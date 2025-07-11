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Продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации: в Днепре разоблачена группа врачей, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили группу врачей в Днепре, которые за деньги оформляли мужчинам призывного возраста фиктивные диагнозы для присвоения инвалидности и освобождения от службы.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В Днепре врачи продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации
В Днепре врачи продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации

По данным следствия, подозреваемые изготавливали поддельные медицинские документы, которые позволяли получить заключение о непригодности к военной службе. Стоимость "услуги" составляла до 9000 долларов США. Часть средств - по 2000 и 3000 долларов - было передано во время документированных эпизодов.

В рамках расследования задержаны два врача, еще двум сообщено о подозрении. Изъята документация, электронные носители, банковские карты, автомобили и более 100 тысяч долларов наличными.

Также смотрите: Подделывала документы для выезда мужчин за границу: на Закарпатье врача задержали на взятке в $8000, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре врачи продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации
В Днепре врачи продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации
В Днепре врачи продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации
В Днепре врачи продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации

Подозрения объявлены заведующему психиатрического отделения и еще трем медикам по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством, в составе группы лиц). Решается вопрос о содержании под стражей.

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Автор: 

прокуратура (5046) Днепропетровская область (4211)


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Топ комментарии
+4
А коли покарають,що навмисно не пришуть діагноз і роблять придатними,а потім цих придатних позять по всих частинах,щоб якось спихнуть
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11.07.2025 12:04 Ответить
+2
Оце ти розігнався.Чернишов вкрав,заплатив заставу і лишився на посаді.
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11.07.2025 12:06 Ответить
+2
Це не в інтересах держави, тому не покарають.
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11.07.2025 12:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так їх, так їх, багатіїв проклятих!
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11.07.2025 12:01 Ответить
В тюрягу их нахер лет на 5 с конфискацией имущества
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11.07.2025 12:03 Ответить
Оце ти розігнався.Чернишов вкрав,заплатив заставу і лишився на посаді.
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11.07.2025 12:06 Ответить
Які 5 років? 15 як мінімум, або пожитєво за тяжкі злочини під час війни. Саме такі "лікарі" винні у провалі мобілізаційних заходів.
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11.07.2025 12:23 Ответить
А коли покарають,що навмисно не пришуть діагноз і роблять придатними,а потім цих придатних позять по всих частинах,щоб якось спихнуть
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11.07.2025 12:04 Ответить
Це не в інтересах держави, тому не покарають.
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11.07.2025 12:07 Ответить
А таке є? Якщо людина хвора, зверталась до лікаря, має довідки, то які проблеми. Дибілу зрозуміло, що якщо ти не маєш довідки, то хто тобі напише хворобу в влк?
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11.07.2025 12:18 Ответить
Не здивований! Якщо е попит, то буде і пропозиція. Усе за законами ринку.
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11.07.2025 12:09 Ответить
Поки не буде змінено кримінальний кодекс та інші законодавчі акти , доти буде цей хаос! Дибілу повинно бути зрозуміло, що через наше законодавство є можливість корупції , потріно створити умови такі, якщо допоміг ворогу, значиьт ти на його стороні, потрібно давати пожиттєве з конфіскацією. А так беруть взятки на мільйони, а відпускають за сотнітисяч. Маєм більше 50% вигоди. Накрала падруга в Хмельницькому на мільярди, скоро буде застава на десятки мільйонів і візьмуть відпустять.
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11.07.2025 12:16 Ответить
На фронт..окопи рити.
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11.07.2025 12:20 Ответить
От піднімаються на війні! Хтось гине, а хтось неслабо заробляє.
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11.07.2025 12:22 Ответить
 
 