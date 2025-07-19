Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних потягах, - голова правління "Укрзалізниці" Перцовський

Росія останнім часом посилила удари по українській залізниці. Цілеспрямовано нищить цивільні потяги та "полює на локомотиви".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у фейсбук.

"Цей тиждень вмістив для нас прощання із загиблими залізничниками, відвідання постраждалих в лікарнях, нові й нові удари і постійну роботу над посиленням заходів захисту. Цей тиждень для ворога це постійне хизування "нищенням логістичних маршрутів забезпечення військ".

Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться виключно на цивільні поїзди, які везуть виключно цивільні вантажі. Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину", - зазначив Перцовський.

Він додав, що раніше фокусом ударів ворога була залізнична інфраструктура. Проте українські залізничники довели, що це не має вихлопу, оскільки максимально оперативно відбудовують і не спиняються.

"Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси - нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині - люди. Застосовують спеціально дрони із відео наведенням оператором БпЛА із збільшеним зарядом.

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Алгоритми роботи переглянуто, кілька ліній попередження розгорнуто. Тут - без деталей, але нині вже маємо вчасно оповіщені, відведені від ударів та врятовані бригади. Робота кипить 24/7, щоб все ж йти на крок попереду ворога. Передовсім - все для порятунку людей, а далі - кроки й із захисту техніки, бо працювати треба, й забезпечувати рух мусимо попри все.

Я вдячний багатьом спеціалістам, які долучились до роботи із посилення захисту, вдячний вантажовідправникам, з якими працюємо над оперативним фінансуванням необхідних сил та засобів", - наголосив Перцовський.