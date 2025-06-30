Подделывала документы для выезда мужчин за границу: на Закарпатье врача задержали на взятке в $8000, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Закарпатской области разоблачена 37-летняя семейная врач, за деньги помогавшая мужчинам призывного возраста незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, женщина предоставляла фиктивные медицинские справки, позволявшие военнообязанным покидать страну во время действия военного положения. За каждый "документ" она брала денежное вознаграждение.

Оперативники задержали врача во время получения 8 тысяч долларов взятки. У нее изъяли иностранную валюту, копии паспортов мужчин, медицинские книжки, черновые записи и цифровые носители.





Врача задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через границу. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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