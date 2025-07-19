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Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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На лодке через Тису в ЕС: на Закарпатье заблокировали очередную схему переправки военнообязанных

В Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста

В селе Соловка, Ужгородского района правоохранители блокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через р. Тиса на надувной лодке. Задержан 28-летний организатор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

По материалам следствия, безработный ужгородец наладил схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию. Для реализации плана привлек местного жителя, который хорошо ориентировался в местности. Мужчины закупили надувную лодку, на которой и должны были военнообязанные пересекать реку Тиса. Стоимость "услуги" с одного "клиента" составляла 8 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали всех в с. Соловка, Ужгородского района в 300 метрах от линии госграницы.

Ужгородцу инкриминируется организация незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По постановлению следственного судьи мужчина взят под стражу с альтернативой внесения залога.

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Автор: 

прокуратура (5053) уклонисты (993) Закарпатская область (2632)


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Затримано 28-річного організатора. Джерело: https://censor.net/ua/n3564171, мабуть теж війсковозобов"язаний, трохи навчити, й може служити у розвідці.
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19.07.2025 14:07 Ответить
За 300 метрів, не рахується. І може він хотів, просто трохи порибалити. А не тікати з країни мрій
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19.07.2025 14:23 Ответить
І чому всі бігіють до тієї Тиси, щоб перепливти на той бік? Наголосували самої= найкращої країни мрій Зе і втікають. Зупиніться і живіть там, що зробили!!!
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19.07.2025 14:35 Ответить
Щоб втопитися, тай позбавиться Сорому, за моральну нездатність, захистити ТЕ! що йому мудаку , дало Життя, виховало та виростило.
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19.07.2025 14:40 Ответить
Точно не люди в погонах, дали йому життя, щоб ним розпоряджатися, на свій розсуд
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19.07.2025 14:54 Ответить
Десятки тисяч грн за низькокваліфіковану працю?По іншому це не назвеш.
У Полтавській області суддя призначив одному з місцевих мешканців іспитовий термін за ухилення від мобілізації. Під час судового розгляду з'ясувалося, що в той період, коли він уникав служби, йому ампутували обидві стопи.

Про це йдеться у https://reyestr.court.gov.ua/Review/128786127 вирокуГадяцького районного суду Полтавської області.
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19.07.2025 14:40 Ответить
Шо цікаво: владонька не вклала ані копійки, а скількох людей та Тиса годує та годує!
От шо таке сила природи!
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19.07.2025 14:43 Ответить
 
 