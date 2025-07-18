Пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу: на Волыни задержали военнослужащего, - ГБР. ФОТОрепортаж
Разоблачен военнослужащий одного из правоохранительных органов, который планировал организовать "бизнес" по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью дальнейшего выезда за границу.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина сначала "протестировал" схему на себе - через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями". В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами". Во время передачи денег военнослужащего задержали.
В ГБР рассказали, что во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Кроме того отмечается, что работники ГБР подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ГБР устанавливает других участников схемы, в частности среди медицинского персонала.
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По за підозрою тільки мобілізовані кріпаки, які воюють, в той час як навчені прикордонники -контрактники, на заході країни крутять корупційні схеми.
Волинський фронт тримати!
не дали реалізувати схему... от же ж...