Рашисти масовано атакували Одесу ударними дронами: одна людина загинула, ще три постраждали. ФОТОрепортаж (оновлено)

У ніч на суботу, 19 липня, Одеса зазнала масованої атаки російських ударних БпЛА. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це в тееграм повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків", - написав посадовець.

Всі служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пізніше мер міста Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакували ворожі ударні безпілотники – понад 20 БпЛА заходило на місто з різних боків.

"Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Палає житлова багатоповерхівка, рятувальники рятують людей з вогняної пастки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав посадовець.

Оновлення

Згодом Труханов повідомив, що внаслідок ворожої атаки дронами одна людина загинула.

"Наразі підтверджено загибель однієї людини. Інформація про постраждалих уточнюється. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Інформація оновлюється", - написав міський голова.

О 02:09 очільник ОВА Кіпер повідомив, що триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки.

"Попередньо відомо про одну загиблу людину та, щонайменше, трьох постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", - написав він.

Раніше повідомлялося, що у ніч на суботу, 19 липня, в місті Одеса лунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

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