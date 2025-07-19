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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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Россияне целенаправленно бьют по гражданским поездам, - глава правления "Укрзализныци" Перцовский

РФ нанесла удар по железной дороге Киева и области 17 июня 2025 года

Россия в последнее время усилила удары по украинской железной дороге. Целенаправленно уничтожает гражданские поезда и "охотится на локомотивы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в фейсбук.

"Эта неделя вместила для нас прощание с погибшими железнодорожниками, посещение пострадавших в больницах, новые и новые удары и постоянную работу над усилением мер защиты. Эта неделя для врага это постоянное хвастовство "уничтожением логистических маршрутов обеспечения войск".

Ответственно уверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге последнего времени приходятся исключительно на гражданские поезда, которые везут исключительно гражданские грузы. Преимущественно, доставалось поездам с углем. Становится очевидным: враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донецкую область", - отметил Перцовский.

Он добавил, что ранее фокусом ударов врага была железнодорожная инфраструктура. Однако украинские железнодорожники доказали, что это не имеет выхлопа, поскольку максимально оперативно восстанавливают и не останавливаются.

"Теперь же враг по сути запустил настоящую "охоту на локомотивы". Так же как на Херсонщине, Сумщине, Донетчине охотятся на скорые или эвакуационные автобусы - нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри - люди. Применяют специально дроны с видео наведением оператором БпЛА с увеличенным зарядом.

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Алгоритмы работы пересмотрены, несколько линий предупреждения развернуто. Здесь - без деталей, но сейчас уже есть вовремя оповещенные, отведенные от ударов и спасенные бригады. Работа кипит 24/7, чтобы все же идти на шаг впереди врага. Прежде всего - все для спасения людей, а дальше - шаги и по защите техники, потому что работать надо, и обеспечивать движение должны несмотря ни на что.
Я благодарен многим специалистам, которые присоединились к работе по усилению защиты, благодарен грузоотправителям, с которыми работаем над оперативным финансированием необходимых сил и средств", - отметил Перцовский.

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але ж, ми взагалі не б'ємо по чонгару, по мелитополю, по маріуполю, по бердянську, по дебальцево. вже не кажу по ростову, по таганрогу.
байден заборонив?
чи, оті 3000 ракет не тієї системи?
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19.07.2025 08:12 Ответить
 
 