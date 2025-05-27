Подделал документ об исчезновении отца для пересечения границы: на Львовщине задержан уклонист, - ГПСУ. ФОТО

На украинско-польской границе пограничники разоблачили 23-летнего жителя Киева, который пытался пересечь границу с поддельным документом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Во время проверки выяснилось, что мужчина предоставил фальшивое извещение о пропаже без вести отца. Документ якобы подтверждал исчезновение отца на Запорожском направлении летом 2024 года. Однако во время детальной проверки установлено, что этот "документ" является подделкой.

Мужчина признался, что его отец жив и находится в Австрии. Именно он и приобрел подделку, которую переслали по почте за несколько дней до попытки выезда.

Злоумышленника передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. По факту выявления признаков уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) уже направлено сообщение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переправлял мужчин за $5000: на Волыни задержан организатор, - ГПСУ. ФОТОрепортаж