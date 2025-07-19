Наслідки масованої атаки на Одесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої дронової атаки росіян на Одесу загинула людина, спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ДСНС України.

Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями. З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.

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