Продавали фіктивні діагнози для ухилення від мобілізації: у Дніпрі викрито групу лікарів, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили групу лікарів у Дніпрі, які за гроші оформлювали чоловікам призовного віку фіктивні діагнози для присвоєння інвалідності та звільнення від служби.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.





За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені медичні документи, які дозволяли отримати висновок про непридатність до військової служби. Вартість "послуги" складала до 9000 доларів США. Частину коштів - по 2000 та 3000 доларів - було передано під час документованих епізодів.

У межах розслідування затримано двох лікарів, ще двом повідомлено про підозру. Вилучено документацію, електронні носії, банківські картки, автомобілі та понад 100 тисяч доларів готівкою.

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Підозри оголошено завідувачу психіатричного відділення і ще трьом медикам за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди з вимаганням, у складі групи осіб). Вирішується питання про тримання під вартою.

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