Ховався в автівці за $8 000: на Одещині затримано "туриста" до Молдови, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Одещині правоохоронці Роздільнянського району спільно з прикордонниками Подільського загону зупинили спробу незаконного перетину кордону до Молдови.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, 24-річного мешканця Харківщини виявили схованим між багажником і задніми сидіннями легковика.

"Тур" коштував $8 тисяч, частину з яких (близько $2 тис.) було переказано в криптовалюті. Операцію організував адміністратор телеграм-каналу, з яким призовник домовився заздалегідь.





Автівкою керував місцевий житель, а пасажиркою була 23-річна мешканка Одещини - пособниця організатора. Її затримали, повідомили про підозру за ч.1 ст.332 ККУ та обрали запобіжний захід - домашній арешт. Справу призовника розгляне суд.

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