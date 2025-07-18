Рашисти вдарили по електровозу на Дніпропетровщині. Загинув машиніст

Вранці російські окупаційні війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба "УЗ", передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник - поранений, але в стабільному стані. Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни атакували дві громади Дніпропетровщини, є загиблий та постраждалі