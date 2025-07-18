Дрон 14-го полка СБС поразил вражеский ЗРК "Тор". ВИДЕО
Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили ЗРК "Тор" оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие слаженной работы аэроразведчиков группы "Сирко" и операторов ударных БпЛА на Курском направлении был обнаружен и поражен российский ЗРК "Тор".
Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА, а после неудачи - покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МОГЛА!