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Подделывала документы для выезда мужчин за границу: на Закарпатье врача задержали на взятке в $8000, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Закарпатской области разоблачена 37-летняя семейная врач, за деньги помогавшая мужчинам призывного возраста незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина предоставляла фиктивные медицинские справки, позволявшие военнообязанным покидать страну во время действия военного положения. За каждый "документ" она брала денежное вознаграждение.

Оперативники задержали врача во время получения 8 тысяч долларов взятки. У нее изъяли иностранную валюту, копии паспортов мужчин, медицинские книжки, черновые записи и цифровые носители.

В Закарпатье врача задержали на взятке за поддельные документы для выезда
В Закарпатье врача задержали на взятке за поддельные документы для выезда

Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через границу. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

взятка (6195) Госпогранслужба (6646) Закарпатская область (2618)


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Топ комментарии
+4
На фото виглядає такою безпорадною. Ніби навіть не уявляля, що так може бути)
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30.06.2025 13:30 Ответить
+3
Група ТЦК ТІК
Лікарка мікрорайону нашого, лікарка
І замість того шоб додом піти
Сидить і підробляє довідки
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30.06.2025 13:41 Ответить
+1
це якась параша. Довідку МСЕК підробляла та посвідчення видавала?
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30.06.2025 13:31 Ответить
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На фото виглядає такою безпорадною. Ніби навіть не уявляля, що так може бути)
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30.06.2025 13:30 Ответить
це якась параша. Довідку МСЕК підробляла та посвідчення видавала?
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30.06.2025 13:31 Ответить
Група ТЦК ТІК
Лікарка мікрорайону нашого, лікарка
І замість того шоб додом піти
Сидить і підробляє довідки
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30.06.2025 13:41 Ответить
В мене таких грошей немає, тому мені її не шкода.
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30.06.2025 13:43 Ответить
Вірні нащадки нквдистів. Пару міс. залишилось до свободи. і будь проклят ваш жидовський концлагерь.
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30.06.2025 13:52 Ответить
А що буде через пару місяців? Перемога?
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30.06.2025 13:57 Ответить
Мабуть отримає документи для виїзду)
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30.06.2025 13:58 Ответить
Та будь проклятий ти покидьок, кацапська нечисть.
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30.06.2025 15:21 Ответить
щиро заздрю.
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30.06.2025 15:29 Ответить
Час водити обов'язкове декларування доходів і видатків всім медикам, викладачам і очільникам ЗВО, керівництву ТЦК, митникам і беніфіціарам та біг босам приватного бізнесу, а також всім адвокатам, натаріусам і приватним виконавця. От де будуть виявлені МІЛ'ЯРДИ ВІДЖАТИХ силою у людей гривень,долярів і євро з кріптою.
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30.06.2025 15:49 Ответить
 
 