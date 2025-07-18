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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Ховався в автівці за $8 000: на Одещині затримано "туриста" до Молдови, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Одещині правоохоронці Роздільнянського району спільно з прикордонниками Подільського загону зупинили спробу незаконного перетину кордону до Молдови.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

На Одещині викрили схему переправлення призовника до Молдови
На Одещині викрили схему переправлення призовника до Молдови

Як зазначається, 24-річного мешканця Харківщини виявили схованим між багажником і задніми сидіннями легковика.

 "Тур" коштував $8 тисяч, частину з яких (близько $2 тис.) було переказано в криптовалюті. Операцію організував адміністратор телеграм-каналу, з яким призовник домовився заздалегідь.

На Одещині викрили схему переправлення призовника до Молдови
На Одещині викрили схему переправлення призовника до Молдови

Автівкою керував місцевий житель, а пасажиркою була 23-річна мешканка Одещини - пособниця організатора. Її затримали, повідомили про підозру за ч.1 ст.332 ККУ та обрали запобіжний захід - домашній арешт. Справу призовника розгляне суд.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6251) Одеська область (3386) ухилянти (1061)


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Ну і навіщо в війську, цей доходяга?
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18.07.2025 17:11 Відповісти
Пацан к успеху шел...
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18.07.2025 17:49 Відповісти
Хто такі заголовки пише? То автівка коштує 8 тисяч чи послуга?
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18.07.2025 18:00 Відповісти
Бутусов на літо наймає пятиклашок, щоб заголовки придумували.
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18.07.2025 18:24 Відповісти
 
 