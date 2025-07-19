Австралія поставила Україні більшість із 49 танків Abrams - решту передадуть найближчими місяцями

Уряд Австралії повідомив, що більша частина з 49 танків M1A1 Abrams, у рамках пакета військової допомоги на суму приблизно 160 млн доларів США, вже надійшла в Україну, решта буде доставлена в найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", – сказав міністр оборони Австралії Річард Марлз.

Він додав, що танки входять до пакета допомоги Україні на суму 1,5 млрд австралійських доларів ($980 млн) на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, до Росії та запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

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