Атака РФ по Одессе: число пострадавших возросло до 6

Количество пострадавших в результате удара РФ по Одессе возросло. Ранения получили шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате очередного военного преступления России повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые многоэтажки, частное домовладение, а также торговые заведения, транспортные средства. Возникли пожары, которые потушили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, один человек погиб. Известно о шести пострадавших гражданах.

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