Намагався налагодити "бізнес" із продажу фіктивних документів для виїзду за кордон: На Волині затримало військовослужбовця, - ДБР. ФОТОрепортаж
Вкрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів, який планував організувати "бізнес" з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю подальшого виїзду за кордон.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чоловік спершу "протестував" схему на собі - через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями". Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що "все вже домовлено з лікарями". Під час передачі грошей військовослужбовця затримали.
У ДБР розповіли, що під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Крім того зазначається, що працівники ДБР подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ДБР встановлює інших учасників схеми, зокрема серед медичного персоналу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По за підозрою тільки мобілізовані кріпаки, які воюють, в той час як навчені прикордонники -контрактники, на заході країни крутять корупційні схеми.
Волинський фронт тримати!