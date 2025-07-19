Човном через Тису до ЄС: на Закарпатті заблокували чергову схему переправлення військовозобов’язаних

У селі Соловка, Ужгородського району правоохоронці блокували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через р. Тиса на надувному човні. Затримано 28-річного організатора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

За матеріалами слідства, безробітний ужгородець налагодив схему незаконного переправлення ухилянтів до Угорщини. Для реалізації плану залучив місцевого мешканця, який добре орієнтувався в місцевості. Чоловіки закупили надувний човен, на якому й мали військовозобов’язані перетинати річку Тиса. Вартість "послуги" з одного "клієнта" складала 8 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали усіх у с. Соловка, Ужгородського району за 300 метрів від лінії держкордону.

Ужгородцю інкриміновано організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). За ухвалою слідчого судді чоловіка взято під варту із альтернативою внесення застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ховався в автівці за $8 000: на Одещині затримано "туриста" до Молдови, - ДПСУ. ФОТОрепортаж