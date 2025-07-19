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Новини Знищення російської техніки
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Воїни СБУ вже знищили 2 тисячі російських танків

Знищення російських танків

Військовослужбовці Служби безпеки України уже знищили 2000 російських танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"На рахунку воїнів СБУ - 2000 російських танків. Саме стільки цієї техніки противника з початку повномасштабного вторгнення уразили наші співробітники. Тобто, кожен шостий танк, підбитий Силами безпеки і оборони України за цей час, це результат роботи Служби безпеки України. Бойові групи СБУ працюють на передовій, у глибокому тилу ворога та завдають нищівних ударів з неба. І кожна зафіксована ними ворожа ціль обов’язково буде "відмінусована", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон 14-го полку СБС уразив ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13138) танк (2100) знищення (7823)


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Топ коментарі
+4
Ну хоч так. Потужно просрали Крим та Донбасс, по кількості зрадників та кротів - диплом від Гінесса. Знищить хоч одного вашого СБУшніка в Криму чи на Донбасі. Ходаківського з "Востока" чи президента ЛНР Пасічника. Не можете? Не хочете? Зливають падли на моменті планування?
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19.07.2025 11:49 Відповісти
+2
Сподіваюсь цифри реальні, а не для премій
Бо що прокуратура, що СБУ дуже корумповані структури
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19.07.2025 11:48 Відповісти
+2
можливо 4 тисячі ?
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19.07.2025 11:48 Відповісти
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Ну от! Ай да баканов, ай да, Ссучій син! Яку, міцьну структуру побудував...
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19.07.2025 11:45 Відповісти
а кацапські диверсанти застрелили полковника СБУ біля його дому.

.
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19.07.2025 13:28 Відповісти
Сподіваюсь цифри реальні, а не для премій
Бо що прокуратура, що СБУ дуже корумповані структури
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19.07.2025 11:48 Відповісти
Каждый шестой танк? СБУ-шники?! Я вас умоляю. Это бы означало, что ВСУ вообще почти ничего не делает.
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19.07.2025 13:17 Відповісти
можливо 4 тисячі ?
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19.07.2025 11:48 Відповісти
Ну хоч так. Потужно просрали Крим та Донбасс, по кількості зрадників та кротів - диплом від Гінесса. Знищить хоч одного вашого СБУшніка в Криму чи на Донбасі. Ходаківського з "Востока" чи президента ЛНР Пасічника. Не можете? Не хочете? Зливають падли на моменті планування?
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19.07.2025 11:49 Відповісти
Тогда в 2014-ом из всей хваленой Альфы и других спецназовцев в бой вступили только полтавские и сумские.
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19.07.2025 11:52 Відповісти
А чем тогда армия занимается,собирает дань с бизнеса?
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19.07.2025 12:29 Відповісти
Сарказм, Дон
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19.07.2025 13:16 Відповісти
А позавчора?
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19.07.2025 12:29 Відповісти
 
 