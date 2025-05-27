Підробив документ про зникнення батька для перетину кордону: на Львівщині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТО

На українсько-польському кордоні прикордонники викрили 23-річного мешканця Києва, який намагався перетнути кордон із підробленим документом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік надав фальшиве сповіщення про зникнення безвісти батька. Документ нібито підтверджував зникнення батька на Запорізькому напрямку влітку 2024 року. Проте під час детальної перевірки встановлено, що цей "документ" є підробкою.

Чоловік зізнався, що його батько живий і перебуває в Австрії. Саме він і придбав підробку, яку переслали поштою за кілька днів до спроби виїзду.

Зловмисника передали співробітникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) уже скеровано повідомлення.

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