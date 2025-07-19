РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7982 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Одессу
4 167 3

Рашисты массированно атаковали Одессу ударными дронами, повреждены жилые дома, - ОВА

обстріл

В ночь на субботу, 19 июля, Одесса подверглась массированной атаке российских ударных БпЛА. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом в телеграм сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов", - написал чиновник.

Все службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 19 июля, в городе Одесса раздавались взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Читайте также: Взрывы прогремели в Одессе: город атакуют "шахеды"

Автор: 

беспилотник (3958) Одесса (7982) Одесская область (3735) атака (463) Одесский район (239)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Третя строка статтi зверху(правка). Але ж бо, нiчне жахiття , для слабких на нерви було довгим...
показать весь комментарий
19.07.2025 04:58 Ответить
Вперше бачив, як наш літак (помітив по звуку та проблискових маячках) збив двома ракетами ціль явно соліднішу за шахед. Бабахнуло на висоті пристойно так, після вибуху щось типу літака, або крилатої ракети пару хвилин падало в вогні вертикально.
показать весь комментарий
19.07.2025 08:20 Ответить
 
 