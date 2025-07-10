Зловживання посадовців держустанов Києва: завдано 196,4 млн збитків бюджету, оголошено 11 підозр. ФОТОрепортаж
Збитки столичному бюджету на 196,4 млн грн через службову недбалість чи розтрату майна посадовцями КМДА – прокурори повідомили про підозру 11 особам, четверо з них затримані.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в рамках спільної роботи прокурорів Київської міської прокуратури, ТУ ДБР у м.Києві, окружних прокуратури, а також слідчих столичної поліції, оперативників УСР ДСР Нацполіції та органів СБУ з протидії зловживанням під час проведення закупівель за бюджетні кошти повідомлено про підозри за ч.2 ст. 367 КК України 6 особам, а також за ч. 2 ст. 364 КК Україні одному з посадовців.
Повідомлено про підозри
- колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання (збитки майже 700 тис. гривень через безпідставне нарахування зарплати співробітнику апарату Київради);
- директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (збитки на 164 млн гривень внаслідок зупинення руху метро між станціями "Деміївська" - "Либідська");
- директору виконавчому Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" (1,6 млн гривень збитків під час закупівлі тракторів для держпідприємства);
- начальнику управління СКП "Київтелесервіс" (збитки на понад 20,5 мільйонів гривень через закупівлю обладнання для Інтернету за завищеними цінами);
- заступнику генерального директора КП "Інформатика" (понад 2,1 млн гривень збитків через закупівлю картерного обладнання за завищеними цінами);
- начальнику управління моніторингу Департаменту комунальної власності КМДА (приватизація комунальної нерухомості у центрі Києві за заниженою вартістю зі збитками у 2,7 млн гривень);
- головному інженеру Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" (заплатили понад 500 тис. гривень за неналежно виконані проєктні роботи).
Затримано посадовців
Крім того, затримано та повідомлено про підозри у розтратах чи заволодінні бюджетними коштами за ч.4 ст. 191 КК України та ч.5 ст. 191 КК України чотирьом службовим особам, зокрема:
- головному агроному КП УЗН Святошинського району м. Києва ( оплата за постачання рослин на суму 2,1 млн гривень, які підприємство не отримало);
- в.о. начальника управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (закупівля модульних блоків систем опалення за ціною, завищеною на більше ніж на 1 млн гривень);
- начальнику відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" (придбання залізничного обладнання за завищеними цінами на майже 1,2 млн гривень дорожче ринкових цін);
- одному з колишніх керівників КО "Київзеленбуд" (оплата робіт за завищеними на 350 тис. гривень цінами).
Наголошується, що прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про відсторонення підозрюваних від посад.
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