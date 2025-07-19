Рашисты массированно атаковали Одессу ударными дронами, повреждены жилые дома, - ОВА
В ночь на субботу, 19 июля, Одесса подверглась массированной атаке российских ударных БпЛА. Повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом в телеграм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов", - написал чиновник.
Все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 19 июля, в городе Одесса раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
alexandr shamov
показать весь комментарий19.07.2025 04:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Vsevolod Marchenko #551075
показать весь комментарий19.07.2025 08:20 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль