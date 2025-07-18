Дрон 14-го полку СБС уразив ворожий ЗРК "Тор". ВIДЕО
Оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем уразили ЗРК "Тор" окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті злагодженої роботи аеророзвідників групи "Сірко" та операторів ударних БпЛА на Курському напрямку було виявлено та уражено російський ЗРК "Тор".
Ворожий комплекс двічі намагався збити ударний БпЛА, а після невдачі – покинути скомпрометовані позиції. Проте система захоплення цілі українського дрона спрацювала краще за ППО росіян вартістю в десятки мільйонів доларів.
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