На лодке через Тису в ЕС: на Закарпатье заблокировали очередную схему переправки военнообязанных
В селе Соловка, Ужгородского района правоохранители блокировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через р. Тиса на надувной лодке. Задержан 28-летний организатор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.
По материалам следствия, безработный ужгородец наладил схему незаконной переправки уклонистов в Венгрию. Для реализации плана привлек местного жителя, который хорошо ориентировался в местности. Мужчины закупили надувную лодку, на которой и должны были военнообязанные пересекать реку Тиса. Стоимость "услуги" с одного "клиента" составляла 8 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали всех в с. Соловка, Ужгородского района в 300 метрах от линии госграницы.
Ужгородцу инкриминируется организация незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). По постановлению следственного судьи мужчина взят под стражу с альтернативой внесения залога.
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У Полтавській області суддя призначив одному з місцевих мешканців іспитовий термін за ухилення від мобілізації. Під час судового розгляду з'ясувалося, що в той період, коли він уникав служби, йому ампутували обидві стопи.
Про це йдеться у https://reyestr.court.gov.ua/Review/128786127 вирокуГадяцького районного суду Полтавської області.
От шо таке сила природи!