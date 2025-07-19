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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Атака РФ по Одессе: число пострадавших возросло до 6

Атака беспилотников на Одессу 18 июля

Количество пострадавших в результате удара РФ по Одессе возросло. Ранения получили шесть человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате очередного военного преступления России повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые многоэтажки, частное домовладение, а также торговые заведения, транспортные средства. Возникли пожары, которые потушили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, один человек погиб. Известно о шести пострадавших гражданах.

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Автор: 

Одесса (7982) Одесская область (3735) Одесский район (239)


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19.07.2025 11:07 Ответить
 
 