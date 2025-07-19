Воины СБУ уже уничтожили 2 тысячи российских танков

Военнослужащие Службы безопасности Украины уже уничтожили 2000 российских танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На счету воинов СБУ - 2000 российских танков. Именно столько этой техники противника с начала полномасштабного вторжения поразили наши сотрудники. То есть, каждый шестой танк, подбитый Силами безопасности и обороны Украины за это время, это результат работы Службы безопасности Украины. Боевые группы СБУ работают на передовой, в глубоком тылу врага и наносят сокрушительные удары с неба. И каждая зафиксированная ими вражеская цель обязательно будет "отминусована", - говорится в сообщении.

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