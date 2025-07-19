Зеленский наградил орденом Свободы 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, убитых оккупантами в Бердянске

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Свободы посмертно Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых российские захватчики убили 24 июня 2023 года во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как напомнили в ОП, после начала полномасштабного вторжения России и оккупации Бердянска ребята остались дома. Тигран Оганнисян активно выражал свою проукраинскую позицию, из-за чего неоднократно подвергался давлению со стороны оккупационных войск: был похищен из дома, в котором жил с бабушкой, подвергался пыткам и издевательствам, включая электрошок и имитацию расстрела, был арестован представителями оккупационных властей.

Никита Ханганов также не скрывал своей проукраинской позиции. В октябре 2022 года оккупанты пытались арестовать его, допрашивали вместе с отцом и впоследствии начали фабриковать дело о якобы диверсии на железной дороге и устраивать обыски дома. Дело против юноши готовили в суд и планировали приговорить к 20 годам заключения.

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"Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были друзьями. Оккупанты убили их 23 июня 2023 года. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!"

После двух лет с момента убийства оккупанты так и не отдали тела убитых Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родным", - добавили в Офисе Президента.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о гибели в оккупированном Бердянске двух подростков, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге. В соцсетях Оганнисян успел обнародовать видео, в котором говорит: "Двух - точно (речь идет о выстрелах в российских силовиков - ред.). Все, это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!".

Впоследствии оккупационные власти Бердянска подтвердили информацию об убийстве 24 июня двух подростков, которых называют "проукраинскими террористами". Соучредитель Медийной инициативы за права человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова сообщила, что подростков убил снайпер.

В июле этого года Медийная инициатива за права человека сообщила, что тела подростков до сих пор не отдали родителям.