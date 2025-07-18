РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11973 посетителя онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации Подлог документов
848 6

Пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу: на Волыни задержали военнослужащего, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачен военнослужащий одного из правоохранительных органов, который планировал организовать "бизнес" по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью дальнейшего выезда за границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина сначала "протестировал" схему на себе - через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями". В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами". Во время передачи денег военнослужащего задержали.

Также смотрите: Продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации: в Днепре разоблачили группу врачей, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Подделывал документы для выезда за границу

В ГБР рассказали, что во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Также смотрите: Подделывала документы для выезда мужчин за границу: на Закарпатье врач задержана на взятке $8000, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того отмечается, что работники ГБР подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подделывал документы для выезда за границу

ГБР устанавливает других участников схемы, в частности среди медицинского персонала.

Подделывал документы для выезда за границу
Подделывал документы для выезда за границу
Подделывал документы для выезда за границу

Автор: 

подделка (444) ГБР (3120) уклонисты (990) Волынская область (1022)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А, прикордонник? То корупційна контора на 99%!
По за підозрою тільки мобілізовані кріпаки, які воюють, в той час як навчені прикордонники -контрактники, на заході країни крутять корупційні схеми.
показать весь комментарий
18.07.2025 13:59 Ответить
Ковдрочка з новеньких папірців !
показать весь комментарий
18.07.2025 14:10 Ответить
Руки геть від сонечок!!! Хіба у нас людина що дала Присягу може таке погане робити?!! Іпсо нестерпне!!!
Волинський фронт тримати!
показать весь комментарий
18.07.2025 14:10 Ответить
це називається не "налагодити" , а "вклинитись в" давно налагоджений.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:21 Ответить
той прикордонник оперативну схему просто реалізовував - спочатку начеб то продав ліву довідку, а потім мав намір затримати ухилянта на кордоні, чим зробити показники у роботі за незаконний перетин кордону на підставі підробленого документу та на хабарі
не дали реалізувати схему... от же ж...
показать весь комментарий
18.07.2025 15:06 Ответить
 
 