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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували Шосткинську громаду шістьма керованими авіабомбами: прицільне влучання, здійнялася пожежа (оновлено)

КАБи атакують Шостку

Зранку 19 липня російські загарбники атакували Шостку Сумської області десятками КАБів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили та міський голова Микола Нога.

Військові повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Згодом у Повітряних силах зазначили, що вони рухають в напрямку Шостки.

Місцеві повідомили про масовану атаку, вибухи лунали один за одним.

Міський голова Шостки закликав містян перебувати в укриттях.

"Російський агресор сьогодні продовжує завдавати масованого авіаційного удару (КАБ) по території Шосткинської міської територіальної громади.

Працює аварійно-рятувальна бригада! Обсяги втрат і пошкоджень уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Згодом начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що ворог повторно атакував Шосткинську громаду – шістьма керованими авіабомбами

"Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа. Попередньо, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уночі Шосткинська громада зазнала масованого удару ворога: зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури

Автор: 

обстріл (29929) Сумська область (4031) Шостка (64) КАБ (410) Шосткинський район (56)


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Вони ще летять. Це не останні.
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19.07.2025 11:26 Відповісти
Нормальні каби, за 50км від лбз залітають.
А по Бєлгороду не прилітають каби, хоча зеленський хизувався рік тому про власні каби. Потужно!
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19.07.2025 11:30 Відповісти
15 взрывов насчитал...
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19.07.2025 11:36 Відповісти
Нехай ваш мер почитає радянські підручники офіцерів інженерних військ- там описано, як захистити дахи від бомб. На плоских дахах можна щось розкидати, а зверху постелити листову бляху, щоб вибух був на відстані.
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19.07.2025 12:11 Відповісти
Бомба легко пробиває три-чотири перекриття (поверхи).Листова бляха при цьому як правило лишається неушкодженою і її можна використати ще раз...
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19.07.2025 12:49 Відповісти
Там все розраховується по формулах. Щоб підірвати бетонний або дерев'яний стовб, потрібно закріпити різну кількість вибухівки. Не на відстані. Для підриву моста потрібно по формулах розрахувати ще і відстань. Якщо на даху розставити ящики з-під овочевих, а зверху закріпити бляху, то вибух буде на відстані і може пробити лише перекриття до технічного поверху.
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19.07.2025 13:01 Відповісти
а якщо КАБ потрапить в стіну то твої формули накриються бляхою !
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19.07.2025 13:13 Відповісти
Знову Зеленському тренувати пєчальноє ****
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19.07.2025 11:50 Відповісти
 
 