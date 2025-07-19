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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Наслідки масованої атаки на Одесу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок масованої дронової атаки росіян на Одесу загинула людина, спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ДСНС України.

Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями. З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти масовано атакували Одесу ударними дронами: одна людина загинула, ще три постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня

Автор: 

безпілотник (4550) обстріл (29929) Одеса (5569) Одеська область (3391) Одеський район (250)


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Який жах...
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19.07.2025 07:27 Відповісти
скільки залишилось?
43 доби?
сьогодні київ?
тому що, харків по замовчуванню, кожен день.
у плєшивої крємляді істерика, кидає все що є.
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19.07.2025 07:31 Відповісти
В Геленджику вперше з 2022 року москалі запустили в роботу аєропорт. Слава Ермаку! П.С. Та і в Ростові насправді військовий аєродром вполнє собі працює.
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19.07.2025 07:42 Відповісти
Колишній президент України Зеленський не дає бити по своїм співгромадянам на росії , мер Одеси теж громадянин росії - саме тому українці сидять під обстрілами.
Навіщо тоді всі ці сбу , контрозвідка ?
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19.07.2025 07:43 Відповісти
А СБУ та контррозвідка повинні повинні від кацапських дронів та ракет відстрілюватись?
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19.07.2025 08:01 Відповісти
Так , з рогатки по проводам. А також арештувати громадянина росії, який перебуває на посаді мера Одеси і другого громадянина росії який незаконно , другий рік видає себе за президента України.
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19.07.2025 08:11 Відповісти
Цікава концепція...
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19.07.2025 08:36 Відповісти
 
 