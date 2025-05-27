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Новости Фото Подлог документов
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Подделал документ об исчезновении отца для пересечения границы: на Львовщине задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТО

На украинско-польской границе пограничники разоблачили 23-летнего жителя Киева, который пытался пересечь границу с поддельным документом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На границе с Польшей задержали мужчину с поддельным документом

Во время проверки выяснилось, что мужчина предоставил фальшивое извещение о пропаже без вести отца. Документ якобы подтверждал исчезновение отца на Запорожском направлении летом 2024 года. Однако во время детальной проверки установлено, что этот "документ" является подделкой.

Мужчина признался, что его отец жив и находится в Австрии. Именно он и приобрел подделку, которую переслали по почте за несколько дней до попытки выезда.

Злоумышленника передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. По факту выявления признаков уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) уже направлено сообщение.

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Автор: 

Госпогранслужба (6546) уклонисты (907) Львовская область (2927)


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Топ комментарии
+10
А Портнов, з якою довідкою перетинав кордон?
ДПСУ , надайте фото. Ілі етодругоє?
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27.05.2025 11:09
+9
А з якого дива він раптом ухилянт в 23 роки? Він жертва державного свавілля з закриттям кордонів для громадян, а до ухилянта йому ще 2 роки рости.
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27.05.2025 11:02
+5
Цікаво на яких підставах не випускають дітей з країни, якщо призив з 25 рочків
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27.05.2025 11:05
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зразу видно шо підробка. Що то за "N" ? Має бути ""! Ось так би проканало
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27.05.2025 11:02 Ответить
А з якого дива він раптом ухилянт в 23 роки? Він жертва державного свавілля з закриттям кордонів для громадян, а до ухилянта йому ще 2 роки рости.
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27.05.2025 11:02 Ответить
З 17 ухилянт, коли на облік ставлять. Далі вже все, Австрія тютю.
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27.05.2025 11:05 Ответить
Тобто, на вашу думку улилянт - це особа чоловічої статі, котрій виповнилось 17 років, і котра захотіла поїхати за кордон?
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27.05.2025 11:14 Ответить
До чого тут моя думка? По закону в 17 років ставлять на облік, а далі вже виїхати просто так не можна.
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27.05.2025 11:17 Ответить
Жодним законом станом на зараз виїзд з країни будь-кому не заборонено. Всі заборони тримаються на протизаконних указах-наказах-розпорядженнях.
Проблема цього хлопчини не в законах, а у відсутності у нього лишньої десятки на придбання виїзної візи в тцк, до якого він приписаний.
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27.05.2025 11:36 Ответить
Так і після одруження ніби нема заборон на виїзд з дружиною з країни, а по факту ж воно он як виходить)
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27.05.2025 11:38 Ответить
cimg max Тобто, на вашу думку.........

Яка там думка, це тцкашне лайно. Воно одразу вилазить лише у темах про ТЦК. Боїться заробіток втратити.
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27.05.2025 12:01 Ответить
Цікаво на яких підставах не випускають дітей з країни, якщо призив з 25 рочків
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27.05.2025 11:05 Ответить
С цикопіхотна сімейка.
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27.05.2025 11:03 Ответить
Чоловік зізнався, що його батько живий і перебуває в Австрії.

Може його бацка звуть Фірташ !!!
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27.05.2025 11:07 Ответить
Це ті сцикуни, шо за кордон здриснули?
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27.05.2025 11:55 Ответить
Це ті, хто не злякався воювати з РПЦ і янучарой, коли ти смоктав гівно через ганчірочко.
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27.05.2025 14:01 Ответить
А Портнов, з якою довідкою перетинав кордон?
ДПСУ , надайте фото. Ілі етодругоє?
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27.05.2025 11:09 Ответить
Так мабуть документи ГУР є секретними, не можна показувати)
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27.05.2025 11:09 Ответить
у Портнова троє неповнолітніх дітей. Нарожав ещьо курва така
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27.05.2025 11:11 Ответить
 
 