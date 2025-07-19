Россияне атаковали Шосткинскую громаду шестью управляемыми авиабомбами: прицельное попадание, начался пожар (обновлено)
Утром 19 июля российские захватчики атаковали Шостку Сумской области десятками КАБов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы и городской голова Николай Нога.
Военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. Впоследствии в Воздушных силах отметили, что они движутся в направлении Шостки.
Местные сообщили о массированной атаке, взрывы раздавались один за другим.
Городской голова Шостки призвал горожан находиться в укрытиях.
"Российский агрессор сегодня продолжает наносить массированный авиационный удар (КАБ) по территории Шосткинской городской территориальной громады.
Работает аварийно-спасательная бригада! Объемы потерь и повреждений уточняются", - говорится в сообщении.
Позже начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что враг повторно атаковал Шосткинскую громаду – шестью управляемыми авиабомбами
"Зафиксировано прицельное попадание. Начался пожар. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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А по Бєлгороду не прилітають каби, хоча зеленський хизувався рік тому про власні каби. Потужно!
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