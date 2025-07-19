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Новини Допомога Україні
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Австралія поставила Україні більшість із 49 танків Abrams - решту передадуть найближчими місяцями

танк Abrams

Уряд Австралії повідомив, що більша частина з 49 танків M1A1 Abrams, у рамках пакета військової допомоги на суму приблизно 160 млн доларів США, вже надійшла в Україну, решта буде доставлена в найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії", – сказав міністр оборони Австралії Річард Марлз.

Він додав, що танки входять до пакета допомоги Україні на суму 1,5 млрд австралійських доларів ($980 млн) на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Австралія також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, до Росії та запровадила санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія розпочала відправку Abrams Україні попри сумніви американських чиновників, - АВС

Автор: 

Австралія (440) допомога (8595) Абрамс Abrams (30)


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Топ коментарі
+9
Дяка Австралії.
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19.07.2025 07:27 Відповісти
+4
Саме після успішної курської операції почалися збільшуватись втрати територій.Кацап Сирський розширив лінію фронту та знищив боєздатні частини та техніку.
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19.07.2025 08:12 Відповісти
+3
Коли здається щось, починай хреститися зі швидкістю ротора
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19.07.2025 07:38 Відповісти
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Дяка Австралії.
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19.07.2025 07:27 Відповісти
здається мені зельоні гниди їх швидко про е-балять в якійсь "талановито" сирковій операції
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19.07.2025 07:29 Відповісти
Коли здається щось, починай хреститися зі швидкістю ротора
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19.07.2025 07:38 Відповісти
почитай зельоний холуй скільки техніки та людей втратила Україна в Курському лохотроні

а потім крутись собі далі на бую зельоного телемарахвона
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19.07.2025 07:51 Відповісти
Саме після успішної курської операції почалися збільшуватись втрати територій.Кацап Сирський розширив лінію фронту та знищив боєздатні частини та техніку.
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19.07.2025 08:12 Відповісти
А где можно почитать? Если Вам нетрудно, сбросьте, пожалуйста, ссылку.
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19.07.2025 08:14 Відповісти
Пятачок #610029

Xander G
Begemot Pepa

А ще блохасті кацапи просрали у себе інтернет, і ютьюб, а скоро і ватсап і телеграмм просруть.
лишився швидкий інтернет лише в лахтоцентрі.
Правда ж кацапопітеки?
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19.07.2025 08:53 Відповісти
Дякуємо вам за допомогу!!!
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19.07.2025 08:08 Відповісти
вже відправили, більшу половину?
а меншу половину, потім відправлять?
по одній одиниці на кон тікі возять?
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19.07.2025 08:15 Відповісти
 
 