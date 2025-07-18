РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10755 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 181 3

Дрон 14-го полка СБС поразил вражеский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили ЗРК "Тор" оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие слаженной работы аэроразведчиков группы "Сирко" и операторов ударных БпЛА на Курском направлении был обнаружен и поражен российский ЗРК "Тор".

Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА, а после неудачи - покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов.

Смотрите: Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили ГРАД, ЗРК, пушку и танк оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4310) Силы беспилотных систем (151)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

МОГЛА!
показать весь комментарий
18.07.2025 20:17 Ответить
Уже писав - кацапи хвалилися у своїх соцмережах, про 90% "ефективність" "Тора"... Про ефективність наших дронів, проти "Тора", нічого не писали...
показать весь комментарий
18.07.2025 20:19 Ответить
10%?
показать весь комментарий
18.07.2025 21:02 Ответить
 
 