Рашисти масовано атакували Одесу ударними дронами: одна людина загинула, ще три постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)
У ніч на суботу, 19 липня, Одеса зазнала масованої атаки російських ударних БпЛА. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це в тееграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків", - написав посадовець.
Всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Пізніше мер міста Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакували ворожі ударні безпілотники – понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.
"Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав посадовець.
Оновлення
Згодом Труханов повідомив, що внаслідок ворожої атаки дронами одна людина загинула.
"Наразі підтверджено загибель однієї людини. Інформація про постраждалих уточнюється. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Інформація оновлюється", - написав міський голова.
О 02:09 очільник ОВА Кіпер повідомив, що триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки.
"Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.
Раніше повідомлялося, що у ніч на суботу, 19 липня, в місті Одеса лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.
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