Рашисти вдарили по електровозу на Дніпропетровщині. Загинув машиніст
Вранці російські окупаційні війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба "УЗ", передає Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник - поранений, але в стабільному стані. Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент", - йдеться в повідомленні.
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Писав вже, що туди дрони повинні літати "як на роботу, цілодобово та без вихідних".