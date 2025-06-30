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Підробляла документи для виїзду чоловіків за кордон: на Закарпатті лікарку затримано на хабарі $8000, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Закарпатській області викрито 37-річну сімейну лікарку, яка за гроші допомагала чоловікам призовного віку незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінка надавала фіктивні медичні довідки, які дозволяли військовозобов’язаним залишати країну під час дії воєнного стану. За кожен "документ" вона брала грошову винагороду.

Оперативники затримали медкиню під час отримання 8 тисяч доларів хабаря. У неї вилучили іноземну валюту, копії паспортів чоловіків, медичні книжки, чорнові записи та цифрові носії.

На Закарпатті лікарку затримали на хабарі за підроблені документи для виїзду
На Закарпатті лікарку затримали на хабарі за підроблені документи для виїзду

Лікарку затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через кордон. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

хабар (4750) Держприкордонслужба ДПСУ (6208) Закарпатська область (2089)


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На фото виглядає такою безпорадною. Ніби навіть не уявляля, що так може бути)
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30.06.2025 13:30 Відповісти
це якась параша. Довідку МСЕК підробляла та посвідчення видавала?
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30.06.2025 13:31 Відповісти
Група ТЦК ТІК
Лікарка мікрорайону нашого, лікарка
І замість того шоб додом піти
Сидить і підробляє довідки
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30.06.2025 13:41 Відповісти
В мене таких грошей немає, тому мені її не шкода.
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30.06.2025 13:43 Відповісти
Вірні нащадки нквдистів. Пару міс. залишилось до свободи. і будь проклят ваш жидовський концлагерь.
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30.06.2025 13:52 Відповісти
А що буде через пару місяців? Перемога?
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30.06.2025 13:57 Відповісти
Мабуть отримає документи для виїзду)
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30.06.2025 13:58 Відповісти
Та будь проклятий ти покидьок, кацапська нечисть.
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30.06.2025 15:21 Відповісти
щиро заздрю.
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30.06.2025 15:29 Відповісти
 
 