Дрон 14-го полка СБС поразил вражеский ЗРК "Тор". ВИДЕО

Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили ЗРК "Тор" оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие слаженной работы аэроразведчиков группы "Сирко" и операторов ударных БпЛА на Курском направлении был обнаружен и поражен российский ЗРК "Тор".

Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА, а после неудачи - покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов.

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