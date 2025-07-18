Рашисты ударили по электровозу в Днепропетровской области. Погиб машинист

Утром российские оккупационные войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ", передает Цензор.НЕТ.

"Враг попал в электровоз, машинист погиб, его помощник - ранен, но в стабильном состоянии. Мы глубоко сочувствуем семье погибшего и будем рядом в этот сложный для них момент", - говорится в сообщении.

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