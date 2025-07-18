Ховався в автівці за $8 000: на Одещині затримано "туриста" до Молдови, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
На Одещині правоохоронці Роздільнянського району спільно з прикордонниками Подільського загону зупинили спробу незаконного перетину кордону до Молдови.
Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 24-річного мешканця Харківщини виявили схованим між багажником і задніми сидіннями легковика.
"Тур" коштував $8 тисяч, частину з яких (близько $2 тис.) було переказано в криптовалюті. Операцію організував адміністратор телеграм-каналу, з яким призовник домовився заздалегідь.
Автівкою керував місцевий житель, а пасажиркою була 23-річна мешканка Одещини - пособниця організатора. Її затримали, повідомили про підозру за ч.1 ст.332 ККУ та обрали запобіжний захід - домашній арешт. Справу призовника розгляне суд.
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