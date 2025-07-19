Рашисты массированно атаковали Одессу ударными дронами, повреждены жилые дома, - ОВА

В ночь на субботу, 19 июля, Одесса подверглась массированной атаке российских ударных БпЛА. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом в телеграм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов", - написал чиновник.

Все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 19 июля, в городе Одесса раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Читайте также: Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют "шахеды"