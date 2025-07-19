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Новости Уничтожение российской техники
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Воины СБУ уже уничтожили 2 тысячи российских танков

Уничтожение российских танков

Военнослужащие Службы безопасности Украины уже уничтожили 2000 российских танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На счету воинов СБУ - 2000 российских танков. Именно столько этой техники противника с начала полномасштабного вторжения поразили наши сотрудники. То есть, каждый шестой танк, подбитый Силами безопасности и обороны Украины за это время, это результат работы Службы безопасности Украины. Боевые группы СБУ работают на передовой, в глубоком тылу врага и наносят сокрушительные удары с неба. И каждая зафиксированная ими вражеская цель обязательно будет "отминусована", - говорится в сообщении.

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Автор: 

СБУ (20202) танк (2289) уничтожение (7510)


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Топ комментарии
+5
Ну хоч так. Потужно просрали Крим та Донбасс, по кількості зрадників та кротів - диплом від Гінесса. Знищить хоч одного вашого СБУшніка в Криму чи на Донбасі. Ходаківського з "Востока" чи президента ЛНР Пасічника. Не можете? Не хочете? Зливають падли на моменті планування?
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19.07.2025 11:49 Ответить
+3
Тогда в 2014-ом из всей хваленой Альфы и других спецназовцев в бой вступили только полтавские и сумские.
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19.07.2025 11:52 Ответить
+2
Сподіваюсь цифри реальні, а не для премій
Бо що прокуратура, що СБУ дуже корумповані структури
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19.07.2025 11:48 Ответить
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Ну от! Ай да баканов, ай да, Ссучій син! Яку, міцьну структуру побудував...
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19.07.2025 11:45 Ответить
а кацапські диверсанти застрелили полковника СБУ біля його дому.

.
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19.07.2025 13:28 Ответить
Сподіваюсь цифри реальні, а не для премій
Бо що прокуратура, що СБУ дуже корумповані структури
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19.07.2025 11:48 Ответить
Каждый шестой танк? СБУ-шники?! Я вас умоляю. Это бы означало, что ВСУ вообще почти ничего не делает.
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19.07.2025 13:17 Ответить
Ну хоч так. Потужно просрали Крим та Донбасс, по кількості зрадників та кротів - диплом від Гінесса. Знищить хоч одного вашого СБУшніка в Криму чи на Донбасі. Ходаківського з "Востока" чи президента ЛНР Пасічника. Не можете? Не хочете? Зливають падли на моменті планування?
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19.07.2025 11:49 Ответить
Тогда в 2014-ом из всей хваленой Альфы и других спецназовцев в бой вступили только полтавские и сумские.
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19.07.2025 11:52 Ответить
Сарказм, Дон
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19.07.2025 13:16 Ответить
А позавчора?
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19.07.2025 12:29 Ответить
 
 