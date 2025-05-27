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Новини Фото Підроблення документів
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Підробив документ про зникнення батька для перетину кордону: на Львівщині затримано ухилянта, - ДПСУ. ФОТО

На українсько-польському кордоні прикордонники викрили 23-річного мешканця Києва, який намагався перетнути кордон із підробленим документом.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

На кордоні з Польщею затримали чоловіка з підробленим документом

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік надав фальшиве сповіщення про зникнення безвісти батька. Документ нібито підтверджував зникнення батька на Запорізькому напрямку влітку 2024 року. Проте під час детальної перевірки встановлено, що цей "документ" є підробкою.

Чоловік зізнався, що його батько живий і перебуває в Австрії. Саме він і придбав підробку, яку переслали поштою за кілька днів до спроби виїзду.

Зловмисника передали співробітникам Національної поліції для подальшого з’ясування обставин. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) уже скеровано повідомлення.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) ухилянти (978) Львівська область (2452)


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Топ коментарі
+10
А Портнов, з якою довідкою перетинав кордон?
ДПСУ , надайте фото. Ілі етодругоє?
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27.05.2025 11:09
+9
А з якого дива він раптом ухилянт в 23 роки? Він жертва державного свавілля з закриттям кордонів для громадян, а до ухилянта йому ще 2 роки рости.
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27.05.2025 11:02
+5
Цікаво на яких підставах не випускають дітей з країни, якщо призив з 25 рочків
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27.05.2025 11:05
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зразу видно шо підробка. Що то за "N" ? Має бути ""! Ось так би проканало
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27.05.2025 11:02 Відповісти
А з якого дива він раптом ухилянт в 23 роки? Він жертва державного свавілля з закриттям кордонів для громадян, а до ухилянта йому ще 2 роки рости.
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27.05.2025 11:02 Відповісти
З 17 ухилянт, коли на облік ставлять. Далі вже все, Австрія тютю.
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27.05.2025 11:05 Відповісти
Тобто, на вашу думку улилянт - це особа чоловічої статі, котрій виповнилось 17 років, і котра захотіла поїхати за кордон?
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27.05.2025 11:14 Відповісти
До чого тут моя думка? По закону в 17 років ставлять на облік, а далі вже виїхати просто так не можна.
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27.05.2025 11:17 Відповісти
Жодним законом станом на зараз виїзд з країни будь-кому не заборонено. Всі заборони тримаються на протизаконних указах-наказах-розпорядженнях.
Проблема цього хлопчини не в законах, а у відсутності у нього лишньої десятки на придбання виїзної візи в тцк, до якого він приписаний.
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27.05.2025 11:36 Відповісти
Так і після одруження ніби нема заборон на виїзд з дружиною з країни, а по факту ж воно он як виходить)
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27.05.2025 11:38 Відповісти
cimg max Тобто, на вашу думку.........

Яка там думка, це тцкашне лайно. Воно одразу вилазить лише у темах про ТЦК. Боїться заробіток втратити.
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27.05.2025 12:01 Відповісти
Цікаво на яких підставах не випускають дітей з країни, якщо призив з 25 рочків
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27.05.2025 11:05 Відповісти
Ви ж знали кого обирали до влади. Потужного юриста. Санкції без судів вводяться за принципом "в кого зранку пальцем ткнув", а ви кажете "на яких підставах"...
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27.05.2025 17:06 Відповісти
С цикопіхотна сімейка.
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27.05.2025 11:03 Відповісти
Чоловік зізнався, що його батько живий і перебуває в Австрії.

Може його бацка звуть Фірташ !!!
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27.05.2025 11:07 Відповісти
Це ті сцикуни, шо за кордон здриснули?
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27.05.2025 11:55 Відповісти
Це ті, хто не злякався воювати з РПЦ і янучарой, коли ти смоктав гівно через ганчірочко.
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27.05.2025 14:01 Відповісти
Чергове, хамовите лайно яке зразу себе впізнало. Я ж тебе, конкретно, не назвав.)
Як вона, смачна халява за рахунок німецьких платників податків, воїн?
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27.05.2025 15:19 Відповісти
А Портнов, з якою довідкою перетинав кордон?
ДПСУ , надайте фото. Ілі етодругоє?
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27.05.2025 11:09 Відповісти
Так мабуть документи ГУР є секретними, не можна показувати)
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27.05.2025 11:09 Відповісти
у Портнова троє неповнолітніх дітей. Нарожав ещьо курва така
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27.05.2025 11:11 Відповісти
 
 