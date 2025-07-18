Намагався налагодити "бізнес" із продажу фіктивних документів для виїзду за кордон: На Волині затримало військовослужбовця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Вкрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів, який планував організувати "бізнес" з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік спершу "протестував" схему на собі - через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями". Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що "все вже домовлено з лікарями". Під час передачі грошей військовослужбовця затримали.

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У ДБР розповіли, що під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Крім того зазначається, що працівники ДБР подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ДБР встановлює інших учасників схеми, зокрема серед медичного персоналу.





