зольдат
Купив я собі бургер а з'істи його можу тільки за погодженням з продавцом.
19.05.2025 08:47
Тре не тільки дупу рвати на британський хрест тому шо ти ще і у хаті у когось там ночевав, но і треба мати поняття шо таке "Езопова мова". Пояснить шо воно таке є?
Та і взагалі, треба жити в наши часи з почуттям гумору. Або з психіартом. Я віддію перевагу почуття гумору.
Воно тобі, таке, треба?
Воно тобі, таке, треба?
P.S. Завтра банку води біля монітору примощю.
А від слова "Абрамс" срешся, касаб?
Коли, хоч раз в українській історії, тут хтось давав відповіді після виброрів.....
Армія (в тому числі й танки) може використовуватися не лише для нападу чи захисту від зовнішнього ворога. От захоче Квінсленд або Тасманія отримати незалежність і відділитися, що тоді робити?
На х*ра Українні літаки?
На х*ра Українні ракети?
..........
Привіт 2014 рік.
Привіт 2022 рік.
Адекватні країни думають наперед. І озброюються. А не філософствують на*ера воно нам.
Залишкова вартість на старий танк повинна бути $200000-300000.
Взято з "вікі", тому за достовірність не ручаюся:
"Вновь построенные M1A1 SA, поставляемые в ВС Ирака, были оплачены производителю из расчёта 1,4 млн долларов за машину; для Австралии M1A1 AIM с более совершенной комплектацией, однако полученные из запасов армии США, обошлись в 1,18 млн долларов за каждый танк".
От би їх у 2022-му році...
Хусити з чучхе, можуть підтвердити!!
- У тебе немає "козирів". у протистоянні Путіну!
- Уже є... Хоч і невеличкі...
- Які?!
- В портах Австралії вантажиться партія танків "Абрамс", для відправки в Україну...
- ................................................???!!!
Спочатку Швейцарія зі своїми обмеженнями на продажу-перепродажу їхніх Ерліконів, зараз США з їх F-16 і Абрамсами для України вже відчули наслідки. РейнМетал наладив власне власне виробництво 30-ти мм зброї, а европейці замислились над власною альтернативою для F-35. І вже мають новий шведський Grippen.
І американці знають, що не пішов Абрамс у недетской війні і сгодиться тільки щоб за пивом зʼїздити у місцеву крамничку десь біля Сомалі з вірогідністю 50 на 50 шо там у когось з аборигенів РПГ з собою немає.