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Рашисти вдарили по електровозу на Дніпропетровщині. Загинув машиніст

Удар РФ по Укрзалізниці 18 липня Загинув машиніст

Вранці російські окупаційні війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба "УЗ", передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник - поранений, але в стабільному стані. Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни атакували дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі

Автор: 

обстріл (29906) Укрзалізниця (6948) жертва (265) Дніпропетровська область (4025)


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А що у нас? Після 22-го червня кацапи перестали використовувати залізницю в Запорізькій області?
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18.07.2025 08:37 Відповісти
У нас з 2019 року країною керують слугориги і цим все сказано!
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18.07.2025 09:57 Відповісти
Там 40 км до тієї залізничної гілки.
Писав вже, що туди дрони повинні літати "як на роботу, цілодобово та без вихідних".
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18.07.2025 10:25 Відповісти
 
 