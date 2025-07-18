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Прятался в машине за $8 000: на Одесщине задержан "турист" в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области правоохранители Раздельнянского района совместно с пограничниками Подольского отряда пресекли попытку незаконного пересечения границы в Молдову.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области раскрыли схему переправки призывника в Молдову
В Одесской области раскрыли схему переправки призывника в Молдову

Как отмечается, 24-летнего жителя Харьковщины обнаружили спрятанным между багажником и задними сиденьями легковушки.

"Тур" стоил $8 тысяч, часть из которых (около $2 тыс.) была переведена в криптовалюте. Операцию организовал администратор телеграм-канала, с которым призывник договорился заранее.

В Одесской области раскрыли схему переправки призывника в Молдову
В Одесской области раскрыли схему переправки призывника в Молдову

Машиной управлял местный житель, а пассажиркой была 23-летняя жительница Одесской области - пособница организатора. Ее задержали, сообщили о подозрении по ч.1 ст.332 УКУ и избрали меру пресечения - домашний арест. Дело призывника рассмотрит суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6687) Одесская область (3730) уклонисты (990)


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Ну і навіщо в війську, цей доходяга?
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18.07.2025 17:11 Ответить
Пацан к успеху шел...
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18.07.2025 17:49 Ответить
Хто такі заголовки пише? То автівка коштує 8 тисяч чи послуга?
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18.07.2025 18:00 Ответить
Бутусов на літо наймає пятиклашок, щоб заголовки придумували.
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18.07.2025 18:24 Ответить
 
 