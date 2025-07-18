Прятался в машине за $8 000: на Одесщине задержан "турист" в Молдову, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области правоохранители Раздельнянского района совместно с пограничниками Подольского отряда пресекли попытку незаконного пересечения границы в Молдову.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, 24-летнего жителя Харьковщины обнаружили спрятанным между багажником и задними сиденьями легковушки.

"Тур" стоил $8 тысяч, часть из которых (около $2 тыс.) была переведена в криптовалюте. Операцию организовал администратор телеграм-канала, с которым призывник договорился заранее.





Машиной управлял местный житель, а пассажиркой была 23-летняя жительница Одесской области - пособница организатора. Ее задержали, сообщили о подозрении по ч.1 ст.332 УКУ и избрали меру пресечения - домашний арест. Дело призывника рассмотрит суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу: На Волыни задержали военнослужащего, - ГБР. ФОТОрепортаж