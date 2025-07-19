На лодке через Тису в ЕС: на Закарпатье заблокировали очередную схему переправки военнообязанных

В селе Соловка, Ужгородского района правоохранители блокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через р. Тиса на надувной лодке. Задержан 28-летний организатор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

По материалам следствия, безработный ужгородец наладил схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию. Для реализации плана привлек местного жителя, который хорошо ориентировался в местности. Мужчины закупили надувную лодку, на которой и должны были военнообязанные пересекать реку Тиса. Стоимость "услуги" с одного "клиента" составляла 8 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали всех в с. Соловка, Ужгородского района в 300 метрах от линии госграницы.

Ужгородцу инкриминируется организация незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По постановлению следственного судьи мужчина взят под стражу с альтернативой внесения залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прятался в машине за $8 000: в Одесской области задержан "турист" в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж