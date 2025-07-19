Атака РФ по Одесі: кількість постраждалих зросла до 6

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Одесі зросла. Поранення дістали шість людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Одеської області.

Унаслідок чергового воєнного злочину Росії пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, а також торговельні заклади, транспортні засоби. Виникли пожежі, які загасили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На жаль, одна людина загинула. Наразі відомо про шістьох постраждалих громадян

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