Атака РФ по Одесі: кількість постраждалих зросла до 6
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла. Поранення дістали шість людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Одеської області.
Унаслідок чергового воєнного злочину Росії пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які загасили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
На жаль, одна людина загинула. Наразі відомо про шістьох постраждалих громадян
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Evgen Karpenko
показати весь коментар19.07.2025 11:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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