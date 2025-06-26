Торговали фиктивными медудосказаниями, "тыловыми" должностями и маршрутами побега в ЕС: задержаны 14 организаторов схем для уклонистов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ликвидировано 8 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины, по результатам комплексных мероприятий задержаны 14 организаторов сделок.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигуранты продавали уклонистам "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов или бегства за границу вне пунктов пропуска.

Так, на Кировоградщине задержаны гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи, которые "штамповали" фиктивные медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья. Чтобы сфальсифицировать историю болезней своих клиентов, дельцы брали реальные результаты обследований других пациентов.

В Киевской области задержаны заместитель комбата воинской части и его водитель, которые торговали "тыловыми" должностями. За деньги они предлагали военнослужащим перевод в подразделения, удаленные от передовой.

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В Черкасской области задержаны еще 2-х организаторов "уклонистских схем". Ими оказались медсестра частной больницы и бывшая секретарь врачебно-консультативной комиссии, которая уже имеет подозрение за подделку документов. Фигурантки продавали справки о наличии инвалидности у родственников своих клиентов. На основании подделки уклонисты надеялись выехать за пределы Украины как сиделки.

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На Закарпатье задержаны четыре дельца, которые продавали военнообязанным маршруты побега в ЕС через лес в обход контрольно-пропускных пунктов.

В Ивано-Франковской области подозрение получил безработный местный, который действовал по похожей "схеме" и переводил уклонистов за границу "горными тропами".

На Львовщине правоохранители задержали местного дельца, который за 8 тыс. американских долларов обещал уклонистам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска. Задержание произошло "на горячем", когда фигурант получал деньги от клиента за организацию побега за границу.

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В СБУ добавили, что сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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