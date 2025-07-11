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Продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації: у Дніпрі викрито групу лікарів, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили групу лікарів у Дніпрі, які за гроші оформлювали чоловікам призовного віку фіктивні діагнози для присвоєння інвалідності та звільнення від служби.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У Дніпрі лікарі продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
У Дніпрі лікарі продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації

За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені медичні документи, які дозволяли отримати висновок про непридатність до військової служби. Вартість "послуги" складала до 9000 доларів США. Частину коштів - по 2000 та 3000 доларів - було передано під час документованих епізодів.

У межах розслідування затримано двох лікарів, ще двом повідомлено про підозру. Вилучено документацію, електронні носії, банківські картки, автомобілі та понад 100 тисяч доларів готівкою.

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У Дніпрі лікарі продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
У Дніпрі лікарі продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
У Дніпрі лікарі продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації
У Дніпрі лікарі продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації

Підозри оголошено завідувачу психіатричного відділення і ще трьом медикам за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди з вимаганням, у складі групи осіб). Вирішується питання про тримання під вартою.

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Автор: 

прокуратура (3716) Дніпропетровська область (3993)


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Топ коментарі
+7
А коли покарають,що навмисно не пришуть діагноз і роблять придатними,а потім цих придатних позять по всих частинах,щоб якось спихнуть
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11.07.2025 12:04 Відповісти
+3
Оце ти розігнався.Чернишов вкрав,заплатив заставу і лишився на посаді.
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11.07.2025 12:06 Відповісти
+3
Це не в інтересах держави, тому не покарають.
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11.07.2025 12:07 Відповісти
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так їх, так їх, багатіїв проклятих!
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11.07.2025 12:01 Відповісти
В тюрягу их нахер лет на 5 с конфискацией имущества
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11.07.2025 12:03 Відповісти
Оце ти розігнався.Чернишов вкрав,заплатив заставу і лишився на посаді.
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11.07.2025 12:06 Відповісти
Які 5 років? 15 як мінімум, або пожитєво за тяжкі злочини під час війни. Саме такі "лікарі" винні у провалі мобілізаційних заходів.
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11.07.2025 12:23 Відповісти
А коли покарають,що навмисно не пришуть діагноз і роблять придатними,а потім цих придатних позять по всих частинах,щоб якось спихнуть
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11.07.2025 12:04 Відповісти
Це не в інтересах держави, тому не покарають.
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11.07.2025 12:07 Відповісти
А таке є? Якщо людина хвора, зверталась до лікаря, має довідки, то які проблеми. Дибілу зрозуміло, що якщо ти не маєш довідки, то хто тобі напише хворобу в влк?
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11.07.2025 12:18 Відповісти
Система працює таким чином.На скарги ВЛК не звертає уваги і не дає направлення.В лікарні не дають довідку без направлення,все просто.
Сам був в такій ситуації.
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11.07.2025 12:28 Відповісти
Раніше я був частково придатний, довідку давали без проблем, а ВЛК -придатний в тилових, раз в пів року прходжу обстеження , проблем з довідкою не має. Безумовно, що ніхто не напише, що не придатний, бо дійсно так.
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11.07.2025 12:44 Відповісти
Не здивований! Якщо е попит, то буде і пропозиція. Усе за законами ринку.
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11.07.2025 12:09 Відповісти
Поки не буде змінено кримінальний кодекс та інші законодавчі акти , доти буде цей хаос! Дибілу повинно бути зрозуміло, що через наше законодавство є можливість корупції , потріно створити умови такі, якщо допоміг ворогу, значиьт ти на його стороні, потрібно давати пожиттєве з конфіскацією. А так беруть взятки на мільйони, а відпускають за сотнітисяч. Маєм більше 50% вигоди. Накрала падруга в Хмельницькому на мільярди, скоро буде застава на десятки мільйонів і візьмуть відпустять.
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11.07.2025 12:16 Відповісти
На фронт..окопи рити.
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11.07.2025 12:20 Відповісти
От піднімаються на війні! Хтось гине, а хтось неслабо заробляє.
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11.07.2025 12:22 Відповісти
а Стерненко ніяк ці довбані 50 лимонів не збере..., цікаво, оці здоровенні баби донатили йому чи ні...
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11.07.2025 12:35 Відповісти
9000 то дикий демпінг, погранці на заході такого не стерплять!
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11.07.2025 12:39 Відповісти
 
 