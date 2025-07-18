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Новини Фото Ухилення від мобілізації Підроблення документів
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Намагався налагодити "бізнес" із продажу фіктивних документів для виїзду за кордон: На Волині затримало військовослужбовця, - ДБР. ФОТОрепортаж

Вкрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів, який планував організувати "бізнес" з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю подальшого виїзду за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік спершу "протестував" схему на собі - через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями". Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що "все вже домовлено з лікарями". Під час передачі грошей військовослужбовця затримали.

Також дивіться: Продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації: у Дніпрі викрито групу лікарів, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Підробляв документи для вимїзду за кордон

У ДБР розповіли, що під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Крім того зазначається, що працівники ДБР подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підробляв документи для вимїзду за кордон

ДБР встановлює інших учасників схеми, зокрема серед медичного персоналу.

Підробляв документи для вимїзду за кордон
Підробляв документи для вимїзду за кордон
Підробляв документи для вимїзду за кордон

Автор: 

підробка (446) ДБР (3638) ухилянти (1061) Волинська область (892)


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А, прикордонник? То корупційна контора на 99%!
По за підозрою тільки мобілізовані кріпаки, які воюють, в той час як навчені прикордонники -контрактники, на заході країни крутять корупційні схеми.
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18.07.2025 13:59 Відповісти
Ковдрочка з новеньких папірців !
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18.07.2025 14:10 Відповісти
Руки геть від сонечок!!! Хіба у нас людина що дала Присягу може таке погане робити?!! Іпсо нестерпне!!!
Волинський фронт тримати!
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18.07.2025 14:10 Відповісти
 
 