Последствия массированной атаки на Одессу. ВИДЕО+ФОТО

В результате массированной дроновой атаки россиян на Одессу погиб человек, вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи жилого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ГСЧС Украины.

Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами. Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.

На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных.

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