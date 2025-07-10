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Новости Фото Злоупотребления чиновников
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Злоупотребления должностных лиц госучреждений Киева: нанесен ущерб бюджету в размере 196,4 млн, объявлено 11 подозрений. ФОТОрепортаж

Убытки столичному бюджету на 196,4 млн грн из-за служебной халатности или растраты имущества должностными лицами КГГА - прокуроры сообщили о подозрении 11 лицам, четверо из них задержаны.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в рамках совместной работы прокуроров Киевской городской прокуратуры, ТУ ГБР в г. Киеве, окружных прокуратуры, а также следователей столичной полиции, оперативников УСР ДВР Нацполиции и органов СБУ по противодействию злоупотреблениям при проведении закупок за бюджетные средства сообщено о подозрениях по ч.2 ст. 367 УК Украины 6 лицам, а также по ч. 2 ст. 364 УК Украины одному из должностных лиц.

Сообщено о подозрениях

  • бывшему заместителю городского головы - секретарю Киевского городского совета, депутату Киевского городского совета IX созыва (убытки почти 700 тыс. гривен из-за безосновательного начисления зарплаты сотруднику аппарата Киевсовета);
  • директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (убытки на 164 млн гривен в результате остановки движения метро между станциями "Демеевская" - "Лыбедская");
  • директору исполнительному Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" (1,6 млн гривен убытков при закупке тракторов для госпредприятия);
  • начальнику управления СКП "Киевтелесервис" (убытки на более 20,5 миллионов гривен из-за закупки оборудования для Интернета по завышенным ценам);
  • заместителю генерального директора КП "Информатика" (более 2,1 млн гривен убытков из-за закупки картерного оборудования по завышенным ценам);
  • начальнику управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА (приватизация коммунальной недвижимости в центре Киева по заниженной стоимости с убытками в 2,7 млн гривен);
  • главному инженеру Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" (заплатили более 500 тыс. гривен за неподобающе выполненные проектные работы).

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нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц
нанесен ущерб в размере 196,4 млн убытков бюджету Киева, 11 подозреваемых должностных лиц

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Задержаны должностные лица

Кроме того, задержаны и извещены о подозрениях в растратах или завладении бюджетными средствами по ч.4 ст. 191 УК Украины и ч.5 ст. 191 УК Украины четыре должностных лица, в частности:

  • главный агроном КП СЗН Святошинского района г. Киева (оплата за поставку растений на сумму 2,1 млн гривен, которые предприятие не получило);
  • и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации (закупка модульных блоков систем отопления по цене, завышенной более чем на 1 млн гривен);
  • начальник обособленного подразделения КП "Киевпастранс" (приобретение железнодорожного оборудования по завышенным ценам почти на 1,2 млн гривен дороже рыночных цен);
  • один из бывших руководителей КО "Киевзеленстрой" (оплата работ по завышенным на 350 тыс. гривен ценам).

Отмечается, что прокуроры будут обращаться в суд с ходатайствами об отстранении подозреваемых от должностей.

Автор: 

КГГА (2992) Киев (25843) прокуратура (5046) коммунальное предприятие (94) подозрение (522)


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Війна єрмака з мерією (й взагалі з громадянами Києва)?
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10.07.2025 20:30 Ответить
В Чернігові два дармоїда від ОПи забили на освітню реформу та відкрили 11 класи в школі яка три роки їх не набирала, а директорі звільнили.
Тепер потрібно знову шукати вчителів та дт.
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10.07.2025 20:34 Ответить
оце зелені дегенерати мародери стартанули.
це, якась срачка від переляку?
закриїте пороха, закриїте віталю......
ми підемо за арсенієм!
веди нас, куля в лоба!
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10.07.2025 20:36 Ответить
 
 