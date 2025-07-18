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Дрон 14-го полку СБС уразив ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО

Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем уразили ЗРК "Тор" окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті злагодженої роботи аеророзвідників групи "Сірко" та операторів ударних БпЛА на Курському напрямку було виявлено та уражено російський ЗРК "Тор".

Ворожий комплекс двічі намагався збити ударний БпЛА, а після невдачі – покинути скомпрометовані позиції. Проте система захоплення цілі українського дрона спрацювала краще за ППО росіян вартістю в десятки мільйонів доларів.

Дивіться: Пілоти 414-ї бригади СБС знищили ГРАД, ЗРК, гармату і танк окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5127) Сили безпілотних систем (153)


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Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

МОГЛА!
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18.07.2025 20:17 Відповісти
Уже писав - кацапи хвалилися у своїх соцмережах, про 90% "ефективність" "Тора"... Про ефективність наших дронів, проти "Тора", нічого не писали...
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18.07.2025 20:19 Відповісти
10%?
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18.07.2025 21:02 Відповісти
 
 