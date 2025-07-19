Россияне целенаправленно бьют по гражданским поездам, - глава правления "Укрзализныци" Перцовский

Россия в последнее время усилила удары по украинской железной дороге. Целенаправленно уничтожает гражданские поезда и "охотится на локомотивы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в фейсбук.

"Эта неделя вместила для нас прощание с погибшими железнодорожниками, посещение пострадавших в больницах, новые и новые удары и постоянную работу над усилением мер защиты. Эта неделя для врага это постоянное хвастовство "уничтожением логистических маршрутов обеспечения войск".

Ответственно уверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге последнего времени приходятся исключительно на гражданские поезда, которые везут исключительно гражданские грузы. Преимущественно, доставалось поездам с углем. Становится очевидным: враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донецкую область", - отметил Перцовский.

Он добавил, что ранее фокусом ударов врага была железнодорожная инфраструктура. Однако украинские железнодорожники доказали, что это не имеет выхлопа, поскольку максимально оперативно восстанавливают и не останавливаются.

"Теперь же враг по сути запустил настоящую "охоту на локомотивы". Так же как на Херсонщине, Сумщине, Донетчине охотятся на скорые или эвакуационные автобусы - нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри - люди. Применяют специально дроны с видео наведением оператором БпЛА с увеличенным зарядом.

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Алгоритмы работы пересмотрены, несколько линий предупреждения развернуто. Здесь - без деталей, но сейчас уже есть вовремя оповещенные, отведенные от ударов и спасенные бригады. Работа кипит 24/7, чтобы все же идти на шаг впереди врага. Прежде всего - все для спасения людей, а дальше - шаги и по защите техники, потому что работать надо, и обеспечивать движение должны несмотря ни на что.

Я благодарен многим специалистам, которые присоединились к работе по усилению защиты, благодарен грузоотправителям, с которыми работаем над оперативным финансированием необходимых сил и средств", - отметил Перцовский.