Підробляла документи для виїзду чоловіків за кордон: на Закарпатті лікарку затримано на хабарі $8000, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Закарпатській області викрито 37-річну сімейну лікарку, яка за гроші допомагала чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка надавала фіктивні медичні довідки, які дозволяли військовозобов’язаним залишати країну під час дії воєнного стану. За кожен "документ" вона брала грошову винагороду.

Оперативники затримали медкиню під час отримання 8 тисяч доларів хабаря. У неї вилучили іноземну валюту, копії паспортів чоловіків, медичні книжки, чорнові записи та цифрові носії.





Лікарку затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через кордон. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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