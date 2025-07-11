Продавали фиктивные диагнозы для уклонения от мобилизации: в Днепре разоблачена группа врачей, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили группу врачей в Днепре, которые за деньги оформляли мужчинам призывного возраста фиктивные диагнозы для присвоения инвалидности и освобождения от службы.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемые изготавливали поддельные медицинские документы, которые позволяли получить заключение о непригодности к военной службе. Стоимость "услуги" составляла до 9000 долларов США. Часть средств - по 2000 и 3000 долларов - было передано во время документированных эпизодов.
В рамках расследования задержаны два врача, еще двум сообщено о подозрении. Изъята документация, электронные носители, банковские карты, автомобили и более 100 тысяч долларов наличными.
Подозрения объявлены заведующему психиатрического отделения и еще трем медикам по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды с вымогательством, в составе группы лиц). Решается вопрос о содержании под стражей.
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