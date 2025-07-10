Злоупотребления должностных лиц госучреждений Киева: нанесен ущерб бюджету в размере 196,4 млн, объявлено 11 подозрений. ФОТОрепортаж
Убытки столичному бюджету на 196,4 млн грн из-за служебной халатности или растраты имущества должностными лицами КГГА - прокуроры сообщили о подозрении 11 лицам, четверо из них задержаны.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в рамках совместной работы прокуроров Киевской городской прокуратуры, ТУ ГБР в г. Киеве, окружных прокуратуры, а также следователей столичной полиции, оперативников УСР ДВР Нацполиции и органов СБУ по противодействию злоупотреблениям при проведении закупок за бюджетные средства сообщено о подозрениях по ч.2 ст. 367 УК Украины 6 лицам, а также по ч. 2 ст. 364 УК Украины одному из должностных лиц.
Сообщено о подозрениях
- бывшему заместителю городского головы - секретарю Киевского городского совета, депутату Киевского городского совета IX созыва (убытки почти 700 тыс. гривен из-за безосновательного начисления зарплаты сотруднику аппарата Киевсовета);
- директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (убытки на 164 млн гривен в результате остановки движения метро между станциями "Демеевская" - "Лыбедская");
- директору исполнительному Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины" (1,6 млн гривен убытков при закупке тракторов для госпредприятия);
- начальнику управления СКП "Киевтелесервис" (убытки на более 20,5 миллионов гривен из-за закупки оборудования для Интернета по завышенным ценам);
- заместителю генерального директора КП "Информатика" (более 2,1 млн гривен убытков из-за закупки картерного оборудования по завышенным ценам);
- начальнику управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА (приватизация коммунальной недвижимости в центре Киева по заниженной стоимости с убытками в 2,7 млн гривен);
- главному инженеру Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" (заплатили более 500 тыс. гривен за неподобающе выполненные проектные работы).
Задержаны должностные лица
Кроме того, задержаны и извещены о подозрениях в растратах или завладении бюджетными средствами по ч.4 ст. 191 УК Украины и ч.5 ст. 191 УК Украины четыре должностных лица, в частности:
- главный агроном КП СЗН Святошинского района г. Киева (оплата за поставку растений на сумму 2,1 млн гривен, которые предприятие не получило);
- и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации (закупка модульных блоков систем отопления по цене, завышенной более чем на 1 млн гривен);
- начальник обособленного подразделения КП "Киевпастранс" (приобретение железнодорожного оборудования по завышенным ценам почти на 1,2 млн гривен дороже рыночных цен);
- один из бывших руководителей КО "Киевзеленстрой" (оплата работ по завышенным на 350 тыс. гривен ценам).
Отмечается, что прокуроры будут обращаться в суд с ходатайствами об отстранении подозреваемых от должностей.
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Тепер потрібно знову шукати вчителів та дт.
це, якась срачка від переляку?
закриїте пороха, закриїте віталю......
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