Росіяни атакували Шосткинську громаду шістьма керованими авіабомбами: прицільне влучання, здійнялася пожежа (оновлено)

Зранку 19 липня російські загарбники атакували Шостку Сумської області десятками КАБів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили та міський голова Микола Нога.

Військові повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Згодом у Повітряних силах зазначили, що вони рухають в напрямку Шостки.

Місцеві повідомили про масовану атаку, вибухи лунали один за одним.

Міський голова Шостки закликав містян перебувати в укриттях.

"Російський агресор сьогодні продовжує завдавати масованого авіаційного удару (КАБ) по території Шосткинської міської територіальної громади.

Працює аварійно-рятувальна бригада! Обсяги втрат і пошкоджень уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Згодом начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами

"Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа. Попередньо, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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