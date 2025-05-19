Австралія розпочала відправку Abrams Україні попри сумніви американських чиновників, - АВС

Австралія вже почала відправку до України партії списаних танків Abrams, попри розчарування з боку деяких американських чиновників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АВС.

За даними видання, у Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанезе після того, як він підтвердив, що танки M1A1 вже в дорозі до України.

При цьому уряд Австралії не розголошує, коли очікується прибуття Abrams до Європи з "міркувань безпеки". Видання ж підтвердило, що процес завантаження 49 танків на вантажне судно розпочався нещодавно.

Перш ніж розпочати процес відправки, Австралії довелося чекати на схвалення Вашингтона на експорт танків американського виробництва до третьої країни. Дозвіл, за даними ЗМІ, був наданий, попри те, що американські чиновники залишалися в таємниці розчарованими цією допомогою.

"Минулого року, ще до повернення Дональда Трампа на посаду президента, ми попереджали австралійців, що відправка цих танків Abrams буде складною, і як тільки вони нарешті потраплять на поле бою, українцям буде важко їх утримувати", - сказав один американський чиновник на умовах анонімності.

Всього Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams, придбаних у 2007 році, але жодного разу не використаних у бойових діях. Наразі їх заміняють на новіші моделі M1A2 Abrams із 120-міліметровою гарматою.

Нагадаємо, про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн) уряд Австралії оголосив у жовтні 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 49 танків M1A1 Abrams, які Австралія мала передати Україні, досі залишаються в країні, - ABC