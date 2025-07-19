РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7790 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
4 432 10

Последствия массированной атаки на Одессу. ВИДЕО+ФОТО

В результате массированной дроновой атаки россиян на Одессу погиб человек, вспыхнул пожар с 6 по 9 этажи жилого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ГСЧС Украины.

Пожар ликвидировали спасатели, вместе с добровольцами. Из горящих квартир спасли 5 человек, к сожалению, одна спасенная женщина погибла.

На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Из поврежденных квартир эвакуировали домашних животных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты массированно атаковали Одессу ударными дронами: один человек погиб, еще три пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

Атака на Одессу 19 июля
Атака на Одессу 19 июля
Атака на Одессу 19 июля
Атака на Одессу 19 июля
Атака на Одессу 19 июля
Атака на Одессу 19 июля
Атака на Одессу 19 июля

Автор: 

беспилотник (3958) обстрел (28604) Одесса (7982) Одесская область (3735) Одесский район (239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
скільки залишилось?
43 доби?
сьогодні київ?
тому що, харків по замовчуванню, кожен день.
у плєшивої крємляді істерика, кидає все що є.
показать весь комментарий
19.07.2025 07:31 Ответить
+3
В Геленджику вперше з 2022 року москалі запустили в роботу аєропорт. Слава Ермаку! П.С. Та і в Ростові насправді військовий аєродром вполнє собі працює.
показать весь комментарий
19.07.2025 07:42 Ответить
+1
Який жах...
показать весь комментарий
19.07.2025 07:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який жах...
показать весь комментарий
19.07.2025 07:27 Ответить
скільки залишилось?
43 доби?
сьогодні київ?
тому що, харків по замовчуванню, кожен день.
у плєшивої крємляді істерика, кидає все що є.
показать весь комментарий
19.07.2025 07:31 Ответить
В Геленджику вперше з 2022 року москалі запустили в роботу аєропорт. Слава Ермаку! П.С. Та і в Ростові насправді військовий аєродром вполнє собі працює.
показать весь комментарий
19.07.2025 07:42 Ответить
Колишній президент України Зеленський не дає бити по своїм співгромадянам на росії , мер Одеси теж громадянин росії - саме тому українці сидять під обстрілами.
Навіщо тоді всі ці сбу , контрозвідка ?
показать весь комментарий
19.07.2025 07:43 Ответить
А СБУ та контррозвідка повинні повинні від кацапських дронів та ракет відстрілюватись?
показать весь комментарий
19.07.2025 08:01 Ответить
Так , з рогатки по проводам. А також арештувати громадянина росії, який перебуває на посаді мера Одеси і другого громадянина росії який незаконно , другий рік видає себе за президента України.
показать весь комментарий
19.07.2025 08:11 Ответить
Цікава концепція...
показать весь комментарий
19.07.2025 08:36 Ответить
А потім подивишся в ютубі на повні одеські пляжі ,шановні одесити ,ви що там всі з глузду з'їхали ,на вами дрони літають ,а ви свої зади на сонці грієте ,якась паралельна реальність ,навіть з погляду киян ,де під нічними ударами переважно промки ,які знаходяться далеко від дніпровських пляжів.
показать весь комментарий
19.07.2025 09:25 Ответить
А ви пропонуєте під землею весь час сидіти? Для багатьох це чи не єдине дозвілля - сходити на пляж, бо за кордон не поїдеш. А в Києві люди під час тривоги в транспорті спокійно їдуть, прикиньте? Бо як з'ясувалося - в укритті зарплату не платять. Дрони можуть і 10 років літати з різною періодичністю, то пан пропонує вирити бункер і там мешкати і працювати? Тоді в глобальній перспективі краще вже змінити країну проживання, якщо вже і пляжі заборонять
показать весь комментарий
19.07.2025 10:53 Ответить
 
 