РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8757 посетителей онлайн
Новости
1 976 7

Россияне атаковали Шосткинскую громаду шестью управляемыми авиабомбами: прицельное попадание, начался пожар (обновлено)

КАБы атакуют Шостку

Утром 19 июля российские захватчики атаковали Шостку Сумской области десятками КАБов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы и городской голова Николай Нога.

Военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. Впоследствии в Воздушных силах отметили, что они движутся в направлении Шостки.

Местные сообщили о массированной атаке, взрывы раздавались один за другим.

Городской голова Шостки призвал горожан находиться в укрытиях.

"Российский агрессор сегодня продолжает наносить массированный авиационный удар (КАБ) по территории Шосткинской городской территориальной громады.

Работает аварийно-спасательная бригада! Объемы потерь и повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

Позже начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что враг повторно атаковал Шосткинскую громаду – шестью управляемыми авиабомбами

"Зафиксировано прицельное попадание. Начался пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью Шосткинская громада подверглась массированному удару врага: разрушены объекты гражданской инфраструктуры

Автор: 

обстрел (28604) Сумская область (3475) Шостка (86) КАБ (409) Шосткинский район (55)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони ще летять. Це не останні.
показать весь комментарий
19.07.2025 11:26 Ответить
Нормальні каби, за 50км від лбз залітають.
А по Бєлгороду не прилітають каби, хоча зеленський хизувався рік тому про власні каби. Потужно!
показать весь комментарий
19.07.2025 11:30 Ответить
15 взрывов насчитал...
показать весь комментарий
19.07.2025 11:36 Ответить
Нехай ваш мер почитає радянські підручники офіцерів інженерних військ- там описано, як захистити дахи від бомб. На плоских дахах можна щось розкидати, а зверху постелити листову бляху, щоб вибух був на відстані.
показать весь комментарий
19.07.2025 12:11 Ответить
Бомба легко пробиває три-чотири перекриття (поверхи).Листова бляха при цьому як правило лишається неушкодженою і її можна використати ще раз...
показать весь комментарий
19.07.2025 12:49 Ответить
Там все розраховується по формулах. Щоб підірвати бетонний або дерев'яний стовб, потрібно закріпити різну кількість вибухівки. Не на відстані. Для підриву моста потрібно по формулах розрахувати ще і відстань. Якщо на даху розставити ящики з-під овочевих, а зверху закріпити бляху, то вибух буде на відстані і може пробити лише перекриття до технічного поверху.
показать весь комментарий
19.07.2025 13:01 Ответить
Знову Зеленському тренувати пєчальноє ****
показать весь комментарий
19.07.2025 11:50 Ответить
 
 