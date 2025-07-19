Россияне атаковали Шосткинскую громаду шестью управляемыми авиабомбами: прицельное попадание, начался пожар (обновлено)

Утром 19 июля российские захватчики атаковали Шостку Сумской области десятками КАБов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы и городской голова Николай Нога.

Военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. Впоследствии в Воздушных силах отметили, что они движутся в направлении Шостки.

Местные сообщили о массированной атаке, взрывы раздавались один за другим.

Городской голова Шостки призвал горожан находиться в укрытиях.

"Российский агрессор сегодня продолжает наносить массированный авиационный удар (КАБ) по территории Шосткинской городской территориальной громады.

Работает аварийно-спасательная бригада! Объемы потерь и повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

Позже начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что враг повторно атаковал Шосткинскую громаду – шестью управляемыми авиабомбами

"Зафиксировано прицельное попадание. Начался пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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