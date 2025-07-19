Последствия массированной атаки на Одессу. ВИДЕО+ФОТО
В результате массированной дроновой атаки россиян на Одессу погиб человек, вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи жилого дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ГСЧС Украины.
Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами. Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.
На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных.
Топ комментарии
+5 Begemot Pepa
показать весь комментарий19.07.2025 07:31 Ответить Ссылка
+3 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий19.07.2025 07:42 Ответить Ссылка
+1 Randall Flag #387882
показать весь комментарий19.07.2025 07:27 Ответить Ссылка
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43 доби?
сьогодні київ?
тому що, харків по замовчуванню, кожен день.
у плєшивої крємляді істерика, кидає все що є.
Навіщо тоді всі ці сбу , контрозвідка ?