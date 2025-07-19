Воїни СБУ вже знищили 2 тисячі російських танків

Військовослужбовці Служби безпеки України уже знищили 2000 російських танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"На рахунку воїнів СБУ - 2000 російських танків. Саме стільки цієї техніки противника з початку повномасштабного вторгнення уразили наші співробітники. Тобто, кожен шостий танк, підбитий Силами безпеки і оборони України за цей час, це результат роботи Служби безпеки України. Бойові групи СБУ працюють на передовій, у глибокому тилу ворога та завдають нищівних ударів з неба. І кожна зафіксована ними ворожа ціль обов’язково буде "відмінусована", - йдеться у повідомленні.

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