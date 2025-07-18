Пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу: на Волыни задержали военнослужащего, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачен военнослужащий одного из правоохранительных органов, который планировал организовать "бизнес" по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью дальнейшего выезда за границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина сначала "протестировал" схему на себе - через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями". В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами". Во время передачи денег военнослужащего задержали.

Также смотрите: Продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации: в Днепре разоблачили группу врачей, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В ГБР рассказали, что во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Также смотрите: Подделывала документы для выезда мужчин за границу: на Закарпатье врач задержана на взятке $8000, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того отмечается, что работники ГБР подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

ГБР устанавливает других участников схемы, в частности среди медицинского персонала.





